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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Panasonic "sağlam" akıllı telefonlarını ortaya çıkardı

Panasonic, Mobil Dünya Kongresi'nde son derece sağlam iki akıllı telefon modeli tanıttı. Dayanıklılık üzerine inşa edilen cihazlar düşmeye, toza ve suya karşı direnç gösterebiliyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
6,8b
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22
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Panasonic, Barcelona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi kapsamında son derece dayanıklı iki yeni akıllı telefon modeli tanıttı. Şirket her zaman için oldukça sağlam cihazlar üreterek her defasında bizleri şaşırtmaya devam ediyor.

Yeni Toughpad telefonlar aynı özellikleri paylaşırken farklı işletim sistemlerine sahipler. Panasonic Toughpad FZ-N1 modeli Android 5.1.1 Lollipop'la çalışırken, Toughpad FZ-F1 varyantı Windows 10 IoT Mobile Enterprise işletim sistemiyle geliyor. Cihazlar dayanıklılık üzerine inşa edildikleri için IP65, IP67, ve MIL-STD-810G standartlarını karşılıyorlar. Şirket yeni telefonların toza karşı dayanıklı olmasının yanında 1.8 metrelik düşüş testlerinden başarıyla geçtiğini ve aynı zamanda 1 metre derinlikte suda 30 dakika dayanabildiğini söylüyor. 

Toughpad FZ-F1 ve FZ-N1 cihazlarının arka tarafında barkod okuyucu yer alırken, sağ veya sol elini kullananlar için her iki tarafta da barkod okuyucu aktivasyon düğmesi bulunuyor. Bununla birlikte telefonların kurumsal sektöre hitap ettiği anlaşılıyor. Yeni akıllı telefonlarda ayrıca zorlu kullanım şartlarına yönelik yağmur algılama ve eldiven etkin ekran moduna da yer verilmiş durumda.
İki modelin de 4.7 inç 720x1280 piksel ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Telefonlar, Adreno 330 GPU, 2GB RAM'le birlikte 2,3 GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AB) işlemci tarafından destekleniyor. Ayrıca 16 GB dahili depolama alanları microSD kart ile 64 GB kapasiteye kadar genişletilebiliyor.

Her iki cihazda da çift SIM yuvası yer alırken Bluetooth 4.1, NFC ve GPS gibi teknolojiler standart olarak sunuluyor. Toughpad FZ-F1 ve FZ-N1 modelleri LED flaşlı 8 megapiksel arka kameranın yanı sıra 5 megapiksel ön kamerayla donatılmış durumda. Akıllı telefonlar 3200mAh pille gelirken şirket ayrıca isteğe bağlı olarak 6200mAh uzun ömürlü pil de sunuyor.

Android destekli Panasonic Toughpad FZ-N1'in Wi-Fi modeli Mart ayında 1.499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Hücresel veri özellikli modeli ise yaz ayında piyasada olacak. Windows 10 tabanlı Panasonic Toughpad FZ-F1 ise hem hücresel özellikli hem de Wi-Fi varyantıyla 2016 sonbaharında 1.599 dolar fiyatla tüketicilerle buluşacak.

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/panasonic-toughpad-fz-f1-fz-n1-rugged-smartphones-launched-at-mwc-2016-805697 Yorum Yaz
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ShadowofDeath06 3 yıl en beğenilen
Adamlar telefon diye başlayıp tank yapmış.
1 Yanıt Yanıtla +9
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Cem 3 yıl ajapai
ajapai

post makinası gibi duruyor


post


yanlış anlama hergün duyduğum bir kelime... gelen bazı müşterilerimde post diyorda forumda da yazan birini görünce gülesim geldi.

Doğrusu POS dur bu arada..
ajapaipost makinası gibi duruyorpostyanlış anlama hergün duyduğum bir kelime... gelen...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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sacrificeson 3 yıl
motorola tc70 kullanıyoruz firmada. Binden fazla adet var ve tanesi 2100$.
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volki25 3 yıl
toridishler
cat s60 kopyalamaya calismislar :D

ikisinin de fotosunu bi yanyana getirip baktım ve senin kör olduğuna karar verdim. kopyalamayla uzaktan yakından alakası yok adamlar tamamen özgün bir tasarım yapmış.
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belekbeach 3 yıl
1599 dolar 4500 tl kafayı yemiş bunlar
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Das Boot 3 yıl
Şantiye çalışanları alır bunları
Gerçi Cat'in S60 modeli daha iyi duruyor.
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UML 3 yıl belekbeach
belekbeach

1599 dolar 4500 tl kafayı yemiş bunlar

Motorola Symbol serisi cihazların fiyatını bi araştır. Forklift ile binek araç farkı neyse burdaki fark da öyle
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alemburda34 3 yıl
Yazar kasaya mi verecekler bunu insan azicik kibar yapar. Genelde butur telefonlarin islemcisi kotu olur bunun islemcide iyi.
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toridishler 3 yıl
cat s60 kopyalamaya calismislar :D
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sis651 3 yıl
TL fiyatı olsa alınır da o kadar $$$ verilmez. Samsung S5'i Spigen kılıfla ikinci el almıştım. Yarı yarıya ucuza geldiği yetmiyor gibi ceviz bile kırdığım var telefonla. :)
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napolyon94 3 yıl
Bana boyle birsey lazim, daha da incelik siklik aramiyacagim yeni bir telefonda.
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Rhego 3 yıl
Ustalar yıllar önce panasonic tuşlu telefon almıstım. Su nokia 3310 zamanlarinda falan böyle pil ömrü olan + saglam bir cihaz daha yapılmamıstır. Telefonu yerden yere vurdum üstüne 3 sene gibi kullandım halen ilk aldıgım günkü gibiydi.
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profecco 3 yıl
Bu Panasonic aslında ilginç bir firma. Adamların yapmadığı şey yok bir de yaptıkları şeyde her özelliği koyup en sağlam şekilde yapıyorlar. Ama reklam ve kendini beğendirme eksik ki çoğu ürününü diğer markalarla rekabet ederken göremiyoruz. Bir ara harici hoparlör araştırıyordum internetten yine Panasonic marka bir hoparlör vardı toza suya şoka dayanıklı bilmem kaç saat batarya ömürlü. Diyeceğim o ki adamlar bir şey yapacağı zaman kullanıcı nasıl özellikler arıyor o cihazda araştırıp aynen entegre etmişler yaptıkları ürünlere.
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ajapai 3 yıl
post makinası gibi duruyor
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Cem 3 yıl ajapai
ajapai

post makinası gibi duruyor


post


yanlış anlama hergün duyduğum bir kelime... gelen bazı müşterilerimde post diyorda forumda da yazan birini görünce gülesim geldi.

Doğrusu POS dur bu arada..
1 Yanıt Yanıtla +8
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