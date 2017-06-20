Paris'te Hürkuş rüzgarı esti

Bu yıl 19 ile 25 Haziran tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilen dünyanın en prestijli hava gösterilerinden biri olan Paris Air Show Hürkuş'un gösterisine tanıklık etti.

TAI tarafından yerli olarak geliştirilen başlangıç ve temel eğitim uçağı Hürkuş ilk yurtdışı gösterisini Paris'te gerçekleştirdi. 2 adet Hürkuş geçtiğimiz günlerde TAI tesislerinden havalanarak Paris'e doğru yola çıkmıştı. Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Avusturya, İsviçre ve Almanya hava sahalarını kat ederek etkinliğin yapılacağı Le Bourget havaalanına iniş gerçekleştirildi.

Toplamda altı dakika süren gösteri uçuşunu Milli Savunma Bakanı Fikri Işık başta olmak üzere Türk yetkililerde yerinde izledi. 25 Haziran'a kadar her gün gösteri uçuşu yapacak olan Hürkuş'un yanı sıra sergi alanında yine TAI tarafından geliştirilen T625 genel maksat helikopteri, T129 ATAK taarruz helikopteri, Silahlı ANKA ve Silahlı Hürkuş'ta sergileniyor.