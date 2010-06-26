Pantech, Android işletim sistemli ikinci telefonunu duyurdu; A640K Crystal de Izar

Güney Kore'nin en büyük üçüncü cep telefonu üreticilerinden Pantech, Android işletim sistemini kullanan ikinci modeli A630K Crystal de Izar'ı duyurdu.

Sade tasarımıyla ve hemen alt tarafına konumlandırılan, kullanılan fonksiyona göre renk değiştiren ışıklarıyla dikkat çeken A630K, belirtilenlere göre 3.2 inç boyutunda 800x480 piksel (WVGA) dokunmatik ekran, Bluetooth bağlantısı, T-DMB TV alıcısı ile öne çıkıyor. Anın yakalanması için 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yeterli görülmüş ve telefonla beraber 4 GB'lık microSD kart hediye ediliyor. KT tarafından temmuz ayından itibaren Kore pazarına sürülmesi planlanan Pantech A630K'nın, yıl sonuna doğru v2.2 Froyo güncellemesi alması beklenirken telefonun diğer ülkelere giriş yapıp yapmayacağı üzerindeki sis perdesi kaldırılmadı.

http://www.zdnet.co.kr/Contents/2010/06/24/zdnet20100624103322.htm