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Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi

Evinizde hem bir vitrin camı hem de bir televizyon olarak kullanacağınız bir konsept arıyorsanız, Panasonic’in CEATEC 2016 fuarında sergilediği teknoloji tam size göre olabilir.
2 yıl
5,4b
1
30
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi

Şeffaf ekranlar aslında uzun yıllar öncesine dayanan bir hayaldi ancak günümüzün gelişen teknolojik şartları ile birlikte hayal gerçeğe dönüşmeye başladı. Daha önce de şeffaf panel örnekleri görüyorduk. Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon geliştirmiş durumda.

Yıllar öncesinin ilk örneklerinde aşırı enerji tüketimi ve çok düşük görüntü kalitesi elde edilebiliyordu. Apple’ın bir dönem böyle bir projeye giriştiği ancak sonrasında vazgeçtiği biliniyor. Şimdi ise teknoloji yavaş yavaş istenen kıvama geliyor.

Ayrıca Bkz. "Bağımsız çalışan bir Oculus kaskına hazır olun"

CEATEC 2016 fuarında Panasonic tarafından sergilenen televizyon, bir vitrinin camı olarak hoş bir şekilde dekore edilebiliyor. İstendiği takdirde ise 4K OLED ekranı ile en canlı içerikler izlenebiliyor. Böylece odada televizyona yer arama derdi de ortadan kalkmış oluyor.

Henüz geliştirme aşamasında olduğu için görüntüler biraz düşük kalitede ancak Panasonic mühendisleri en iyisini ortaya koyabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Dekorasyona önem veren tüketicilerin yeni teknoloji için biraz beklemeleri gerekecek zira en erken 2020 yılında televizyonun kullanıma sunulması bekleniyor.

 

Panasonic tamamen şeffaf bir televizyon prototipi geliştirdi

 

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dede17 2 yıl en beğenilen
Gerçekten güzel icatlar ama biraz sorun yaratabilir eskiden kumanda ararken bunlarla televizyonu arayabiliriz.
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spacenet 2 yıl
Vestel, bak millet neler yapıyor. Yerliyim diye sızlanmakla olmuyor bu işler.
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kaazto28 2 yıl
Bu da kaderin görünmez mızrağı


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Weycell 61 2 yıl
Ya bu Panasonic nerde neden Türkiye pazarında yok Oled veya Plazma yapsada alsak valla...
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sdc55 2 yıl
nerede ise kral cıplak olcak
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muratkaya 2 yıl
Bu sayılan özellikler iphone'a gelmiş olsaydı yer yerinden oynardı.
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BiilimAdamı 2 yıl
güzel gerçekten ama görüntü normal tvler gibi net mi acaba
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huseyincarnege 2 yıl
vestel bunu beyendi :)[simage]
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engurlu 2 yıl
günaydın samsung bunu yapalı tam 3 sene oldu
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bydvd 2 yıl
evde baba oğul top oynarken yanlışlıkla tv.yi kırması ve aradan geçen bi zaman sonrada baba eline kumandayı alıp koltuğa şöyle bi oturması kumandayı cama doğrulması ve açılmaması ondan sonra kırılan cam değilde tv. olması amma komedi olurda ha... :) :) :)
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kadirirdem 2 yıl
"nerede bu televizyon " cümlesi çok söylenecektir.
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aspirin_00 2 yıl
lcd ucuzlasın artık bu piyasayı süpürür...
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Delikli Nane 2 yıl
Arkasına bi akvaryum koyacan mis gibi olur
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kaazto28 2 yıl
Bu da kaderin görünmez mızrağı


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