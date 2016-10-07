Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi

Şeffaf ekranlar aslında uzun yıllar öncesine dayanan bir hayaldi ancak günümüzün gelişen teknolojik şartları ile birlikte hayal gerçeğe dönüşmeye başladı. Daha önce de şeffaf panel örnekleri görüyorduk. Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon geliştirmiş durumda.

Yıllar öncesinin ilk örneklerinde aşırı enerji tüketimi ve çok düşük görüntü kalitesi elde edilebiliyordu. Apple’ın bir dönem böyle bir projeye giriştiği ancak sonrasında vazgeçtiği biliniyor. Şimdi ise teknoloji yavaş yavaş istenen kıvama geliyor.

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CEATEC 2016 fuarında Panasonic tarafından sergilenen televizyon, bir vitrinin camı olarak hoş bir şekilde dekore edilebiliyor. İstendiği takdirde ise 4K OLED ekranı ile en canlı içerikler izlenebiliyor. Böylece odada televizyona yer arama derdi de ortadan kalkmış oluyor.

Henüz geliştirme aşamasında olduğu için görüntüler biraz düşük kalitede ancak Panasonic mühendisleri en iyisini ortaya koyabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dekorasyona önem veren tüketicilerin yeni teknoloji için biraz beklemeleri gerekecek zira en erken 2020 yılında televizyonun kullanıma sunulması bekleniyor.