PUBG hilesi satan 15 kişiye daha ceza yağdı

Mobil tarafta kendisini taklit ettiğine inandığı oyun geliştiricilerine nefes aldırmayan PUBG hile yapanları da affetmiyor. Yıl başlarında 120 kişinin Çin’de gözaltına alınmasının ardından bu kez 15 kişiye milyon dolarlık tazminat cezası kesildi.

Çok riskli

Yine Çin’de gözaltına alınan 15 kişinin PUBG için hile programları geliştirdiği ve sattığı ifade ediliyor. Hatta bu programlardan bazıları arka kapılar barındırıyor ve kullanıcıların kişisel verilerini çalıyor.

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Büyük bir popülariteye ulaşan PUBG oyununda elbette hile yöntemleri de ilgi görüyor. Tabii bu ilgi karşılıksız değil ve ciddi meblağlar ödeniyor. Botlar gibi oyunculara avantaj sağlayan hile programları için PUBG ise yıl başından bu yana sıkı bir çalışma yapıyor.

Oyunda hile programları geliştirenler genelde Çin sınırları içerisinden çıkıyor. Son gözaltına alınan 15 kişi için toplamda 6.24 milyon dolar civarında bir tazminat cezası istendi.