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PUBG Mobile'a yeni harita ve pek çok yenilik getiren güncelleme yayınlandı

PUBG Mobile, iOS ve Android platformunda büyük bir güncelleme aldı. Güncelleme yeni özellikler ve yeni haritanın yanı sıra, arkadaşlarınızla takım oluşturabileceğiniz bir özellik ekledi.
1 yıl
3,5b
1
25
Mobil Oyunlar
Burç Coşkunkan
Teknoloji Editörü
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Son dönemlerin en çok oynanan oyunlarından olan Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)'nin mobil versiyonuna yeni silahlar, harita, taşıtlar ve oyun içi bir takım özellikler eklenirken, arkadaşlarınızla takım oluşturmanızı sağlayan sosyal bir özellik kazandı.

Güncelleme neler içeriyor? 

PUBG Mobile 0.5.0 sürüm numaralı güncellemeyle, Miramar haritası eklenmiş oldu. Kazandırılan  sosyal özellik sayesinde, yakınınızda bulunan PUBG oyuncularıyla 6 haneli bir kod kullanarak takım oluşturabileceksiniz. Güncellemede açılan kanal ile, Secret Stash'da bulunan indirimli ürünleri görebilicek, yeni etkinliklere katılarak BP kazanabileceksiniz. Ayrıca yeniliklerin yanı sıra, oyun içi seslere, tırmanmaya, paraşütle atlamaya ve özel efektlere de geliştirmeler yapıldı. 

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intel7mix 1 yıl en beğenilen
PC dünyası mobile kaydı iyice
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renega 1 yıl intel7mix
çok da iyi oldu, millet pc toplamak zorunda kalmıyor hemde madenciler piyasayı mahfederken, dolar 4,5 olmuşken. ipad 2018 alıp kral donanımla oyun oynamak daha mantıklı
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intel7mix 1 yıl renega
Bir açıdan doğru ama artık pc fiyatlarının uçması mobile yönlendirdi. Telefonda değil tablette daha bir zevkli oluyor. Büyük ekranda daha zevkli oynanıyor.
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kankixx123 1 yıl Galatas4ray
En az 5 kere farklı farklı config dosyalarını değiştirerek denedim ama bendeki performans aynı. Belki de telefonum desteklemiyor. A7 2016
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Cem Uğur 1 yıl Galatas4ray
Tamamdır akşama deneyip bildiririm.
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Galatas4ray 1 yıl Cem Uğur
Hayır şart değil.
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Cem Uğur 1 yıl YoldaşNapolyon
YouTube de yaz izle adım adım uygula sonra.
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Cem Uğur 1 yıl Galatas4ray
İzledim ama bilgisayar olması şart mı? 👍😊
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Galatas4ray 1 yıl Cem Uğur
Youtube PUGB 60 FPS yaz bir sürü video var hepside oluyor😀
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Galatas4ray 1 yıl kankixx123
Evet
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Cem Uğur 1 yıl Execuvite
Hocam batarya 4000 küsür sizin normaldir 😊
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Execuvite 1 yıl Cem Uğur
Ramazan ramazan etme eyleme şimdi :)
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