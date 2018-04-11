PUBG taklitlerine savaş açtı: Rules of Survival oyununa dava

Masaüstünde kısa sürede popüler olan PUBG’nin mobile çıkmasından bir süre önce indirmeye sunulan ve tabiri yerindeyse rol çalan Rules of Survival kendisini bekleyen sona doğru gidiyor gibi.

Dava açıldı

PUBG’nin başarılı mekaniğini ve atmosferini mobile taşımasının ardından Rules of Survival oyununun akıbeti merakla bekleniyordu. PUBG Corp yasal olarak ilk adımları atmaya başladı.

Gelen bilgilere göre PUBG Corp ilk olarak uygulama mağazalarına bir şikayet talebi oluşturarak eserini neredeyse tamamen kopyalayan Rules of Survival ve Knives Out yapımlarının kaldırılmasını istedi. Elbette bu şikâyete karşı NetEase kesinlikle bir kopyalama olmadığını belirtti.

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PUBG Corp bununla da yetinmeyerek bu iki oyuna karşı Kaliforniya Bölge Mahkemesinde suç duyurusunda bulundu. PUBG Corp hazırladığı şikâyet dosyasında bahse konu iki oyunun telif haklarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Dosyaya göre oyunlar PUBG’nin görsel ve sesli atmosferini olduğu gibi kopyaladı. Ön oyun alanları, mekanlar, hava atlayışları hatta Winner Winner Chicken Dinner sloganı bile bunlar arasında. Ayrıca NetEase oyunlarda olmayan ancak PUBG Mobile oyununda olan araçları da reklam yaparken kullandı.

PUBG Corp rakibinin kullanıcıların kafasını karıştırdığını ve böylece kendi popülaritesinden yararlanarak gelir elde ettiğini, haliyle kendisini de zarara uğrattığını belirtiyor. Firmanın talebi iki oyunun mağazalardan kaldırılması ve zararın tazmin edilmesi. Bu hamle muhtemelen PUBG’yi kopyalamaya çalışan diğer oyunlara da gözdağı olacaktır.