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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic, cep telefonunuz ile senkronize olabilen yeni kablosuz sabit telefonlarını tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihaz alanında yaşanan gelişmelerden sabit telefon pazarı da nasibini alıyor. Panasonic'in tanıttığı yeni kablosuz sabit telefon modelleri cep telefonlarınız ile senkronize olabilirken, cebinize gelen aramalarda zil seslerini de kendi üzerinden çalabiliyor.

Panasonic firmasının Link2Cell teknolojisi ile Bluetooth üzerinden sabit telefon istasyonu ve iki adede kadar cep telefonu eşleştirilebiliyor. Cep telefonunuza gelen arama istasyona bağlı tüm kablosuz telefonlarda çalıyor ve çağrı kaçırılmamış oluyor. 

iPhone modelleri ise kendi zil seslerini bu el üniteleri ile senkronize edebiliyor. Ayrıca 3050 kişiye kadar adres defterleri de yine cep telefonundan transfer edilebiliyor. Firmanın Link2Cell uyumlu iki serisi KX-TG7740 ve KX-TG7730 olacak.

Panasonic KX-TG4740 ve KX-TG4730 serisi kenar ses yönetim tuşları, 4 yönlü tele-konferans sistemi, istasyon üzerinde ek tuş takımı özellikleri sunuyor. KX-TG4753B serisi ise bu özelliklere ek olarak kablosuz mesafeyi iki ktaına çıkarıyor.

Panasonic KX-TG4770 serisi ise istasyonda LCD bilgi ekranına sahip. Bir kablolu ve ek kablosuz el ünitelerinden oluşan seride Power Back-Up Operation özelliği güç kesilse bile 3 saat ekstra konuşma imkanı sunuyor.

Bütün serilerde ses kalitesini en üst düzeye çıkartan ve hatalarını 80 kereye kadar düzelten  DECT 6.0 Plus teknolojisi bulunuyor. Serilerde 6 adede kadar el ünitesi istasyona bağlanabiliyor. Ek olarak sesli arayan numara bildirimi, akıllı güç yönetimi, ışıklı gelen arama bildirimi, sessiz mod, arama engelleme, kayıp el ünitesini tespit etmek için çaldırma, şeklinde özellikler de mevcut. Seri içerisindeki modeller bağlantı mesafesi, telefon rehberi, batarya gibi özellikleriyle farklılık gösteriyor.

Yeni modeller Best Buy, Target, Amazon gibi ABD'li perakendecilerde satışa sunuldu. KX-TG4730 serisi ünite sayısına göre 70-110$ arasında değişiyor. KX-TG4740 serisi 60-140$ arasında.  KX-TG4750 serisi 110$,  KX-TG7730 serisi 60-150$, KX-TG7740 serisi 70-150$,  KX-TG4770 serisi ise 70-110$ arasında değişiyor. Ürünlerin global satış tarihleri henüz belli değil.

http://www2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/servlet/prModelDetail?storeId=11301&catalogId=13251&itemId=671506&modelNo=Content04042012122140772&surfModel=Content04042012122140772 Yorum Yaz
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Prequel 7 yıl
Sabit telefonun gerekliliği için bir sebep göremiyorum. Evimizde var ama hiçbir esprisini bulamıyorum. Bu alana dünyanın geri kalanı nasıl bakıyor? Bu alanda firmaların ilgisi güncel olarak ne durumda? Hani var bir bilgikleri de ben kaçırıyorum mu diye düşünüyorum. Dokunmatik sabit telefonlar duymuştum. Bu bağlamda da cep telefonlarına benzeme durumu var. Herhalde gerçekten yok bir espirileri...
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E_Aydin35 7 yıl
Bnece bu çok iyi düşünülmüş bir ayrıntı, mantıklıda aynı doğrultuda, şimdilik bu fiyatlar ve popülaritesi yüzünden pek ercih edilmiyebilir am aileride kesinlikle büyük miktarda alıcısı olucakdır..
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Salvation27 7 yıl
Yilsev
Salvation27bu tam aradığım bir şey olabilir. eğer cep telefonu evde çekmiyorsa ahize çalarmı? bunu öğrenmek lazım.
Çalmaz, ancak söylediğiniz durum için bu cihaza ihtiyacınız yok. Basit olarak ulaşılamama durumunda sabit telefonunuza yönlendirme yapmak yeterli olacaktır.

ama ben yönlendirme sevmim..
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Yilsev 7 yıl
Salvation27
bu tam aradığım bir şey olabilir. eğer cep telefonu evde çekmiyorsa ahize çalarmı? bunu öğrenmek lazım.

Çalmaz, ancak söylediğiniz durum için bu cihaza ihtiyacınız yok. Basit olarak ulaşılamama durumunda sabit telefonunuza yönlendirme yapmak yeterli olacaktır.
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Salvation27 7 yıl
bu tam aradığım bir şey olabilir. eğer cep telefonu evde çekmiyorsa ahize çalarmı? bunu öğrenmek lazım.
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