Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pantech, Android işletim sistemli ikinci telefonunu duyurdu; A640K Crystal de Izar

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,3b
1
8
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Pantech, Android işletim sistemli ikinci telefonunu duyurdu; A640K Crystal de Izar
Tam Boyutta Gör

Güney Kore'nin en büyük üçüncü cep telefonu üreticilerinden Pantech, Android işletim sistemini kullanan ikinci modeli A630K Crystal de Izar'ı duyurdu.

Sade tasarımıyla ve hemen alt tarafına konumlandırılan, kullanılan fonksiyona göre renk değiştiren ışıklarıyla dikkat çeken A630K, belirtilenlere göre 3.2 inç boyutunda 800x480 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, Bluetooth bağlantısı, T-DMB TV alıcısı ile öne çıkıyor. Anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş ve telefonla beraber 4 GB'lık microSD kart hediye ediliyor. KT tarafından temmuz ayından itibaren Kore pazarına sürülmesi planlanan Pantech A630K'nın, yıl sonuna doğru v2.2 Froyo güncellemesi alması beklenirken telefonun diğer ülkelere giriş yapıp yapmayacağı üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı.

Pantech, Android işletim sistemli ikinci telefonunu duyurdu; A640K Crystal de Izar
Tam Boyutta Gör

http://www.zdnet.co.kr/Contents/2010/06/24/zdnet20100624103322.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
buda lg gd900 crystal in cakması olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
diğer ülkelere giriş yapmasına gerek yok bence bu cihazın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__By_CiN_oO__ 9 yıl
Çok güzel bir görüntüsü var telefonun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Pantech güzel telefonlar üretiyor,her ne kadar ülkemizde pek bilinmesede,pantech diyince panasonic aklıma geldi acaba gsm telefon pazarından neden elini eteğini çekti..
.........................................
Son olarak 2003 yılında Avrupa ve Amerikaya olan mobil bölümün üretim kısmını Panasonic kapatmış bulunmakta...90,2000 yıllarda en parlak dönemini gecirsede sonrasında pazarda tutunamadılar cünki mobil ar-ge, üretim pahalı bir iş marka değerini korumak için konuyu uzatmadılar...Son tahlilde sadece Japon pazarından cıkmadılar...
Ben bir japon cihazını herşartta bir kore cihazına tercih ederim herzaman için!..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahafiec 9 yıl
...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FKRKN 9 yıl
görünüşü ve özellikleriyle güzel telefona benziyor...iş yapar bu telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gigabyte GTX465 OC = GTX470 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim