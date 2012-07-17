Panasonic çevreci markalar sıralamasında 6. oldu

Çevre dostu teknolojilerin geliştirilmesine yaptığı katkılarla tanınan Panasonic, uluslararası marka danışmanlığı kuruluşu Interbrand'in açıkladığı 2012'nin En İyi Küresel Çevreci Markaları sıralamasında 6. sırada yer aldı.





Kuruluşunun 100. yılı olan 2018'de elektronik sektörünün bir numaralı çevreci inovasyon şirketi olmayı hedefleyen ve bu hedef doğrultusunda üretim aşamalarından çevreci eğitim projelerine kadar birçok çalışmaya imza atan Panasonic Dünyanın En İyi Küresel Çevreci Markaları arasındaki yerini aldı. Tamamı çevre dostu üyelere sahip geniş bir ürün gamına sahip olan Panasonic, uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Interbrand tarafından yapılan sıralamada 6. oldu.





Geçen yılki sıralamaya kıyasla dört basamak yükselen Panasonic, çevreci üretim sorumluluğunu düzenleyen kamusal ve özel sektör kriterlerini harfiyen yerine getirerek bu onuru elde etti. EPEAT ve Energy Star gibi önemli çevre sertifikalarına sahip ürünleriyle hem enerji tasarrufu sağlayan hem de teknolojik cihazların çevreye olan olumsuz etkilerini en aza indirgeyen Panasonic yönetişim, ulaştırma, lojistik ve tedarik zinciri gibi alanlarda da başarı göstererek Interbrand endeksinde ilk 10'da yer alan markalar arasındaki yerini aldı.