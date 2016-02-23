Panasonic "sağlam" akıllı telefonlarını ortaya çıkardı

Panasonic, Barcelona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi kapsamında son derece dayanıklı iki yeni akıllı telefon modeli tanıttı. Şirket her zaman için oldukça sağlam cihazlar üreterek her defasında bizleri şaşırtmaya devam ediyor.





Yeni Toughpad telefonlar aynı özellikleri paylaşırken farklı işletim sistemlerine sahipler. Panasonic Toughpad FZ-N1 modeli Android 5.1.1 Lollipop'la çalışırken, Toughpad FZ-F1 varyantı Windows 10 IoT Mobile Enterprise işletim sistemiyle geliyor. Cihazlar dayanıklılık üzerine inşa edildikleri için IP65, IP67, ve MIL-STD-810G standartlarını karşılıyorlar. Şirket yeni telefonların toza karşı dayanıklı olmasının yanında 1.8 metrelik düşüş testlerinden başarıyla geçtiğini ve aynı zamanda 1 metre derinlikte suda 30 dakika dayanabildiğini söylüyor.





Toughpad FZ-F1 ve FZ-N1 cihazlarının arka tarafında barkod okuyucu yer alırken, sağ veya sol elini kullananlar için her iki tarafta da barkod okuyucu aktivasyon düğmesi bulunuyor. Bununla birlikte telefonların kurumsal sektöre hitap ettiği anlaşılıyor. Yeni akıllı telefonlarda ayrıca zorlu kullanım şartlarına yönelik yağmur algılama ve eldiven etkin ekran moduna da yer verilmiş durumda.

İki modelin de 4.7 inç 720x1280 piksel ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Telefonlar, Adreno 330 GPU, 2GB RAM'le birlikte 2,3 GHz dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 801 (MSM8974AB) işlemci tarafından destekleniyor. Ayrıca 16 GB dahili depolama alanları microSD kart ile 64 GB kapasiteye kadar genişletilebiliyor.





Her iki cihazda da çift SIM yuvası yer alırken Bluetooth 4.1, NFC ve GPS gibi teknolojiler standart olarak sunuluyor. Toughpad FZ-F1 ve FZ-N1 modelleri LED flaşlı 8 megapiksel arka kameranın yanı sıra 5 megapiksel ön kamerayla donatılmış durumda. Akıllı telefonlar 3200mAh pille gelirken şirket ayrıca isteğe bağlı olarak 6200mAh uzun ömürlü pil de sunuyor.





Android destekli Panasonic Toughpad FZ-N1'in Wi-Fi modeli Mart ayında 1.499 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Hücresel veri özellikli modeli ise yaz ayında piyasada olacak. Windows 10 tabanlı Panasonic Toughpad FZ-F1 ise hem hücresel özellikli hem de Wi-Fi varyantıyla 2016 sonbaharında 1.599 dolar fiyatla tüketicilerle buluşacak.

http://gadgets.ndtv.com/mobiles/news/panasonic-toughpad-fz-f1-fz-n1-rugged-smartphones-launched-at-mwc-2016-805697