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Paris'te Hürkuş rüzgarı esti

TAI tarafından geliştirilen yerli başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş, Paris'te düzenlenen dünyanın en büyük havacılık etkinliklerinden Paris Air Show'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,5b
1
21
Savunma Sanayi
Samet Yurtsever
Yazar
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Bu yıl 19 ile 25 Haziran tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilen dünyanın en prestijli hava gösterilerinden biri olan Paris Air Show Hürkuş'un gösterisine tanıklık etti.
TAI tarafından yerli olarak geliştirilen başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş ilk yurtdışı gösterisini Paris'te gerçekleştirdi. 2 adet Hürkuş geçtiğimiz günlerde TAI tesislerinden havalanarak Paris'e doğru yola çıkmıştı. Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, İsviçre ve Almanya hava sahalarını kat ederek etkinliğin yapılacağı Le Bourget havaalanına iniş gerçekleştirildi. 
Toplamda altı dakika süren gösteri uçuşunu Milli Savunma Bakanı Fikri Işık başta olmak üzere Türk yetkililerde yerinde izledi. 25 Haziran'a kadar her gün gösteri uçuşu yapacak olan Hürkuş'un yanı sıra sergi alanında yine TAI tarafından geliştirilen T625 genel maksat helikopteri, T129 ATAK taarruz helikopteri, Silahlı ANKA ve Silahlı Hürkuş'ta sergileniyor.

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Sta1ker 2 yıl en beğenilen emre1393
emre1393
vay be, uzaya gidenlerle arayı 80 yıla kadar indirmişiz.

dedi klavye başındaki ergen zekalı şahıs
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Phantom II 2 yıl
Videolarla konuyu destekleyelim;



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kadirirdem 2 yıl
Vay be güzel bir gelişme,Gurur verici Tebrikler TAI...
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BekirTemel 2 yıl
filmini takip edin veya hayatını iyi okuyun ülke hakkında çko şey anlatıyor.
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shadowtr 2 yıl
GTA modu gibi uçak yapmışız galiba :/
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DH Misafiri 2 yıl
Tai ve Hürkuşla gurur duyuyoruz. *- .
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justaprogrammer 2 yıl
wikipedia da hurkus icin yazan cakal kim ise baya bir sey saklamis.
soyle acikliyalim
once isvicre uretiyor Pilatus PC-9 adinda ...
[DHTUBE=https://www.youtube.com/watch?v=z5jJOwdsnZM ]
sonra kore lisanliyor bunu. tabi motor ingiliz. ortak uretim ile yapiyor adini KAI KT-1

yani ben bazilari gibi iyimser bakamiyorum bu konularda.
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ana_moshcelah 2 yıl
Hürkuş eyvallah milli üretim herkesin emeğine sağlık lakin basit bir eğitim uçağı değil mi?
Bizim için büyük bir onur ama gelişmiş ülkelerin savaş uçaklarına nisbeten basit durmuyor mu?
bilmediğimçzellikleri vardır inşallah
1 Yanıt Yanıtla
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Bluflame 2 yıl ana_moshcelah
ana_moshcelah
Hürkuş eyvallah milli üretim herkesin emeğine sağlık lakin basit bir eğitim uçağı değil mi?
Bizim için büyük bir onur ama gelişmiş ülkelerin savaş uçaklarına nisbeten basit durmuyor mu?
bilmediğimçzellikleri vardır inşallah

-evet.
-hocam haber öyle lanse edilmişki zannedersin biz 6.nesil-çifte warp motorlu-hayalet savaş uçağı götürmüşüz paris’e. yersen tabi, ama millet yiyor işte.
-bildiğin ziraii ilaçlama uçağına glass cockpit taktık hepsi bu, motoru bile yabancıdır.
-elin adamı F35, tornado, rafael, gripen getirmiş biz pırpır uçakla havalara girmişiz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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DH Misafiri 2 yıl
Türkçe yazım ve noktalama kurallarından bihaber adamlar şu siteye haber yazarı oluyor, yazık. Bu yazıları yayınlanmadan önce denetleyip onay verecek kimseniz yok mu?
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DH Misafiri 2 yıl
Kusura bakmayın ama binlerce mühendis olan ülkeden hala tek motorlu bir uçak çıkmamıştır. Fabrika da yoktur ,koreden gelen parçalar birleştirilip boyanmıştır. biz tasarlamadık biz üretmedik ama iyi boyamışız, wingletini kanatının ucundaki eğimi bizimkiler yapmış. Yani sevinilecek düzeyde bir iş yok. Bunu herhangi basit firma bile yapabilir. Fabrika kurmaya da gerek yok ztn bütün elektronik ve mekanik motor aksam yurtdışı, sadece gövde için fabrika kurulmaz, kurulu fabrikadan alırsın , zaten kaç tane lazım olacak.
Şu haliyle sadece cahiller için rüzgar estirebilir aklı olan TAI ye gidip "ulan 12 yıldır yüzlerce mühendis ve bütçe ne halt yediniz" der.
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Guest-8948E37AE 2 yıl
TAI'de imalat aşamasında yakından görme fırsatım olmuştu , çok iyi ve başarılı..
bu işi bilen bilir , bilmeyen çamur atar.
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ozgkara 2 yıl
Bu muhteşem bir şey , sınıfının en iyisini yaptık , hemde silahlı.
Allah c.c. rahmet eylesin Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ bu günleri görseydi.
Yanıtla +7
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ahmetkep 2 yıl
Türkiye için büyük bir adım. Devamı gelecektir. Amerikan ve Avrupa emperyalizmine karşı atılmış büyük bir adımdır. Karanlık çağlardan çıkacağız inşallah. (yorumum siyasi değildir)
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