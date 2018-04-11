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PUBG taklitlerine savaş açtı: Rules of Survival oyununa dava

PUBG öncesinde indirmeye sunulan Rules of Survival ve Knives Out yapımlarının başı dertte. PUBG Corp kendisini birebir kopyaladıklarını ve zarara uğrattıklarını ileri sürüyor.
1 yıl
5,2b
1
14
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Masaüstünde kısa sürede popüler olan PUBG’nin mobile çıkmasından bir süre önce indirmeye sunulan ve tabiri yerindeyse rol çalan Rules of Survival kendisini bekleyen sona doğru gidiyor gibi.

Dava açıldı 

PUBG’nin başarılı mekaniğini ve atmosferini mobile taşımasının ardından Rules of Survival oyununun akıbeti merakla bekleniyordu. PUBG Corp yasal olarak ilk adımları atmaya başladı.

Gelen bilgilere göre PUBG Corp ilk olarak uygulama mağazalarına bir şikayet talebi oluşturarak eserini neredeyse tamamen kopyalayan Rules of Survival ve Knives Out yapımlarının kaldırılmasını istedi. Elbette bu şikâyete karşı NetEase kesinlikle bir kopyalama olmadığını belirtti.

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PUBG Corp bununla da yetinmeyerek bu iki oyuna karşı Kaliforniya Bölge Mahkemesinde suç duyurusunda bulundu. PUBG Corp hazırladığı şikâyet dosyasında bahse konu iki oyunun telif haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Dosyaya göre oyunlar PUBG’nin görsel ve sesli atmosferini olduğu gibi kopyaladı. Ön oyun alanları, mekanlar, hava atlayışları hatta Winner Winner Chicken Dinner sloganı bile bunlar arasında. Ayrıca NetEase oyunlarda olmayan ancak PUBG Mobile oyununda olan araçları da reklam yaparken kullandı.

PUBG Corp rakibinin kullanıcıların kafasını karıştırdığını ve böylece kendi popülaritesinden yararlanarak gelir elde ettiğini, haliyle kendisini de zarara uğrattığını belirtiyor. Firmanın talebi iki oyunun mağazalardan kaldırılması ve zararın tazmin edilmesi. Bu hamle muhtemelen PUBG’yi kopyalamaya çalışan diğer oyunlara da gözdağı olacaktır.

 

https://www.androidauthority.com/pubg-mobile-lawsuit-853208/ Yorum Yaz
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arrivederci 1 yıl en beğenilen
h1z1'de pubg dava etsin arma'da h1z1'i tekerleğin icadına kadar gider.
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Christian Lorenz 1 yıl
Pubg ona buna dava açağına önce oyuna adam akıllı bi optimizasyon getirip şu buglardan kurtarsınlar sözde son zamanların en çok oynanan oyunu ama bugdan fps dropundan geçilmiyor.
Pubg ona buna dava açağına önce oyuna adam akıllı bi optimizasyon getirip şu buglardan kurtarsınlar sözde son zamanların en çok oynanan oyunu ama bugdan fps dro...
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TheStarBox 1 yıl
birebir kopya olsa ne yazar?
Sanki pubg denilen oyun ilk battle royale oyunu mu?
ozaman h1z1 gitsin pubg yi mahkemeye versin.
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alikizan 6 ay
rules of survival çok daha sarıyor, pubg'nin ismi var ve paso her yere reklam basıyor ayrıca bu davadan hiçbir şey çıkmaz sonuçta bir amaç üzerine yapılan oyun tasarımları bu şekilde yüzlerce oyun var...
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Kara Börü 11 ay
ros bence mobilde daha başarılı pubg beni mobilde sarmadı. ayrıca ros'un masaüstü sürümü de var beleş tavsiye ederim.
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StackOverflow 1 yıl
pubg den once de bu tarz oyunlar vardi. kendilerini bulunmaz hint kumaşı sanıyorlar herhalde.
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Noobs Gona Wild 1 yıl StackOverflow
hocam vardıda bazı oyunların haritası bile aynı.pugb cidden kendini hint kumaşı sanıyor inşallah androide fortnie çıkınca biraz darbe yer.
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Shadeforty-5 1 yıl
Oyun bugdan fps droplarından geçilmiyor ona buna dava açıyorlar firma cringe resmen...
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TheNewAtilla 1 yıl
Zavallı bluehole
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TheStarBox 1 yıl
birebir kopya olsa ne yazar?
Sanki pubg denilen oyun ilk battle royale oyunu mu?
ozaman h1z1 gitsin pubg yi mahkemeye versin.
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a_y_k_u_t 1 yıl
Ros sanki pubg ile fortnite kırması bir oyun. Birebir kopya değil.
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Christian Lorenz 1 yıl
Pubg ona buna dava açağına önce oyuna adam akıllı bi optimizasyon getirip şu buglardan kurtarsınlar sözde son zamanların en çok oynanan oyunu ama bugdan fps dropundan geçilmiyor.
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Virinom 1 yıl
Ortada kopya falan yok aynı dinamiklere sahip oyunu en baştan yazmış adamlar. Bluehole boşuna ağlıyor. Aynı textureları alırsın kullanırsın o zaman kopya olur.
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ONUR.U 1 yıl
Şu platformda oyuncularını düşünen 2 oyun var biri fortnite diğeri,Fort nite imkansızı başardı milyon dolarlar kazanacağı oyunu ücretsiz çıkardı halen bizler için yenilikler düşünüyor,Gta y zaten anlatmaya pek gerek tek bir oyunla defalarca ek paket niyetine. Ücretsiz güncellemeler yapmaya devam ediyor.
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