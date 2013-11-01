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Panasonic, plazma TV pazarından çekiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3b
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic, plazma TV pazarından çekiliyor

Yıllardır plazma TV pazarında faaliyet gösteren ve bu alanda yenilikler yaparak plazma ürünlerin tüketici ilgisini çekmesi için gayret sarfeden Panasonic, önemli bir karara imza attı.

Plazma ürünlerine olan düşük talep ve LCD gelişiminin olumsuz etkisi nedeniyle firma plazma TV pazarından çekilme kararı aldı. Aslında Panasonic'in böyle bir karar alacağı bir süredir konuşuluyor ve gelecek yıl ortaları işaret ediliyordu.

Firma bu kararı kaynakların verimli kullanılması adına verdiğini belirtiyor. Ayrıca Lehman Brothers'ın çöküşü ile başlayan 2008 yılı krizinin de bu kararda etkili olduğu dile getiriliyor. Plazma teknolojisinin geliştirilmesi konusunda en büyük katkıyı yapan firmalardan olan Panasonic'in bu kararının pazarı nasıl etkileyeceği merak konusu. 

http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/2013/10/en131031-8/en131031-8.pdf Yorum Yaz
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senersongur 6 yıl en beğenilen
Plazma denince akla gelen bir markaydı.
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yc#1 6 yıl
Plazmada Panasonic, LED televizyonda Sharp. Japondan başkası yalan.
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semih_avcı 6 yıl
Zaten Piyasaya öyle güzel Panaller bıraktılar ki, Oled'e kadar yenisi çıkmasa da olur ;)
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DH Misafiri 5 yıl
mrb panasonic kullanıcıları ve kullanacak olanlar.Bu konuda bıraz fıkır edınmek ısteyenlere bıraz katkım olursa ne mutlu.yakın zamanda bı magazadan teshır olarak 3 adet 50 vt 30+2 adet aktif gozluk aldım.urun magazada dıger ledlerın yanında sonuk duruyordu.fıyatı uygun dıye tercıh ettım.eve kurdurana kadar endıselerım vardı.goruntusunu çok merak edıyordum hd goruntusune hayran kaldım.adanada servısten bi usta(menderes usta) ove ove bıtıremedı.hd fılımlerı onda seyretmek mukemmel oluyor gerçek sınema deneyımı dıyebılırım ekran 127 cm odam kucuk olmasına RAGMEN İZLEME MESAFEM 2,5 METRE AMA YINEDE MEMNUNUM.aksamları mukemmel,gunduzlerı gunesın bulundugu zamanlar keyıfsız.zerre kadar pısman degılım.bu urunu aldıktan sonra teknosa ve medıa markt egıdıp ledlerı inceledım.goruntulerı yakından ınceledım.neo plazmanın elıne asla su dokemez.ama yınee su soruyu kendıme sormadan gecemıyorum.magaza ıcerısınde ortalama 100 tv varsa bunların sadece 2 tanesı plazma gerı kalanı led.plazma neden ragbet gormuyor?bu sorular da benım ogrenmek ıstedıklerım.
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kucukyenici 6 yıl
Pioneer gibi Panasonic'de sonunda terkediyor plazma teknolojisini. Oysa meraklıları için iyi bir alternatifti. Yeni nesil Led tv'ler yüksek çözünürlükte göze hoş gelse de sd yayınlar ve düşük çözünürlükte, hareketli görüntülerde çuvalladığı da kabul edilmesi gereken bir gerçek. Gölgelenme-bulutlanma vs. gibi diğer teknik konulara girmeye bile gerek yok. Artık yeni nesil teknolojilerin gelişimine bakacağız!
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kiral33 6 yıl
Pana nin bir tarftan "eco ideas" deyip,bir taraftan da plazma uretmesi sizce de tezat bir durum oluşturmuyor mu?...
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dost1984 6 yıl
evime gelen onca insan yalan söylemiyorsa plazma en iyisi
onlarında evinde led lcd olduğunu düşürsek
plazmaaaaaaaaa kralsın helal olsun panasonic e param 46g20e
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Fear of the Dark 6 yıl
Led varken zaten plazma saçmalık.
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ВAВA 6 yıl
Plazma'nın lideri Panasonic idi.
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muto06 6 yıl
Bilen bilir üstadlar kaliteyi,cihazı
Hiç gerek yok burda şimdi devir led devri,samsung,Lg vs. vs......

O zaman futbol maçlarında sahayı monami pastel yeşili gibi görmeye devam etmek kalıyorsiz değerli arkadaşlarıma ;bilmem anlatabildimmi

Yazık oldu sadece,panasonic candır..
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fortunasuper 6 yıl
eski tüplü ekranların tartışılmaz görüntü kalitesini yansıtıyordu,ayrıca ısıtıcı olarakta kullanabiliyordunuz,yazık oldu doğrusu.
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gümüş_süvari 6 yıl
Kaçınılmaz son.
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Nokia Specialist 6 yıl
LED çoğu açıdan plazmadan iyiydi. OLED de gelse
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Redunay 6 yıl
En doğru kararı vermişler devir led devri.
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teramit 6 yıl
adamlar plazmadan çekilip priz sektörüne girdi.
Ortadoğunun en büyük anahtar ve priz markası vikoyu satın aldılar.
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bambam1912 6 yıl
Valla geçen senede söylendi. Pana Çekiliyor diye ama ben ihtimal vermiyorum. Küçülmeye gitti doğru. Rekabetten çekileceğim diye açıklama yapıyor adamlar. Bizimkiler yanlış yorumlayıp Pana çekiliyor diyor. Ki nitekim 2012 de söylenen bu durum. 2013 de pana yine tv çıkardı ama alt modelleri kaldırmış olarak. Oyüzden bence Panayı pana yapan en büyük değerlenden biri Plasma. Ondanda vazgeçmezler. En kötü krumsalda satar yine satar yine üretir.
Priz konusuna gelince. Panasonic gibi firmalar Priz den tut güneş paneline kadar hatta sinema sektörüne kadar bir çok şirketi bünyesinde barındıran markalar. Bunlar zaten hep vardı. Mesela daha geçtiğimiz günlerde burdurdaki güneş paneli ile çalışan santralin panellerini panasonic yaptı. Avatarı Panasonic in firması çekti. vs. vs. vs. Bunlar yeni şeyler değil. Samsung'un araba üretimi var. Yine Panasonic hondadnın elektrikli arabalarının bataryalarını yapıyo. o kadar çok ki anlatmakla bitiremem.
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JoeyBane 6 yıl
Panasonic tvler kontrastta bayağı iyiydi ya. Çekilmeleri iyi olmadı.
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