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Partner bulma uygulaması Tinder organ bağışı için destek arayacak

Akıllı telefon üzerinden partner bulmak için kullanılan Tinder uygulaması İngiltere'de ilginç bir işbirliğine imza attı. Uygulama yeni işbirliği ile birlikte organ bağışına dikkat çekiyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Partner bulma uygulaması Tinder organ bağışı için destek arayacak
 
Tinder zaman zaman yaptığı ilginç girişimler ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bu kez İngiltere'nin ulusal sağlık kuruluşu ile işbirliğine giden uygulama partner bulduğunu düşünen kullanıcılardan organ bağışı yapmalarını isteyecek.
İngiliz kullanıcılar uygulamayı kullandıkları sırada Olimpiyat altın madalya sahibi Jade Jones ve TV yıldız Jamie Laing, Gemma Oaten gibi ünlülerin profilleri ile karşılaşacaklar. Bu ünlü isimleri sağa çekerek beğenen kullanıcılar ise "Keşke organ bulmakta eşleşmek kadar kolay olsaydı" şeklinde bir mesajla karşılaşacaklar. İngiltere'nin Kan ve Organ Nakli servisi bu mesajlar sayesinde farkındalığı ve organ bağışlarını arttırmayı amaçlıyor.
Yöntemin ne kadar başarılı olacağı tartışılır, ancak bu Tinder'ın ilk viral denemesi değil. Şirket daha önce Ex Machina filmi ve DJ Zedd'in son albümü için benzer çalışmalar yapmıştı. Sizler uygulama hakkında ne düşünüyorsunuz? ülkemizde Sağlık bakanlığının böyle adımlar atmasını ister miydiniz? Bu tarz adımlar organ bağışlarını arttırır mı?

http://www.engadget.com/2015/12/14/tinder-organ-donation/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Mianfei 3 yıl
Cinsel organimi baskasi mi kullanacak o ney la :s ?
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sirreddot 3 yıl
Böbreği şimdi mi sarayım yoksa siz mi sararsınız?
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