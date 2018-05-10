PÜİS benzine gelen zamları artık duyurmayacağını açıkladı

Bugüne kadar benzin ve motorine yapılan zamlar Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) web sitesinde yayınlanıyordu. Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre PÜİS, alınan yönetim kurulu kararının ardından benzin ve motorine gelen zamların artık duyurulmayacağını açıkladı.

PÜİS: Zam sonrası vatandaşlardan küfür yiyoruz

Bu açıklama sonrasında vatandaşların, akaryakıta gelen zamları ancak benzin istasyonlarında öğrenebileceği belirtiliyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi artık PÜİS'in web sitesinde Akaryakıt Fiyatları bölümü artık boş bırakılıyor. Alınan bu kararın en büyük nedeni ise benzin zammı sonrası PÜİS'e edilen küfürler olarak gösteriliyor.

PÜİS'in konu ile ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık."

https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/benzine-sansur-geldi-2399025/