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PUBG, Playstation 4 için resmi olarak duyuruldu: İşte çıkış tarihi

Battle Royale türünün en ünlü yapımlarından olan PlayerUnknown's Battlegrounds, yaklaşık bir buçuk yılın ardından nihayet Playstation 4 kullanıcılarıyla buluşuyor. Oyunun resmi duyurusu yapıldı.
6 ay
3,8b
1
12
Oyunlar
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds, nihayet Playstation 4 için duyuruldu. Sony tarafından bugün yayınlanan videoya göre PUBG, 7 Aralık'ta PS4 kullanıcılarıyla buluşacak. Oyunda ayrıca Türkçe metin ve arayüz desteği de bulunacak.


PlayerUnknown's Battlegrounds'ın PS4 versiyonu Erangel, Miramar ve Sanhok olmak üzere üç farklı haritayla çıkışını gerçekleştirecek. PUBG Corporation, oyunun PC ve Xbox One platformlarında olduğu gibi tüm özelliklere sahip olacağını söylüyor.

Sony, resmi duyurunun yapılmasının ardından oyunu ön siparişlere de açtı. PUBG'nin Playstation Store üzerindeki fiyatı 134 TL'den başlıyor. Survivor Pass ve oyun içi para gibi ekstra özelliklerle beraber ise bu fiyat 259 TL'ye kadar çıkabiliyor.

PlayerUnknown's Battlegrounds, ilk kez Mart 2017'de PC platformu için erken erişim olarak çıkışını gerçekleştirmişti. Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan oyun, battle royale türünün bugünkü popülaritesine ulaşmasındaki en büyük etkenlerden birisi oldu. Daha sonra Xbox One için da yayınlanan PUBG, çıkışının ilk 48 saati içerisinde 1 milyondan fazla satarak bu platformda da önemli başarılar kazanmıştı.

https://twitter.com/PlayStationTR/status/1062376798179246080 Yorum Yaz
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sametozelci 5 ay
Klavye mouse desteği gelecek ise almayı düşünüyorum..
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keynes26 6 ay
Plus isteyecek mi
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kadalt 6 ay
Evet plus üyeliği istiyor, hem oyuna para ver hem plus üyeliğine, bu mevzulardan xbox fena zirve yapar buda sony'nin işine gelmez 1 ay sonra fiyatı yarıya düşürür 1 daha geçer plus üyeliğini kaldırır biraz zaman geçince de, fortnite gibi klavye mouse desteği gelir.
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intel7mix 6 ay
Oyunun popülerliği gitti anca mı geliyormuş.
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leocorte 6 ay
Türkiye'de XBox alınır net. Zaten 2 oyun için almak lüks. Multimedya ürünü gibi düşünmek gerekir. İlk çıktığından beri duruyor PS4 Pro tozlandı.
Keşke XBox alsaydım diye çok söylendim, pişman oldum.
Mesut Çevik'e bu konuda katılıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +3
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crazy_manyak44 6 ay leocorte
Ps özel çıkan oyunlar olmasa bnde xbox alırdım aslında çok avantajlı gibi geliyor insana hem 14 ünde yayınlanacak olan güncelleme ile klavye mouse desteği de geliyor baya iyi ler bu yönden sony e göre
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esmerbuyucu 6 ay
Xbox'ta bedava.
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Tommy Shelby 6 ay
134 lira kim verir buna
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crazy_manyak44 6 ay
bu oyunda fortnite gibi ps4 için klavye ve mouse desteği olacakmı?
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Y-ZiyA 6 ay
Şu an Steam de 87 TL. Çoğunlukla yüzde 25 civarında indirimlerle 50-60 TL gibi fiyatlara alıyor insanlar.
Playstation olunca fiyat artıyor anlaşılan.
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oyun, playstation ve
7 etiket daha playstation 4 pubg playerunknown's battlegrounds pubg corporation Oyunlar Yazılım Hasan Aygünoğlu
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