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PTT Messenger tanıtıldı! PTT Messenger nedir?

PTT Messenger'ın tanıtımı yapıldı. WhatsApp'a alternatif olarak PTT mühendisleri tarafından geliştirilen mesajlaşma uygulaması indirmeye sunuldu. PTT Messenger nedir? İndirme linki:
1 yıl
15,3b
1
364
sosyal medya
Yusuf Akbaş
Yazar
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PTT Messenger tanıtıldı! PTT Messenger nedir?
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PTT tarafından geliştirilen milli mesajlaşma uygulaması PTT Messenger tanıtıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde PTT Messenger’ı kullanarak görüntülü çağrı başlattı.

PTT mühendisleri tarafından geliştirilen PTT Messenger anlık görüntülü ve yazılı konuşmaya imkân tanıyor. Genel özellikleri ile WhatsApp’a alternatif olması planlanıyor.

Bilgi güvenliğinin sağlanması kapsamında verilerin yurt dışına çıkmadan ülke içinde kalması amacıyla geliştirilen uygulama, tanıtım yazısındaki ifadeye göre özel güvenlik teknolojileri içeriyor. PTT Messenger uygulaması Android ve iOS cihazlara indirilebilecek. Web site üzerinden de uygulamaya bağlanabilecek.

PTT Messenger nedir?

PTT’nin uygulama için yayınladığı tanıtım yazısı şu şekilde:

"PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır. PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir."

PTT Messenger indirme linki 

Yakın zamanda Android ve iOS platformları için indirmeye sunulacak PTT Messenger ile ilgili detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz. Fakat yaşanan yoğunluktan dolayı şuan siteye ulaşılamıyor.


