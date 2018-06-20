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PUBG, Steam’de ilk defa indirime girdi

PUBG, çıktığından beri ilk defa indirime girdi. Normalde 69 TL'ye satılan PUBG, geçici süreliğine 46 TL'ye satılacak. Haberimizdeki bağlantı üzerinden oyunu indirimli fiyata satın alabilirsiniz.
11 ay
15,7b
1
69
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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PUBG, Steam’de ilk defa indirime girdi
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Çıktığından beri oyun trendini değiştiren ve türünün en sevilen oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), çıktığından beri ilk defa Steam’de indirime girdi. Oyuncular, normalde 69 TL’ye satılan PUBG’yi yüzde 33 indirimle 46,23 TL’ye satın alabilecek.

Yeni açıklanan rakamlara göre mobil platformlar ve Xbox One da dâhil olmak üzere PUBG’nin toplam oyuncu sayısı 400 milyon kişiye ulaşmış durumda. PUBG’ye göre daha fazla platformda bulunan ve ücretsiz olarak oynanabilen Fornite’ın 125 milyon oyuncusu bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen Threadripper 2990X benchmark skorları göründü"

Ücretli olmasına rağmen yüksek indirme sayılarına ulaşan ve rekorlar kırmaya devam eden PUBG’yi hâlâ satın almadıysanız 5 Temmuz tarihine kadar sürecek indirim ile 46 TL’ye satın alabilirsiniz. Cuma günü gelecek güncelleme ile oyuna rekabeti arttıracak yeni bir harita gelecek.


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road35 11 ay en beğenilen
Bu oyun tek başına oynayınca hiç keyif vermiyor hele oyun hakkında hiç birşey bilmeden tek başlarsanız millete çerez oluyorsunuz. Acilen rank sistemi gelip yeni oyuncuları bir araya toplamaları lazım. Diğer Türlü oyuna ilk kez gelen adam ve dünyanın en iyi oyuncusu aynı maça düşebiliyor.
Bu oyun tek başına oynayınca hiç keyif vermiyor hele oyun hakkında hiç birşey bilmeden tek başlarsanız millete çerez oluyorsunuz. Acilen rank sistemi gelip ye...
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4 Yanıt Yanıtla +35
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boa17 11 ay
game satışda 37tl

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +12
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mav1li 11 ay
Seneye bedava olur. Sonu h1z1 gibi olacak.
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1 Avatar
GuitarxtanbuL 1 ay
Bir hevesle aldım oyunu 2-3 kere bile oynamadım :) silah topla şarjör tak bilmem ne sonra caaatttt diye öl
Bir defa kafam attı kaça kaca 6. Oldum az.daha kaçıp 1. Öldürsem 1. Olacaktım
Sıkıcı bir oyun
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BigMuffin 1 ay
Oyun şu an ne kadar? Eski konuyu mu hortlattınız?
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Killanici_Adi 1 ay BigMuffin
oyun sayılmaz zaten kölelik lootla lootla sonra ilk çatışmada öl
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BraveHeart 11 ay
Genelde kolsuzlar ve asosyal arkadaşlar bedava verseler almam, çöp tarzı yorumlar yazmış

4 kişilik bir ekibiniz varsa oynaması muhabbetle birlikte çok zevkli.
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Ironim 11 ay
Bedava verseler oynamam
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erdemmm23 11 ay
Oyun Çöp
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DelirteJackson 11 ay
Bu oyunu sever miyim diye oynadım ama sevemedim. Almadım
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marxx 11 ay
oynayacak en az 1 arkadaşınız olsun ya da tanıştığınız türklerle oynayabilirsiniz. random olarak da girebilirsiniz takımlara ancak yukarıda anlatıldığı gibi bazen çok saçma insanlarla karşılaşabiliyorsunuz bazen de mükemmel takımlar oluşuyor şansınıza kalmış. solo da oynanabilir ancak takım ile daha keyifli oluyor. oyun 45 liraya değer h1z1 ile kıyaslanamayacak kadar fark var aralarında haksızlık etmeyelim. bir sonraki indirim yeniyıldan önce gelmez diye düşünüyorum. 1050ti ile orta ayarda akıcı oynanabiliyor. fps oyunlara özel yeteneğiniz yoksa ilk 100 saat biraz ezileceksiniz bunu göze alın.
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RavenoLL 11 ay
940m ile çok zor oynanıyor.En düşükte 30 fps.Çamur gibi oynayacaksam ne işe yarar ki ?
İade ettim.
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DH Misafiri 11 ay
Fornite Geldiya indirim yaparlar tabi yazık hahahahah Batıyorsun pubg :) ZAMANINDA H1Z1 e LAF ATIYORDU BAK NE OLDU ŞİMDİ :) CSGO YA LAF ATAN PUBG KAÇ SENE OLDU SEN ÇIKALI CSGODAN BETER OLDUN HAHAHAH CSGOYA BAK YILLARIN OYUNU:D :D :D HER POPÜLER OYUN YAVAŞ YAVAŞ BİTECEKTİR CS DIŞINDA :D
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