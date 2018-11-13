PUBG, Playstation 4 için resmi olarak duyuruldu: İşte çıkış tarihi

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds, nihayet Playstation 4 için duyuruldu. Sony tarafından bugün yayınlanan videoya göre PUBG, 7 Aralık'ta PS4 kullanıcılarıyla buluşacak. Oyunda ayrıca Türkçe metin ve arayüz desteği de bulunacak.
PlayerUnknown's Battlegrounds'ın PS4 versiyonu Erangel, Miramar ve Sanhok olmak üzere üç farklı haritayla çıkışını gerçekleştirecek. PUBG Corporation, oyunun PC ve Xbox One platformlarında olduğu gibi tüm özelliklere sahip olacağını söylüyor.
Sony, resmi duyurunun yapılmasının ardından oyunu ön siparişlere de açtı. PUBG'nin Playstation Store üzerindeki fiyatı 134 TL'den başlıyor. Survivor Pass ve oyun içi para gibi ekstra özelliklerle beraber ise bu fiyat 259 TL'ye kadar çıkabiliyor.
PlayerUnknown's Battlegrounds, ilk kez Mart 2017'de PC platformu için erken erişim olarak çıkışını gerçekleştirmişti. Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan oyun, battle royale türünün bugünkü popülaritesine ulaşmasındaki en büyük etkenlerden birisi oldu. Daha sonra Xbox One için da yayınlanan PUBG, çıkışının ilk 48 saati içerisinde 1 milyondan fazla satarak bu platformda da önemli başarılar kazanmıştı.
https://twitter.com/PlayStationTR/status/1062376798179246080 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Keşke XBox alsaydım diye çok söylendim, pişman oldum.
Mesut Çevik'e bu konuda katılıyorum.
Playstation olunca fiyat artıyor anlaşılan.