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fuckulteli 1 yıl en beğenilen
PTT diyor ki;
"A aaa, gizli saklı ne konuşuyorsunuz siz Whatsapp'ta, gelin şurada konuşun da bizde bilelim"
Eskiden SMS atardınız, istediğimizde biz her şeyi okurduk, şimdi Whatsapp falan kullanıyorsunuz olmuyor böyle.
PTT diyor ki;"A aaa, gizli saklı ne konuşuyorsunuz siz Whatsapp'ta, gelin şurada konuşun da bizde bilelim"Eskiden SMS atardınız, istediğimizde biz he...
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9 Yanıt Yanıtla +468
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Yunus.Emre 1 yıl
hükümete olan kininiz sizi devlet düşmanı yapmış.
her yapılan şeyi sırf kininizden dolayı kendinizce boykot etmeye çalışıyorsunuz.
keşke dısarıdan kendi acizliğinizi görebilseniz yazık...
hükümete olan kininiz sizi devlet düşmanı yapmış.her yapılan şeyi sırf kininizden dolayı kendinizce boykot etmeye çalışıyorsunuz.keşke dısarıdan kendi ...
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9 Yanıt Yanıtla +305
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0MG90 1 yıl
Başbakan neden Casper, Vestel yerine iPhone X kullanıyor?
4 Yanıt Yanıtla +260
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2 Avatar Avatar
ibo83 1 yıl
Konun ozeti..
Yerli olmayan ama ismi ptt olarak degistirilen Zebra Messenger+Signal sifreleme sistemi .
Bu ortaya cıkınca cark edip bunu biz satin aldık bize ait biz yaptık diye kıvırmaya calisan PTT..
Dedigim gibi Turkcell t40 ilk cıktı reklamlarda Turkiyenin gururu,Turk muhendislerin eseri diye gosterdiler Tanıttılar.
Cok degil 1 hafta sonra Sozde yerli turk denilen telefon cinli ZTE nin ... Modeli
Millet cok agir hakaret etti kufur bile etti.
Turkiyenin gururu cinli telefona Turkcell yazmakmı?
Telefon çinliler yaptiysa sözde türk muhendisler ne yaptı? Caymı demledi onlara diye!!
*Yerli arac=Sagi solu bantli Saab-Cadillac iptal oldu.yenisi kimden esinlenme olacak merakla bekliyoruz..ayrica 30.000 tl arac vergiler ile 55.000 tl oldugu ulkede devlet boyle yagli kapiyi geliri birakmaz!!!
*Yerli tank= ilk 3-5 prototip guney kore'den.motor alman-avuaturya vermedi BMC yaparız dedi!!
*Yerli helikopter=italyanlar ile ortak
*Yerli ucak= Havadan inmedi bir sonraki secime
Sonuc; yerli birseyimiz yok.
Honda crv montaj turkiyede.ee türk malımı? Siz adini "yolcu" deseniz arac türk mü olacak?
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StaatSanWalt 1 yıl
Gönderilen mesajlarda "emniyet tarafından okundu", "mit tarafından okundu" şeklinde bildirim gelecekse indirmeyi dusunebilirim.
Not:Zaytung.
Ama gerçek.
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investing 1 yıl
demek hala akpyi savunanlar var
Yanıtla +6
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Antikaruh 1 yıl
ABD benim sırlarımı bilipte ne yapacak ? Ha ama bu hükumet yapar ! Bir oy vermem dersin gelir şantaj yapar. Sevmiyorum dersin, gelir şantaj yapar. Muhalefet olursun, ceza evine atar.
Bkz. bu gün kanıtsız günahsız bir şekilde bile bunu yapabiliyorlar. Birde ellerine yazılı kanıt mı vereceğiz.
Yanıtla +5
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DH Misafiri 1 yıl
Bizde zamanında linuz ortamı için %100 secure web chat app geliştirdik zamanında
fetöcü kosgeb zahmet edip kaynak kodlarımızı bile inceleyip proje nin fizzble olup olmadığına bile bakmadan çöpe attı. daha sonra maddi imkansızlıklar sebebiyle projeyi rafa kaldırmak zorunda kaldık, amerikada olsaydık whatsapı yazmamız yada geçmemiz işten değildi. elimizden tutan olmadı ah ah... ama %5000 fetöcü olan ptt isteyince
başkasının yazdığı kodu yerli ptt yapımı messenger diye yutturuyor , yersen tabi...
bu memlekete yazık ,,,, sadece size gülüyorum ... zuahahahahha
ve ördeğim de gülüyor,,, vaak vaak vvvaaaaaaakk diye...
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ibo83 1 yıl
Ben chp yi sabunmadim.

