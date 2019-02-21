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PUBG Mobile zombi etkinliği başladı

PUBG Mobile oyuncularını Resident Evil 2 evreninin zombi ve bossları ile tanıştıracak Survive Till Dawn etkinliği başladı. Android ve iOS güncellemesi sonrası etkinliğe katılabilirsiniz.
2 ay
5,2b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tencent Games ve PUBG Corp. arasındaki iş birliği kapsamında PUBG Mobile oyununa eklenecek Survive Till Dawn süreli etkinliği merakla bekleniyordu. Resident Evil 2 çıkışı şerefine hazırlanan etkinlik başlamış durumda.

Survive Till Dawn neler sunuyor?

iOS ve Android sürümlerine gelen güncelleme ile başlayan etkinlik Resident Evil 2 oyunundaki zombileri ve bossları Erangel haritasına getiriyor. Yaratıkları öldürerek kaynak ve eşya kazanabiliyorsunuz.

Ayrıca Bkz. "Monument Valley izleri taşıyan Linn: Path of Orchards beta sürecine başladı"

Diğer taraftan Resident Evil 2 Treasures etkinliğinde de oyuna ait pek çok kostüm oyuncuları bekliyor olacak. Yine Resident Evil 2 teması ana menüye ve müziklere de eklenmiş durumda.

Güncelleme ile ayrıca Vikendi haritasına ay ışığı eklenirken Anniversary Treasure etkinliğinde de yıl dönümüne özel olarak hazırlanan nadir eşyaları alabilme şansınız oluyor. Eşyalar sınırlı sayıda satılacak.

Son olarak Arcade ve hızlı karşılaşmalarda Sanhok eklenmiş durumda. Yine kısıtlı bir süre için Survivor eklentisi de isminizde kullanılabilecek. Performans odaklı ise düşük donanımlı telefonlarda ortaya çıkan zemin hatasının giderilmesi, gölgelerin Ayarlar menüsünden kapatılabilmesi ve SMG ile saldırı silahlarının savaş modlarının iki kat cephane ile başlaması yenilikleri var.

PUBG Mobile: Google Play II App Store


 

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AirSupport 2 ay
Zombilerden nefret ediyorum ama çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Sizi sürekli bi stresin heyecanın içine sokuyor. Takımınızla kordine olamazsanız ölüyorsunuz direkt, mermi oyunda ki en büyük sorun...
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isakoc 2 ay
Yahu o izbandutlar var sık sık ölmüyorlar. İlk geceyi rahat atlattıyorsun ama ikinci gecede çok fena geliyorlar. Heleki ilk gecede normal zombi gibi yürüyenler ikinci gece Hüseyin Bolt a dönüşüyor. Kaçamıyorsun. Ama çok keyif aldığımı da söylemek lazım.
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Galatas4ray 2 ay
Zombilerde şöyle bir sıkıntı var zaten bir şarjörle 2 tane zombi öldürüyon kafasına sıkıyorum yine tekte ölmüyor sürekli mermi ihtiyacı aslında daha fazla damage yemeleri lazım bir şarjörle 3 4 zombi ölmesi lazım ki hem adamlarla hemde zombilerle uğraşabilelim.
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general4242 2 ay
1 kere oynadim zombilerle gece uğraşmaktan adam vurulmuyor. Etkinlik ne kadar sürecek acaba ?
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