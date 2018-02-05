PTT Messenger tanıtıldı! PTT Messenger nedir?

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PTT tarafından geliştirilen milli mesajlaşma uygulaması PTT Messenger tanıtıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde PTT Messenger’ı kullanarak görüntülü çağrı başlattı.

PTT mühendisleri tarafından geliştirilen PTT Messenger anlık görüntülü ve yazılı konuşmaya imkân tanıyor. Genel özellikleri ile WhatsApp’a alternatif olması planlanıyor.

Bilgi güvenliğinin sağlanması kapsamında verilerin yurt dışına çıkmadan ülke içinde kalması amacıyla geliştirilen uygulama, tanıtım yazısındaki ifadeye göre özel güvenlik teknolojileri içeriyor. PTT Messenger uygulaması Android ve iOS cihazlara indirilebilecek. Web site üzerinden de uygulamaya bağlanabilecek.

PTT Messenger nedir?

PTT’nin uygulama için yayınladığı tanıtım yazısı şu şekilde:

"PttMessenger, güvenliği dünyaca ispatlanmış metodoloji ve teknolojiler dikkate alınarak geliştirilmiştir. Farklı fonksiyonlar için farklı uygulamalar kullanmak yerine PttMessenger, kaynak kullanımı optimize edilmiş şekilde çok fonksiyonlu kullanım kolaylığı sağlamaktadır.

PttMessenger, platform bağımsız çalışabilir yapısı ile etkin bir erişilebilirlik sağlamaktadır. PttMessenger, tamamen millî mühendislik kabiliyetleriyle geliştirilmesi nedeni ile, güncellenmeye elverişli bir tasarıma sahiptir."

PTT Messenger indirme linki

Yakın zamanda Android ve iOS platformları için indirmeye sunulacak PTT Messenger ile ilgili detaylı bilgiye bu adresten ulaşabilirsiniz. Fakat yaşanan yoğunluktan dolayı şuan siteye ulaşılamıyor.