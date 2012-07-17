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Panasonic çevreci markalar sıralamasında 6. oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,7b
1
13
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yaptığı katkılarla tanınan Panasonic, uluslararası marka danışmanlığı kuruluşu Interbrand'in açıkladığı 2012'nin En İyi Küresel Çevreci Markaları sıralamasında 6. sırada yer aldı.

Kuruluşunun 100. yılı olan 2018'de elektronik sektörünün bir numaralı çevreci inovasyon şirketi olmayı hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda üretim aşamalarından çevreci eğitim projelerine kadar birçok çalışmaya imza atan Panasonic Dünyanın En İyi Küresel Çevreci Markaları arasındaki yerini aldı. Tamamı çevre dostu üyelere sahip geniş bir ürün gamına sahip olan Panasonic, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Interbrand tarafından yapılan sıralamada 6. oldu.

Geçen yılki sıralamaya kıyasla dört basamak yükselen Panasonic, çevreci üretim sorumluluğunu düzenleyen kamusal ve özel sektör kriterlerini harfiyen yerine getirerek bu onuru elde etti. EPEAT ve Energy Star gibi önemli çevre sertifikalarına sahip ürünleriyle hem enerji tasarrufu sağlayan hem de teknolojik cihazların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirgeyen Panasonic yönetişim, ulaştırma, lojistik ve tedarik zinciri gibi alanlarda da başarı göstererek Interbrand endeksinde ilk 10'da yer alan markalar arasındaki yerini aldı.

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eulogy 7 yıl en beğenilen
Anladık Panasoniğin ilk 10'a girmesini haber yapmışsınız fakat böyle bir haberde yine bir teknoloji firması olan hp'nin 5. olduğunu da ekleyebilirdiniz.Sizce de bu durum benim bu haberin reklam amaçlı olduğunu düşünmem için iyi bir sebep değil mi?


1 Toyota
2 Johnson & Johnson
3 Honda
4 Volkswagen
5 Hewlett-Packard
6 Panasonic
7 Dell
8 Siemens
9 Danone
10 BMW
11 Cisco
13 Apple
18 Sony
19 IBM
20 Nokia
25 Samsung
27 İntel
29 Canon
31 Philips
32 Xerox
33 Microsoft
48 Nintendo

Edit : Nokia böyle listelerde genelde bilişim-elektronik alanında lider olurdu. İlk defa buna ters bir liste gördüm.


Anladık Panasoniğin ilk 10'a girmesini haber yapmışsınız fakat böyle bir haberde yine bir teknoloji firması olan hp'nin 5. olduğunu da ekleyebilirdiniz.Sizce d...
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bersgurs 7 yıl
4 sıra yukarı çıktığı için panasonic'in haberi yapıldı bence başarı olarak
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acbold 7 yıl
xxxx1
Panasonic önce insan olsun, Technicsin hesabını versin bana...lokum gibi markayı sildiler...

+1
Technics SH-EH750
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YGA 7 yıl
Apple geri donusturulmeyen urunler kullanacagini aciklamisti 13. olmus
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xxxx1 7 yıl
Panasonic önce insan olsun, Technics'in hesabını versin bana...lokum gibi markayı sildiler...
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E_Aydin35 7 yıl
Panasonic bize bu başarısı ile çevreye duyarlı bir firma olduğunu kanıtladı ancak, ilk onda bulunan öbür teknoloji veya donanım üreticisi markalarda belirtile bilirdi sağolsun arkadaş belirtmiş.. Özellikle HP'nin 5. Sırada yer alması benim açımdan daha ilginç bir ayrıntı..
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BekirTemel 7 yıl
Tüm çevreyi korumaya çalışan markalara başarılar...
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jovanovic 7 yıl
Ne bu viral reklam mi ?

Birinci, ikinci neden yok da 6. var sadece?
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eulogy 7 yıl en beğenilen
Anladık Panasoniğin ilk 10'a girmesini haber yapmışsınız fakat böyle bir haberde yine bir teknoloji firması olan hp'nin 5. olduğunu da ekleyebilirdiniz.Sizce de bu durum benim bu haberin reklam amaçlı olduğunu düşünmem için iyi bir sebep değil mi?


1 Toyota
2 Johnson & Johnson
3 Honda
4 Volkswagen
5 Hewlett-Packard
6 Panasonic
7 Dell
8 Siemens
9 Danone
10 BMW
11 Cisco
13 Apple
18 Sony
19 IBM
20 Nokia
25 Samsung
27 İntel
29 Canon
31 Philips
32 Xerox
33 Microsoft
48 Nintendo

Edit : Nokia böyle listelerde genelde bilişim-elektronik alanında lider olurdu. İlk defa buna ters bir liste gördüm.


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FFadeleSS 7 yıl
1. kimmiş ki
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CooL_ROMEO 7 yıl
Capt. Awesome
Birinci kim ? İkinci kim ? Neden sadece Panasonic üzerinden yapıldı haber ?

Panasonic teknoloji firması teknoloji dünyayı kirletiyor...
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