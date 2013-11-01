Panasonic, plazma TV pazarından çekiliyor

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Yıllardır plazma TV pazarında faaliyet gösteren ve bu alanda yenilikler yaparak plazma ürünlerin tüketici ilgisini çekmesi için gayret sarfeden Panasonic, önemli bir karara imza attı.
Plazma ürünlerine olan düşük talep ve LCD gelişiminin olumsuz etkisi nedeniyle firma plazma TV pazarından çekilme kararı aldı. Aslında Panasonic'in böyle bir karar alacağı bir süredir konuşuluyor ve gelecek yıl ortaları işaret ediliyordu.
Firma bu kararı kaynakların verimli kullanılması adına verdiğini belirtiyor. Ayrıca Lehman Brothers'ın çöküşü ile başlayan 2008 yılı krizinin de bu kararda etkili olduğu dile getiriliyor. Plazma teknolojisinin geliştirilmesi konusunda en büyük katkıyı yapan firmalardan olan Panasonic'in bu kararının pazarı nasıl etkileyeceği merak konusu.
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/10/en131031-8/en131031-8.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
onlarında evinde led lcd olduğunu düşürsek
plazmaaaaaaaaa kralsın helal olsun panasonic e param 46g20e
Hiç gerek yok burda şimdi devir led devri,samsung,Lg vs. vs......
O zaman futbol maçlarında sahayı monami pastel yeşili gibi görmeye devam etmek kalıyorsiz değerli arkadaşlarıma ;bilmem anlatabildimmi
Yazık oldu sadece,panasonic candır..
Ortadoğunun en büyük anahtar ve priz markası vikoyu satın aldılar.
Priz konusuna gelince. Panasonic gibi firmalar Priz den tut güneş paneline kadar hatta sinema sektörüne kadar bir çok şirketi bünyesinde barındıran markalar. Bunlar zaten hep vardı. Mesela daha geçtiğimiz günlerde burdurdaki güneş paneli ile çalışan santralin panellerini panasonic yaptı. Avatarı Panasonic in firması çekti. vs. vs. vs. Bunlar yeni şeyler değil. Samsung'un araba üretimi var. Yine Panasonic hondadnın elektrikli arabalarının bataryalarını yapıyo. o kadar çok ki anlatmakla bitiremem.
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