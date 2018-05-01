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PUBG hilesi satan 15 kişiye daha ceza yağdı

Popüler hayatta kalma oyunu PUBG hilesi satan 15 kişiye Çin’de 6 milyon dolara varan miktarlarda cezalar kesildi. PUBG Corporation bu konuda kimseye göz açtırmıyor.
1 yıl
7,2b
1
20
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil tarafta kendisini taklit ettiğine inandığı oyun geliştiricilerine nefes aldırmayan PUBG hile yapanları da affetmiyor. Yıl başlarında 120 kişinin Çin’de gözaltına alınmasının ardından bu kez 15 kişiye milyon dolarlık tazminat cezası kesildi.

Çok riskli

Yine Çin’de gözaltına alınan 15 kişinin PUBG için hile programları geliştirdiği ve sattığı ifade ediliyor. Hatta bu programlardan bazıları arka kapılar barındırıyor ve kullanıcıların kişisel verilerini çalıyor.

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Büyük bir popülariteye ulaşan PUBG oyununda elbette hile yöntemleri de ilgi görüyor. Tabii bu ilgi karşılıksız değil ve ciddi meblağlar ödeniyor. Botlar gibi oyunculara avantaj sağlayan hile programları için PUBG ise yıl başından bu yana sıkı bir çalışma yapıyor.

Oyunda hile programları geliştirenler genelde Çin sınırları içerisinden çıkıyor. Son gözaltına alınan 15 kişi için toplamda 6.24 milyon dolar civarında bir tazminat cezası istendi.

 

https://www.tweaktown.com/news/61710/15-more-pubg-cheat-sellers-found-fined-over-6-million/index.html Yorum Yaz
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qarizmatip 1 yıl en beğenilen
darısı cs go nun başına.
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Paetzold 1 yıl
Cs Go'da denense oyunda adam kalmaz cezadan
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WarSaw 1 yıl
güzel bu ş.fsizler aynı zamanda ARK'a da hile yazıyordu ayıklandıkları iyi olmuş.
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Omisis046 1 yıl
Rockstar da yapmalıydı böyle birşey.
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ewaer1884 1 yıl
Neden hep çinden çıkıyor acaba ? Avrupa hile geliştirip satanlar kullananlar hiç yakalanmıyor. Bu hiç bir şeyi kanıtlamaz deli gibi hile var oyunda. Olacakta Çin de zaten belli kişileri bularak yakalayarak dava açarak mı gövde gösterisi yapılır ? Önce en belli başlı hile sitelerine açsınlar dava da bir şeyler görelim bunlar hep kandırmaca bunlar hep göz boyama. Fiyatları hilelerin cs:go seviyesinde olsa 2 milyon oyuncunun 1 milyonu hile kullanır. Deli gibi para var oyunda
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pcwolf28 1 yıl
Lanet gta 5te de olsa keşke, ulan ağız tadıyla oyun oynatmıyorlar ne zaman hafta sonu oturup oynayayım desem illa biri hileci çıkıyor.
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oguzhan297 1 yıl
Raporluyoz ama bu raporlara bakıyolarmıki ya oyunu oynamaktan çok hileci raporluyoz
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intel7mix 1 yıl
Hileyi bahane edip parayı kıracaklar
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renega 1 yıl
pubg mobile'de bile hile var elmas ligdeyim
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LGR9 1 yıl
bu konuda diğer devletlerin Çin'i örnek almasını çok isterdim, hile yüzünden yakalandığında kimliğin ve cep telefonu numaran ile bağlantı sağladığın içinoyunlara erişemiyorsun bir daha. Tabi ağır solcu liboşlar ne der bu işe orası da malum.
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sosisvesalam 1 yıl
aile paylaşımından arkadaşın oyununa bakayım nasılmış dedim. oyun esnasında uçurumdan düştüm falezli bir yapıydı önümde haritanın sınırı vardı bomboştu yani biraz çabaladım çıkamadım harita bana doğru küçülüyordu en sonunda iyice kayalıkların arasına girip oyunun bitmesini bekleyeyim dedim birkaç dakka bekledim hilecinin biri sen düş kayalıklardan ve direk beni vur :D nerden gördün beni, nasıl bu kadar atik olabilidin, nasıl namlunu tam bana çevrili bir halde geldin :D hemen sildim oyunu
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kenan_0 1 yıl
Komple anakartin şase numarasina ban atacaklar pc yi değiştirmeden giremicek keko
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