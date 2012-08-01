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Panasonic, akıllı fotosentez ile karbon salınımını azaltma peşinde

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevreci teknolojiler konusunda pek çok projeye imza atan Panasonic, karbon salınımını azaltma adına farklı bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Panasonic, yaptığı duyuruda güneş ışığını kullanarak karbondioksit gazını organik materyallere dönüştüren akıllı bir fotosentez sistemi üzerinde çalıştığını açıkladı.

Fabrikaların, endüstriyel tesislerin veya enerji santrallerinin açığa çıkardığı karbondioksit gazı, küresel ısınmaya neden olan en büyük etkenlerden birisi. Panasonic, nitrit yarıiletken kullanarak gerçekleştirdiği fotosentez işlemi sayesinde bu salınan koarbondioksit gazlarını topluyor ve organik materyallere dönüştürüyor.

Böylece dünyadaki karbondioksit salınımının da önüne geçilmesi planlanıyor. Panasonic, daha önce yapılan bu tür deneylere, doğrudan güneş ışığı ile fotosentez yapabilen bu teknolojiyi ekleyerek büyük bir adım atılmasını sağlamış oldu.

Nitrit yarıiletken ve metal bir katalizör ile gerçekleştirilen fotosentez ile formik asit elde ediliyor. Fotosentezdeki verimlilik ise bitkilerin standart verimliliğine oldukça yakın. Fotosentez, güneş ışığı haricinde doğrudan veya zayıf ışık kaynağı ile de gerçekleşebiliyor.

Panasonic bu projede 18 yerel ve 11 denizaşırı patentin onayını aldı veya onay başvurusu yaptı. Teknoloji üzerinde çalışmalar devam ederken, yakın gelecekte hayata geçirilmesi planlanıyor.

http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2012/07/en120730-5/en120730-5.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 7 yıl
Bu haberi apple a mail atmak lazim para kazanmak kolay onemli olan insanlarin takdirini kazanmak
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nurettinaz 7 yıl
Bu haberi apple a mail atmak lazim para kazanmak kolay onemli olan insanlarin takdirini kazanmak
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aoguz 7 yıl
catborise
buzullardaki erime tamamlandığında tekrar bir buzul çağı yaşanabilir. Yani üzülmeye gerek yok gitti buz dagları gittiiii diye. Bir döngü var daha önce olmuş falan fülün, araştırıp bakabilirsiniz..

Kazın ayağı öyle değil efendim. 2000 yılından beri görülen CO2 ve sıcaklık seviyeleri son 650.000 yılda görülmemiş durumda (buz ve okyanus dibi çamur kayıtlarına göre). Buna da tek neden son yüzyıldaki, hatta son 60 yıldaki sanayi devrimi.
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catborise 7 yıl
buzullardaki erime tamamlandığında tekrar bir buzul çağı yaşanabilir. Yani üzülmeye gerek yok gitti buz dagları gittiiii diye. Bir döngü var daha önce olmuş falan fülün, araştırıp bakabilirsiniz..
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arel.gr 7 yıl
alakali sektorde ihtiyac oldukca yillardir panasonic olsun diye defalarca niyetlendimsede elemelerde istemeyerek hep harcadim markayi....
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tuvaleterligi 7 yıl
yakışır panasonic ' e
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leventalpsal 7 yıl
Umarım işe yarar ve yaygın olarak kullanılır. Bir noktadan sonra geri dönüş olmayacak deniyordu, neden olduğunu anladım sonunda: Kutuplardaki buzullar güneş ışığını geri yansıtarak dünya tarafından daha az güneş ışığı ve dolayısıyla ısının emilmesini sağlıyorlar. Ama bir yandan da buzullar eriyor, ve gittikçe daha az güneş ışığı geri yansıtılıyor ve daha çoğu emiliyor. Bu da dünyanın ısınmasına sebep oluyor (sebeplerden biri) ve dünya daha çok ısındıkça buzullar daha da çok eriyip küçülüyorlar. Belki de bir noktadan sonra karbon salınımı komple sıfırlansa bile iş işten geçmiş olacak
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osmanefeozkan 7 yıl
içimden haberi okumandan bir ot sap kalmıştı çip takmadığımız demek geldi.
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bingbang 7 yıl
Panasonic adamsın...
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Psydia 7 yıl
Bu bulus ABD'ye Kyoto protokolunu imzalattirir.
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mkt 7 yıl
klorofil mi ekleyecekler ne yapacaklar :D
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