Panasonic, akıllı fotosentez ile karbon salınımını azaltma peşinde

Çevreci teknolojiler konusunda pek çok projeye imza atan Panasonic, karbon salınımını azaltma adına farklı bir teknoloji üzerinde çalışıyor.





Panasonic, yaptığı duyuruda güneş ışığını kullanarak karbondioksit gazını organik materyallere dönüştüren akıllı bir fotosentez sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı.





Fabrikaların, endüstriyel tesislerin veya enerji santrallerinin açığa çıkardığı karbondioksit gazı, küresel ısınmaya neden olan en büyük etkenlerden birisi. Panasonic, nitrit yarıiletken kullanarak gerçekleştirdiği fotosentez işlemi sayesinde bu salınan koarbondioksit gazlarını topluyor ve organik materyallere dönüştürüyor.





Böylece dünyadaki karbondioksit salınımının da önüne geçilmesi planlanıyor. Panasonic, daha önce yapılan bu tür deneylere, doğrudan güneş ışığı ile fotosentez yapabilen bu teknolojiyi ekleyerek büyük bir adım atılmasını sağlamış oldu.





Nitrit yarıiletken ve metal bir katalizör ile gerçekleştirilen fotosentez ile formik asit elde ediliyor. Fotosentezdeki verimlilik ise bitkilerin standart verimliliğine oldukça yakın. Fotosentez, güneş ışığı haricinde doğrudan veya zayıf ışık kaynağı ile de gerçekleşebiliyor.





Panasonic bu projede 18 yerel ve 11 denizaşırı patentin onayını aldı veya onay başvurusu yaptı. Teknoloji üzerinde çalışmalar devam ederken, yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanıyor.