Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna devam ediyor

Tarihin en hızlısı

NASA'nın Güneş'i inceleme amacıyla geçtiğimiz ağustos ayında uzaya fırlattığı Parker Solar Probe, Güneş etrafındaki yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. NASA tarafından yapılan açıklamalara göre uzay aracı 5 Nisan gününde ikinci yakın geçişini de başarıyla gerçekleştirdi. Parker Solar Probe'un sağlık durumunun gayet iyi olduğu belirtiliyor.NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan yazıya göre yakın geçiş 5 Nisan TSİ 01.40'da gerçekleşmiş. Uzay aracının bu sırada Güneş yüzeyinden yaklaşık 24 milyon kilometre uzaklıkta olduğu ifade ediliyor. 5 Kasım'da gerçekleşen bir önceki yakın geçişte de uzaklık hemen hemen aynıydı.NASA'nın 1,5 milyar dolarlık maliyetle hazırladığı Parker Solar Probe'un 2025 yılına kadar tam 24 kez yakın geçiş gerçekleştirmesi bekleniyor. Bu yakın geçişlerden ilki geçtiğimiz kasım ayında gerçekleşmişti. İkincisi ise dün itibarıyla tamamlandı. Uzay aracı her iki yakın geçişte de Güneş yüzeyine 24 milyon kilometre kadar yaklaştı. Ancak sonraki yakın geçişlerde Parker Solar Probe'un Güneş'e olan uzaklığı sürekli olarak azalacak. 2025'teki son geçişte uzay sondasının Güneş yüzeyine 6.16 milyon kilometre kadar yaklaşması bekleniyor.Parker Solar Probe ayrıca tarihin en hızlı insan yapımı cismi rekorunu da elinde bulunduruyor (saatte 343.112 kilometre). Uzay aracı 2025 yılına kadar kendi rekorunu kırmaya devam edecek. Güneş'in olağanüstü kütleçekim kuvvetlerine maruz kalan Parker Solar Probe, son yakın geçişi sırasında saatte tam 692 bin kilometre hıza ulaşacak.NASA'nın "Güneş'e dokunmak" olarak nitelendirdiği Parker Solar Probe, uzay araştırmaları tarihinin belki de en zorlu görevlerinden birisi. Güneş'in taç küre olarak bilinen atmosferinin en dış katmanına giriş yapan uzay aracı, bu anlamda insanlık tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti. Özel bir karbon kompozit ısı kalkanıyla korunan Güneş sondası şu anda ekstrem koşullar altında çok önemli gözlemler yapıyorNASA, Parker Solar Probe görevinde elde edilecek verilerle Güneş'in yapısının ve aktivitelerinin çok daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyor. Uzay ajansının en büyük beklentisi ise Güneş'le ilgili iki gizemli soruya yanıtlar bulabilmek. Bu soruların "Güneş'in dış atmosferi (taç küre) neden yüzeyinden çok daha sıcak?" ve "Güneş rüzgarlarının yüklü parçacıklarını tam olarak hangi etken bu inanılmaz hızlara çıkarıyor?" olduğu belirtilmişti.