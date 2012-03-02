Panasonic ve Red Bend Software, Android cihazlar için yeni bir güvenlik yöntemi üzerinde çalışıyor

Bugüne kadar toplamda 300 milyon kullanıcı sayısına ulaşarak devasa bir platform olmayı başaran Android işletim sistemi, açık kaynak olmasından dolayı zaman zaman meydana gelen veri hırsızlıkları ve zararlı yazılım saldırıları karşısında cihaz güvenliğini yeteri kadar sağlayamıyor.

Japon Panasonic ve ABD'li Red Bend Software firmaları, Android akıllı telefonları üzerinde kişisel bilgileri korumak amacıyla yeni bir güvenlik çözümü üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Zararlı yazılımların kullanıcıdan izinsiz kişisel bilgilere erişiminin önlenmesinin yanında hırsızlığa maruz kalan telefonlardaki kişisel bilgilerin korunması açısından da yeni çözüm büyük önem taşıyor.

Bu çözümde veriler Android işletim sisteminden tamamen ayrı bir sanal makine içerisinde muhafaza ediliyor ve akıllı telefondaki bir uygulama ile şifre veya şifreli devre kartları kullanılarak bilgilere erişim sağlanabiliyor.

İkili, Android işletim sistemini ve sanal makinede kurulu olan Linux tabanlı işletim sistemi üzerinde şifreleme yazılımı RedBend vLogix Mobile'ı birbirinden tamamen izole olarak çalıştırabiliyor.

Fotoğraf, video, notlar ve diğer içerik şifrelenerek bir klasör içerisinde muhafaza ediliyor. Bu klasör de sanal Linux işletim sistemi üzerinde tutuluyor. Özel bir uygulama yoluyla şifre veya şifreli devre kartları kullanılarak verilere erişilebiliyor.

Bunun yanında Android uygulamaları veya diğer üçüncü taraf uygulamalarına bu teknoloji entegre edilerek verilere erişilmesi de mümkün oluyor.

Panasonic yeni güvenlik çözümünü sonraki nesil akıllı telefonlarında kullanmayı amaçlıyor. Ancak ne zaman hayata geçeceği veya ne kadar ticari olacağı şimdilik belirsiz.