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Parmak hareketleri ile fotoğraf çeken konsept Air Clicker

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji alanında hayata geçen veya tasarım aşamasında kalan pek çok konsept geliştiriliyor ve tanıtılıyor. Geleceğe yönelik yeni ürünler hakkında bir fikir verebilen bu konseptlerin arasında bir hayli ilginç olanlar da var.

Yeon Su Kim tarafından tasarlanan Air Clicker adlı dijital kamera konsepti, fotoğraf çekme kavramına yeni bir tanım getiriyor. 

İki farklı parçadan oluşan konseptin kamera taşıyan kısmını başparmağınıza takıyorsunuz. Bu kısımda sadece açma kapama düğmesi bulunuyor. Diğer kısım ise işaret parmağına takılan gerilime hassas bir silikon. Konsept Bluetooth ile akıllı telefonunuza bağlanıyor ve çektiği fotoğrafları direk albümüzüne kaydediyor.

Konsept hem fotoğraf hem video kaydı yapabiliyor. Konseptin çekime hazır hale gelmesi için parmaklarınızın görselde büyük fotoğraftaki pozisyonda olması gerekiyor. İşaret parmağınızı hafifçe büktüğünüzde kamera modunda fotoğraf çekimi yapılıyor. 4 parmağınızı birleştirerek hafifçe büktüğünüzde ise video modunda çekim başlıyor. 

Çekim bittiğinde otomatik olarak görüntüler akıllı telefonunuza kaydedilmiş oluyor. Konseptin gerçek hayata geçip geçmeyeceği bilinmiyor. Ancak bu haliyle bir gizli kamera gibi kullanılması muhtemel. Ayrıca akıllı telefondaki kamera özelliğini kullanmak yerine ek bir aparatı beraberinde taşımak ve muhafaza etmek de biraz dezavantaj oluşturabilir.

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MxFxOx 8 yıl
bunun yerine basit bir kumanda yapsalar daha mantıklı olurdu.onları al parmaklarına geçir sonra hareket çek. ancak hareketleri biz belirsek eğlenceli bir şeyler çıkar ortaya :D
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4ewer23 8 yıl
orta parmak hareketinde ne yapıcak acaba merak ediyorum :))))
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deniz_sea 8 yıl
ben gözümü kapatıp açınca çekeninden istiyorum böyle basit şeylerle karşımıza gelmeyin artık ...
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synchro 8 yıl deniz_sea
deniztoyota

ben gözümü kapatıp açınca çekeninden istiyorum böyle basit şeylerle karşımıza gelmeyin artık ...

aynı şeyi ben de istiyorum uzun zamandır
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mehmednaim 8 yıl
teramit
kinect gibi bir teknoloji parmak hareketlerini okuyup uygulayabilir ve bu tip zamazingolara gerek kalmaz

Bu "zamazingo" kullanımında telefonu cebinizden çıkarmıyorsunuz. Kamerası üzerinde, Kinect ile bağdaştıramazsınız.
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isa2711 8 yıl
pek kullanışlı değil daha iyilerini bekliyorum 2 saat parmağını bük filan
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MoonRider 8 yıl
teramit
kinect gibi bir teknoloji parmak hareketlerini okuyup uygulayabilir ve bu tip zamazingolara gerek kalmaz

tabi hepimizin cebinde kinect var. ayrıca kinectle nasıl bağdaştırdın merak ediyorum
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CanTnçr 8 yıl
Teknolojinin şeyini çıkarmak
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muzmur 8 yıl
Nedense aklıma öyle hareketler yapılınca aklıma Recep ivedik geldi :D
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PlutosDaddy 8 yıl muzmur
muzmur

Nedense aklıma öyle hareketler yapılınca aklıma Recep ivedik geldi :D

O hareketle flaş patlamalı bence
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Guest-F8946C419 8 yıl
İyi geyik malzemesi çıkacağı kesin.

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teramit 8 yıl
kinect gibi bir teknoloji parmak hareketlerini okuyup uygulayabilir ve bu tip zamazingolara gerek kalmaz
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