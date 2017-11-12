Parity'nin dijital cüzdanı hacklenmiş olabilir





Hata Yok Hile Var

Bu olayın ardından açıklama yapan Parity, şu an için kullanılamayan kripto paralarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ve en kısa sürede sorunun çözüleceğini duyururken Cappacity isimli bir girişim söz konusu kod hatasının yanlışlıkla gerçekleşmemiş olabileceğini ileri sürdü. Hatanın yaşandığı anlarda ICO işleminin ortasında olan Cappacity, hatadan önemli ölçüde etkilenirken 1 milyon dolarlık etheri kullanılamaz hale gelmiş ve girişim, olayla ilgili inceleme başlatmıştı. İncelemeyi tamamlayan şirketin açıklamasına göre devops199 isimli kullanıcının eylemleri bir hata değil; kasıtlı ve hileli eylemler.





Cappacity'nin açıklamalarına göre devops199, kütüphane sözleşmesini düzenli bir multi-sig cüzdan haline getirdi ve cüzdanın sahibi oldu. Ardından cüzdan sahiplerine, cüzdan üzerinde mülkiyet hakkı veren kod kütüphanesini silmeye çalıştı ancak cüzdan, kütüphane sözleşmesi kodunu içerdiği için Parity'nin sistemi bu işleme izin vermedi ve milyonlarca dolar değerindeki etheri adeta cüzdanlarda kilitledi. Cappacity'nin kurucusu Kosta Popov platformda meydana gelenlerin bir hata değil kasıtlı bir hack olduğunu ve sorun kısa sürede çözülmezse bir sonraki adımlarının kolluk kuvvetlerine başvurmak olacağını ekledi.





Tabi yaşananlar bir hack girişimi ise bu Parity'de meydana gelen ilk hack saldırısı olmayacak. Bu yılın başlarında bir saldırgan multi-sig cüzdanların kodlarındaki bir hatadan yararlanarak 30 milyon dolar değerindeki etheri çalmaya çalışmış ancak beyaz şapkalı hacker grubunun müdahalesiyle soygun engellenmişti.