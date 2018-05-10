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PÜİS benzine gelen zamları artık duyurmayacağını açıkladı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), yönetim kurulu kararı alarak benzine gelen zamları artık internet sitesinden duyurmama kararı aldığını açıkladı. Önemli gelişmenin detayları haberimizde.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bugüne kadar benzin ve motorine yapılan zamlar Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) web sitesinde yayınlanıyordu. Sözcü gazetesinden Derin Gökçe'nin haberine göre PÜİS, alınan yönetim kurulu kararının ardından benzin ve motorine gelen zamların artık duyurulmayacağını açıkladı.

PÜİS: Zam sonrası vatandaşlardan küfür yiyoruz

Bu açıklama sonrasında vatandaşların, akaryakıta gelen zamları ancak benzin istasyonlarında öğrenebileceği belirtiliyor. Fotoğrafta da görebileceğiniz gibi artık PÜİS'in web sitesinde Akaryakıt Fiyatları bölümü artık boş bırakılıyor. Alınan bu kararın en büyük nedeni ise benzin zammı sonrası PÜİS'e edilen küfürler olarak gösteriliyor.
PÜİS benzine gelen zamları artık duyurmayacağını açıkladı
PÜİS'in konu ile ilgili açıklaması ise şu şekilde: "Artık internet sitemizde yapılan zamları ve indirimleri yayınlamayacağız. Çünkü biz insanları bilgilendirelim derken büyük tepki alıyoruz. Facebook sayfamıza onlarca insan küfür ediyor. Biz de yönetim kurulu olarak böyle bir karar aldık."

https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/benzine-sansur-geldi-2399025/ Yorum Yaz
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bulentcandan 1 yıl en beğenilen
Küfür bahane, seçim şahane.
Seçime kadar fiyatları elbette vermezler. Dolar oldu 4.25-4.30TL, Brent petrol varili 78$; PLATTS değerleri çıldırmış olmalı.
Seçimlere kadar toplumda tepki oluşmaması için akaryakıta zam ertelenmeye çalışılıyor.
Gerçi, toplumda ne tepki olabilir ki! Taş olsa çatlar, odun olsa yarılırdı şu zamana kadar. Fakat tık yok.
Küfür bahane, seçim şahane.Seçime kadar fiyatları elbette vermezler. Dolar oldu 4.25-4.30TL, Brent petrol varili 78$; PLATTS değerleri çıldırmış olmalı.
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profpide 1 yıl
doğrusunu yapmışlar, vatandaş boş yere bıdı bıdı yapmasın..

sökülün cebinizdeki tüm parayı, üstüne birazda borçlanın, boş yapmayın, çocuk yeni gemi istiyor...
doğrusunu yapmışlar, vatandaş boş yere bıdı bıdı yapmasın..sökülün cebinizdeki tüm parayı, üstüne birazda borçlanın, boş yapmayın, çocuk yeni gemi is...
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goekboerue 1 yıl
Şu karara şimdiye kadarkinden daha fazla küfür edilmezse hatırım kalır.
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Blindfire 1 yıl
Epgis adamsın
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Sönmeyen Arıza Lambası. 1 yıl Blindfire
Bundan sonra zam gelmeyecek ki
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bulentcandan 1 yıl
EPGİS Başkanı Sayın Fesih Aktaş'a başarılar dilerim.
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programmer_onur 1 yıl
Küfürleri yiyecek yeni babayiğit bulundu beyler. EPGİS.


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notocord 1 yıl
Şimdiye kadar puise hic kufur etmedim zamlardan dolayi ama bu karara kufur edilir.
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senersongur 1 yıl
PUİS kapatılsın.
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Blindfire 1 yıl
Çok safiz ya bizde yedik. Zamları saklamak için ilginç bir yol.
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Jiabeas Junkie 1 yıl
''Ben zaten hep 50 tl lik alıyorum'' cular daha gelmemiş hayret. Bakalım ne zamana kadar 50 tl lik alcanız.
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Blindfire 1 yıl Jiabeas Junkie
Onlar artık yolda kalıyor, o yüzden gelemiyorlar, artık hep 100 liralık alanları bekliyoruz
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TSY 1 yıl
artık benzine ve motorine zam gelmeyeceği için onlarından boş yere küfür yemesine gerek kalmadı. yakıt fiyatları tüm ülkede sabitlenecek sadece alacağınız miktar mililitre değerlerinde değişim gösterecek. güçlü türkiye yollara düştü. zaten habertürkde hemen haberi yapıştırdı benzin tarihinin en düşük seviyesine geriledi. birileri habertürke hatırlatsında benzin fiyatları dahada düştü haberi güncellesinler yoksa fetoculuktan içeri girerler.
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haberturk.com/...
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FONTEN LA 1 yıl
Kısaca ; Ağzınızı kapatın, Kulağınızın arkasını iyice açın...
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suti0 1 yıl
Devlet aç gözlü.
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