'Panzer Corps' iPad için hazırlanıyor

Haber Editörü
1994 yılının sıra tabanlı unutulmaz DOS oyunlarından Panzer General, şimdilerde Panzer Corps olarak PC platformunda kendisine yer buldu. Ancak iPad için de hazırlıklar devam ediyor.
Genelde değerlendirmelerden yüksek puan alan Panzer Corps, 400 farklı birim, 19 sınıf, birimler için 20 detaylı parametre, 17 farklı bölge sunuyor.
Farklı seviyelerde puanlarla aldığınız galibiyet veya mağlubiyetin büyüklüğüne bağlı olarak değişen oyunda birimleriniz sizinle birlikte seviye atlıyor ve yeni yetenekler kazanıyor. Ödül kazanmış bir çok oyunculu sisteme sahip oyunun iPad versiyonu yılın üçüncü çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak.
http://toucharcade.com/2012/04/27/panzer-corps-ipad-port-is-in-the-works/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Biri şuna uygulama haberde olduğunu ne zaman söylicek
Arkadasım Allah askına iki üç kere goruyorsunuz bunu yazanları ondan sonra sizde yazmaya başlıyorsunuz, belli ki sitede Apple haberlerini Ekrem Çukurca başlatıyor taraf taraf diyosunuz ne alakası var Apple en iyi firma falan mı diyorlar, taraf falan yok ayrıca anasayfaya bakın bi Android ya da başka markaların hic mı haberi yok.
Tarafız olacaklarına dair söz verdiler de biz mi kaçırdık ?