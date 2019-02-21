PUBG Mobile zombi etkinliği başladı

Tencent Games ve PUBG Corp. arasındaki iş birliği kapsamında PUBG Mobile oyununa eklenecek Survive Till Dawn süreli etkinliği merakla bekleniyordu. Resident Evil 2 çıkışı şerefine hazırlanan etkinlik başlamış durumda.

Survive Till Dawn neler sunuyor?

iOS ve Android sürümlerine gelen güncelleme ile başlayan etkinlik Resident Evil 2 oyunundaki zombileri ve bossları Erangel haritasına getiriyor. Yaratıkları öldürerek kaynak ve eşya kazanabiliyorsunuz.

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Diğer taraftan Resident Evil 2 Treasures etkinliğinde de oyuna ait pek çok kostüm oyuncuları bekliyor olacak. Yine Resident Evil 2 teması ana menüye ve müziklere de eklenmiş durumda.

Güncelleme ile ayrıca Vikendi haritasına ay ışığı eklenirken Anniversary Treasure etkinliğinde de yıl dönümüne özel olarak hazırlanan nadir eşyaları alabilme şansınız oluyor. Eşyalar sınırlı sayıda satılacak.

Son olarak Arcade ve hızlı karşılaşmalarda Sanhok eklenmiş durumda. Yine kısıtlı bir süre için Survivor eklentisi de isminizde kullanılabilecek. Performans odaklı ise düşük donanımlı telefonlarda ortaya çıkan zemin hatasının giderilmesi, gölgelerin Ayarlar menüsünden kapatılabilmesi ve SMG ile saldırı silahlarının savaş modlarının iki kat cephane ile başlaması yenilikleri var.



