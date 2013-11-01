Panasonic, plazma TV pazarından çekiliyor





Yıllardır plazma TV pazarında faaliyet gösteren ve bu alanda yenilikler yaparak plazma ürünlerin tüketici ilgisini çekmesi için gayret sarfeden Panasonic, önemli bir karara imza attı.





Plazma ürünlerine olan düşük talep ve LCD gelişiminin olumsuz etkisi nedeniyle firma plazma TV pazarından çekilme kararı aldı. Aslında Panasonic'in böyle bir karar alacağı bir süredir konuşuluyor ve gelecek yıl ortaları işaret ediliyordu.





Firma bu kararı kaynakların verimli kullanılması adına verdiğini belirtiyor. Ayrıca Lehman Brothers'ın çöküşü ile başlayan 2008 yılı krizinin de bu kararda etkili olduğu dile getiriliyor. Plazma teknolojisinin geliştirilmesi konusunda en büyük katkıyı yapan firmalardan olan Panasonic'in bu kararının pazarı nasıl etkileyeceği merak konusu.

http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/10/en131031-8/en131031-8.pdf