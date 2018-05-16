PUBG Mobile'a yeni harita ve pek çok yenilik getiren güncelleme yayınlandı

Son dönemlerin en çok oynanan oyunlarından olan Player Unknown's Battlegrounds (PUBG)'nin mobil versiyonuna yeni silahlar, harita, taşıtlar ve oyun içi bir takım özellikler eklenirken, arkadaşlarınızla takım oluşturmanızı sağlayan sosyal bir özellik kazandı.

Güncelleme neler içeriyor?

PUBG Mobile 0.5.0 sürüm numaralı güncellemeyle, Miramar haritası eklenmiş oldu. Kazandırılan sosyal özellik sayesinde, yakınınızda bulunan PUBG oyuncularıyla 6 haneli bir kod kullanarak takım oluşturabileceksiniz. Güncellemede açılan kanal ile, Secret Stash'da bulunan indirimli ürünleri görebilicek, yeni etkinliklere katılarak BP kazanabileceksiniz. Ayrıca yeniliklerin yanı sıra, oyun içi seslere, tırmanmaya, paraşütle atlamaya ve özel efektlere de geliştirmeler yapıldı.