Parmak hareketleri ile fotoğraf çeken konsept Air Clicker

Teknoloji alanında hayata geçen veya tasarım aşamasında kalan pek çok konsept geliştiriliyor ve tanıtılıyor. Geleceğe yönelik yeni ürünler hakkında bir fikir verebilen bu konseptlerin arasında bir hayli ilginç olanlar da var.





Yeon Su Kim tarafından tasarlanan Air Clicker adlı dijital kamera konsepti, fotoğraf çekme kavramına yeni bir tanım getiriyor.





İki farklı parçadan oluşan konseptin kamera taşıyan kısmını başparmağınıza takıyorsunuz. Bu kısımda sadece açma kapama düğmesi bulunuyor. Diğer kısım ise işaret parmağına takılan gerilime hassas bir silikon. Konsept Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanıyor ve çektiği fotoğrafları direk albümüzüne kaydediyor.





Konsept hem fotoğraf hem video kaydı yapabiliyor. Konseptin çekime hazır hale gelmesi için parmaklarınızın görselde büyük fotoğraftaki pozisyonda olması gerekiyor. İşaret parmağınızı hafifçe büktüğünüzde kamera modunda fotoğraf çekimi yapılıyor. 4 parmağınızı birleştirerek hafifçe büktüğünüzde ise video modunda çekim başlıyor.





Çekim bittiğinde otomatik olarak görüntüler akıllı telefonunuza kaydedilmiş oluyor. Konseptin gerçek hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu haliyle bir gizli kamera gibi kullanılması muhtemel. Ayrıca akıllı telefondaki kamera özelliğini kullanmak yerine ek bir aparatı beraberinde taşımak ve muhafaza etmek de biraz dezavantaj oluşturabilir.