Senin savundugun kisi basbakan parti AKP Madem allah rizasi icin linki izle nir insan kac defa cark eder kendisini yalanlar.?
Korü körüne veya 3-5 paket makarna 25 cuval kömüre oyunu satan menfaatci AKP ler biliyorum..
################################
Gezi olaylari sebebi?
Neden Mhp+chp+Carsı gurubu destek verdi onu idrak ettiniz (anladınız mı?)
#Muezzin sucssuz yere neden 2 kez surgune gonderildi
#Zarraftan 7000 milyarlik rusvet saat alan Akp li milletvekili saatin fiyati cikinca el yazisi ile acelece zarraftan 200 tl aldim diye niye evrak gosterdi?
Siyaset karisik uzun konular ama AKP de masum degil
Bunu kabul edelim
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captain_turkiye 1 yıl ibo83
Sana tavsiyem su kisiye daha fazla laf anlatmaya calisma. Ataturk'e karsi olan dusmanligindan gerceklerden uzaklasmis. Bir konuda 10 kisi falan buna belgelerle, kanitlarla, orneklerle laf anlatmaya calistik hicbirini kabul etmeyip hala "ben soruyorum, kimse cevap bile veremiyor" demeye basladi. En son lozan icin "dusmanin isgal ettigi topraklari anlasmada vermeseydik onlar hukuksuz isgal etmis olurdu, heveslerini alirdi giderlerdi" falan dedi, "nasil, neden gitsinler" sorusuna cevap veremeyince ben ciddiye almayi biraktim. Ekonomi konusunda da almanyada ve turkiyede x para alan biri sunlari aliyor, o zaman alim gucu soyle farkli demeye karsi "japonyada daha cok sifir var, onunla karsilastirinca boyle boyle" diye lafi dolandirmaya calisti.
Kaynak olarak da Ataturk dusmanlarinin klasik, aksi ispatlanmis(yani iftira oldugu) yada dayanaksiz olan kaynaklari kullanir. Buradaki gibi devamli kanunu var konusamiyorum der cunku normal yolla konusacak bir seyi yok. Kendince hayali tarihi anlatacak, bol bol iftira atacak onu yapamiyor iste.
Yani ozet olarak, yazma bosuna. Hem senin zamaninin bosa gider hem de konu dagilir. Kadir misiroglu ile konustugunu dusun. Farki yok cunku.
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ibo83 1 yıl
Bir video var ama cami ici bos biri koymadigini nerden bilelim kameralar onunde 3 kere yalanci oldu padisah Erdogan..
Peki neden Muezzin 2 farkli yere sürgün edildi?
Yalan söylemeyip Erdogan yalanci gosterdigi icin olabilir mi?
##################################################
Erdogan ile 15 temmuz roportaji yapiliyor.
Ilk roportajda aksam saat 9 da enistemden ogrendim oteldeydim diyor.
3 gun sonra konu aciliyor saat 16:00 da olacagi istihbaratini aldık ihtimal vermedik diyor..ihtimal yok ama 30 koruma ile otelde saklanip telefonla millete sokaga cikin diyen kendisi!!!
Sonuc; 15 temmuz=Ohal= Padisahlik oldu.
Kimin isine yaradi kim kazancli cikti bu 15 temmuzdan?
#####################################################
Gezi olaylarina gelince olay 5-10 agac kesilmesin diye degil.
Tek kisi padisah gibi her istedigini yapmasin die;
Chp+mhp+Carsi gurubu gosteriler yapti.
Erdogan NTV haber dahil tum kanallari 1 hafta susturdu neden?
Daha sonra Hdp+pkk araya karisip cevreye zarar verdiler.Tabiki bu olayin istenmeyen yanı oldu.
Kisaca gezi eylemi bence basarili oldu ..
########################################################
Buyrun sabundugunuz parti (AKP) veya Erdogan söyleyip nasıl inkar ettigini izleyin..
m.youtube.com/...
Ben en cok begendigim carklar;
1)sehit ailelerinin yuzune bakamam bedelli askerlik yok deyip,1 ay sonra bedelli askerlik hazir dedi.
2)Batida tek Dil+Tek Din dedi..Doguya gitti ben oyle demedim tek Din dedim,muslumaniz elhamdulillah dedi.
3)Imrali Teroristle konusan pazarlik yapan serefsiz namert dedi...sonra benim bilgim dahilinde gorusuldu dedi!!! Yorumsuz
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Metin* 1 yıl
Yerli mail de geliyor beyler. Kamuda zorunlu olacak. Bu pttmessenger da kesin kamuda belediyede vs iyice yaygınlaşır. Artık anti fikir beyan eden direk iş baksın kendine:) saka maka iyice daralıyor makas. Şu okul bitsinde doğru to Europe:)
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Mahmah 1 yıl
Beyler buradaki trollcüklere niye laf anlatmaya çalışırsınız ki? Komik olmayın .
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gecem1903 1 yıl
Hayırlısı olsun, bip vardı, şimdi ptt messenger mi çıktı.
Bipte yerli değil miydi? Umarım tutulur hayırlısı olsun. Zararı olmaz.
WhatsApp sanki yapımcısı ve gerekli kurumlar tarafından takip edilmiyor mu?
Cia tüm sisteme istediği anda hükmedebiliyor bilinen bir şey. Bir apple var ama sanmıyorum o da göz boyama meselesi. Kendinizi güvende hiissedin rahat olun da konuşun meselesi.
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