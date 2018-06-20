PUBG, Steam’de ilk defa indirime girdi

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Çıktığından beri oyun trendini değiştiren ve türünün en sevilen oyunlarından PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), çıktığından beri ilk defa Steam’de indirime girdi. Oyuncular, normalde 69 TL’ye satılan PUBG’yi yüzde 33 indirimle 46,23 TL’ye satın alabilecek.

Yeni açıklanan rakamlara göre mobil platformlar ve Xbox One da dâhil olmak üzere PUBG’nin toplam oyuncu sayısı 400 milyon kişiye ulaşmış durumda. PUBG’ye göre daha fazla platformda bulunan ve ücretsiz olarak oynanabilen Fornite’ın 125 milyon oyuncusu bulunuyor.

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Ücretli olmasına rağmen yüksek indirme sayılarına ulaşan ve rekorlar kırmaya devam eden PUBG’yi hâlâ satın almadıysanız 5 Temmuz tarihine kadar sürecek indirim ile 46 TL’ye satın alabilirsiniz. Cuma günü gelecek güncelleme ile oyuna rekabeti arttıracak yeni bir harita gelecek.