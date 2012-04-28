'Panzer Corps' iPad için hazırlanıyor

1994 yılının sıra tabanlı unutulmaz DOS oyunlarından Panzer General, şimdilerde Panzer Corps olarak PC platformunda kendisine yer buldu. Ancak iPad için de hazırlıklar devam ediyor.





Genelde değerlendirmelerden yüksek puan alan Panzer Corps, 400 farklı birim, 19 sınıf, birimler için 20 detaylı parametre, 17 farklı bölge sunuyor.





Farklı seviyelerde puanlarla aldığınız galibiyet veya mağlubiyetin büyüklüğüne bağlı olarak değişen oyunda birimleriniz sizinle birlikte seviye atlıyor ve yeni yetenekler kazanıyor. Ödül kazanmış bir çok oyunculu sisteme sahip oyunun iPad versiyonu yılın üçüncü çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.