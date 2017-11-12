Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Parity'nin dijital cüzdanı hacklenmiş olabilir

Dijital cüzdan sağlayıcısı Parity, kodlardan kaynaklanan bir hata nedeniyle 280 milyon dolarlık etheri dondurduğunu açıklamıştı. İddialara göre olayın arkasında hata değil hack girişimi yatıyor.
1 yıl
1,7b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Parity'nin dijital cüzdanı hacklenmiş olabilir
 
Popüler kripto para birimlerinden ether sahibi olan kişilerin paralarını güvende tutması için dijital cüzdan hizmeti sunan Parity şirketi geçtiğimiz günlerde kodlardan kaynaklanan bir hata yaşandığını ve 280 milyon dolar değerindeki etherin dondurulduğunu duyurmuştu. Parity'nin açıklamasına göre  "devops199" kullanıcını adını kullanan bir GitHub kullanıcısı Parity'nin kod kütüphanesini yanlışlıkla silmiş ve kodların kaybolması sonucunda 20 Temmuz'dan sonra oluşturulan bütün multi-sig cüzdanları kullanılamaz hale gelmişti. Bu cüzdanlarda bulunan etherlerle herhangi bir işlem yapılamazken cüzdanlara ulaşmak da mümkün değildi.


Hata Yok Hile Var 

Bu olayın ardından açıklama yapan Parity, şu an için kullanılamayan kripto paralarla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığını ve en kısa sürede sorunun çözüleceğini duyururken Cappacity isimli bir girişim söz konusu kod hatasının yanlışlıkla gerçekleşmemiş olabileceğini ileri sürdü. Hatanın yaşandığı anlarda ICO işleminin ortasında olan Cappacity, hatadan önemli ölçüde etkilenirken 1 milyon dolarlık etheri kullanılamaz hale gelmiş ve girişim, olayla ilgili inceleme başlatmıştı. İncelemeyi tamamlayan şirketin açıklamasına göre devops199 isimli kullanıcının eylemleri bir hata değil; kasıtlı ve hileli eylemler. 


Cappacity'nin açıklamalarına göre devops199, kütüphane sözleşmesini düzenli bir multi-sig cüzdan haline getirdi ve cüzdanın sahibi oldu. Ardından cüzdan sahiplerine, cüzdan üzerinde mülkiyet hakkı veren kod kütüphanesini silmeye çalıştı ancak cüzdan, kütüphane sözleşmesi kodunu içerdiği için Parity'nin sistemi bu işleme izin vermedi ve milyonlarca dolar değerindeki etheri adeta cüzdanlarda kilitledi. Cappacity'nin kurucusu Kosta Popov platformda meydana gelenlerin bir hata değil kasıtlı bir hack olduğunu ve sorun kısa sürede çözülmezse bir sonraki adımlarının kolluk kuvvetlerine başvurmak olacağını ekledi.


Tabi yaşananlar bir hack girişimi ise bu Parity'de meydana gelen ilk hack saldırısı olmayacak. Bu yılın başlarında bir saldırgan multi-sig cüzdanların kodlarındaki bir hatadan yararlanarak 30 milyon dolar değerindeki etheri çalmaya çalışmış ancak beyaz şapkalı hacker grubunun müdahalesiyle soygun engellenmişti.           


http://www.ibtimes.co.uk/was-parity-hacked-nearly-300m-ethereum-wallet-freeze-may-not-have-been-caused-by-bug-1646884 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ssonerb 1 yıl
beyaz sapkalı hackerlara bağladık konuyu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tolgatelli 1 yıl
Bitcoin de 1000$ birden düştü,

Pardon 1700$ düşmüş, 7800$'dan 6100$'a inmiş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Samsung sonsuz ekranlı daha küçük bir akıllı telefon hazırlıyor 1 yıl MediaTek’e kötü haber: Qualcomm ve Çinli şirketler arasında 12 milyar dolarlık anlaşma 1 yıl Corsair’den dünyanın en hızlı 4x8GB DDR4 bellek kiti 1 yıl Thermaltake'den aktif soğutmalı oyuncu koltuğu 1 yıl Genetik düzenlemeyle üretilen 1 metrekarelik derinin nakli gerçekleştirildi 1 yıl Mobilite: iPhone X'un Türkiye çıkış tarihi ve dahası... 1 yıl Bitcoin'de ciddi düşüş: 5400$'a kadar geriledi 1 yıl Türkiye'nin 2040'ta yaşaması muhtemel su kıtlığına yerli çözüm 1 yıl Opel yeni elektrikli araç planlarını duyurdu 1 yıl Dünyanın en hızlı otomobili: Koenigsegg Agera RS 1 yıl Justice League hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Tesla'ya rakip olarak gösterilen Faraday Future iflasın eşiğinde 1 yıl İstanbul’da Bitcoin ile bonzai siparişi veren 5 genç yakalandı 1 yıl 2018 Nissan Leaf ilk ayında 23 bin üzeri siparişe ulaştı 1 yıl Milli Savunma Bakanı: O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır 1 yıl Apple'a kötü haber: Face ID sistemi özel bir maskeyle kandırıldı 1 yıl Words With Friends 2 karşınızda 1 yıl App Store'da "Hafta sonu fırsatları" başladı 1 yıl Çinli JD.com, Alibaba'ya yaklaştı 1 yıl TrueDepth benzeri kamera sistemleri çoğalıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Parity'nin dijital cüzdanı hacklenmiş olabilir Sonraki Alibaba’nın 11.11 satışları 25 milyar dolarla yeni bir rekor kırdı 1 yıl iPhone X ekranının soğukta tepkisiz kalması sorunu gideriliyor 1 yıl SwiftKey yeni fotoğraf temasını duyurdu 1 yıl Samsung GDDR6 bellekleriyle CES 2018 inovasyon ödülünü aldı 1 yıl Vodafone İstanbul Maratonu Pazar günü 39'uncu kez koşulacak 1 yıl Disney animasyon olmayan ilk Star Wars dizisini duyurdu 1 yıl İkinci el araçların kilometre bilgileri PTT mobil uygulamasından görüntülenebilecek 1 yıl Bill Gates dünyaya damga vuran Windows'u tam 34 yıl önce tanıttı 1 yıl Monster'dan mekanik klavyeli iki yeni notebook 1 yıl Çin'in Shenzhen şehrindeki bütün otobüsler elektrikle çalışacak 1 yıl Elon Musk neden geldi? Yeni Superman mi? | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Snap Inc., elde kalan Spectacles gözlükleri satmaya çalışacak 1 yıl Nvidia mali rekorlara doymuyor 1 yıl Apple, iPhone'ların kamera kalitesini yükseltecek bir şirket satın aldı 1 yıl Yüzde yüz eğitim bursu hediyeli e-Spor turnuvası başlıyor 1 yıl IBM dünyanın en güçlü kuantum bilgisayarını geliştirdi 1 yıl SteelSeries’den Arctis 3 Bluetooth kulaklık 1 yıl Alibaba 11.11'e rekorla başladı: 15 dakikada 5 milyar dolarlık satış 1 yıl Tıklama tabanlı aksiyon oyunu Tap Busters indirmeye sunuldu 1 yıl Tesla Model S 100D artık 0'dan 60 mph hıza 3,6 saniyede çıkıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim