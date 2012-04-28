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'Panzer Corps' iPad için hazırlanıyor

7 yıl
2,6b
1
20
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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1994 yılının sıra tabanlı unutulmaz DOS oyunlarından Panzer General, şimdilerde Panzer Corps olarak PC platformunda kendisine yer buldu. Ancak iPad için de hazırlıklar devam ediyor.

Genelde değerlendirmelerden yüksek puan alan Panzer Corps, 400 farklı birim, 19 sınıf, birimler için 20 detaylı parametre, 17 farklı bölge sunuyor. 

Farklı seviyelerde puanlarla aldığınız galibiyet veya mağlubiyetin büyüklüğüne bağlı olarak değişen oyunda birimleriniz sizinle birlikte seviye atlıyor ve yeni yetenekler kazanıyor. Ödül kazanmış bir çok oyunculu sisteme sahip oyunun iPad versiyonu yılın üçüncü çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.



http://toucharcade.com/2012/04/27/panzer-corps-ipad-port-is-in-the-works/ Yorum Yaz
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barkenxia 7 yıl
reklam aracı olarak kullanılabilecek en iyi cihazlar Apple ürünleri çünkü kitleleri peşinden sürüklüyor bu yüzden Apple ile ilgili her şey haber değeri taşıyor ,
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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coreindie 7 yıl
bence bu oyunda meymenet yok, bu oyunu oynayacağına rom emulatörü ile her türlü oyun oynanabilir ios ta. İlginç sene 1994 aradan 18 yıl geçmiş temcit pilavı gibi pişirip pişirip insanlara sunuyorlar.
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coreindie 7 yıl
dos oyunu değilmi bence ios kullanıcılarına dos emülasyonu ile soyunan bir oyun
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Húrin 7 yıl
assasin44
Yav arkadas uygulamasinin dahi haberi yapiliyor ona uyuz oluyorum olay bu iste. O yuzden elma haberlerine daha tiklamayacagim bile bunu yazmak icin girdim zaten.

Biri şuna uygulama haberde olduğunu ne zaman söylicek
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UnInvited_Guest 7 yıl
Yav arkadas uygulamasinin dahi haberi yapiliyor ona uyuz oluyorum olay bu iste. O yuzden elma haberlerine daha tiklamayacagim bile bunu yazmak icin girdim zaten.
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Escapetolife 7 yıl
Siz hiç android telefon yada tablet veren bir çekiliş yada kampanya gördünüz mü ? reklam aracı olarak kullanılabilecek en iyi cihazlar Apple ürünleri çünkü kitleleri peşinden sürüklüyor bu yüzden Apple ile ilgili her şey haber değeri taşıyor , beğenin yada beğenmeyin.
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UnInvited_Guest 7 yıl
Yav arkadas uygulamasinin dahi haberi yapiliyor ona uyuz oluyorum olay bu iste. O yuzden elma haberlerine daha tiklamayacagim bile bunu yazmak icin girdim zaten.
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merhabaadunyali 7 yıl
siz cok acayipsiniz, takım tutar gibi i$letim sistemi tutuyorsunuz, aadam gibi objektif olun arkada$, bide birbirlerinin haberlerini kıskanıyorlar, hanım gibi..
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Lazeran 7 yıl
Bunlar yerine detayli bir ivy bridge incelemesi gormek isteriz
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iDenis 7 yıl
m@trix
assasin44Gerçekten site site olmaktan çıktı şu ios için çıktı şu iphone a çıktı apple dan başka marka yok mu kitabınızda ekrem bey çok abartıyorsunuz gerçekten dh den soğudum resmen. Başka sitelere bakın tarafli olduğunuzu görün.
Tarafız olacaklarına dair söz verdiler de biz mi kaçırdık ?

Arkadasım Allah askına iki üç kere goruyorsunuz bunu yazanları ondan sonra sizde yazmaya başlıyorsunuz, belli ki sitede Apple haberlerini Ekrem Çukurca başlatıyor taraf taraf diyosunuz ne alakası var Apple en iyi firma falan mı diyorlar, taraf falan yok ayrıca anasayfaya bakın bi Android ya da başka markaların hic mı haberi yok.
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m@trix 7 yıl
assasin44
Gerçekten site site olmaktan çıktı şu ios için çıktı şu iphone a çıktı apple dan başka marka yok mu kitabınızda ekrem bey çok abartıyorsunuz gerçekten dh den soğudum resmen. Başka sitelere bakın tarafli olduğunuzu görün.

Tarafız olacaklarına dair söz verdiler de biz mi kaçırdık ?
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