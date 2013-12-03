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Patent davası nedeniyle HTC One Mini İngiltere'de yasaklandı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Patent davası nedeniyle HTC One Mini İngiltere'de yasaklandı

Bilindiği gibi HTC'nin başı yılın başlarında One amiral gemi modelinde kullandığı HAAC mikrofonları nedeniyle Nokia ile derde girmişti. One modelinden apar topar kaldırılan mikrofonlardan sonra HTC bu kez farklı bir konu nedeniyle Nokia ile karşı karşıya geldi.

Nokia'nın One ve One mini modellerinde kullanılan bir mikroçip nedeniyle HTC'nin kendi patentlerini ihlal ettiğini iddia etmiş ve dava açmıştı. Londra'da görülen duruşmada hakim patent ihlalini kabul etti ve One Mini modelinin İngiltere'de satılmaması gerektiğine hükmetti. 

6 Aralık itibariyle HTC One Mini modeli İngiltere'de satış yasağına maruz kalacak. Bu yıl mali durumunu düze çıkaramayan HTC'nin bu karar ile büyük bir darbe alacağı belirtiliyor. HTC One modeli de yine aynı dava kapsamında yasaklanabilir. Ancak hakim HTC'nin mali durumunu göz önüne alarak bu model için karar gününü erteledi ve HTC'ye kararı temyiz etmesi için de süre tanıdı.

HTC ise patent ihlali yapan yongaların çok küçük boyutlarda olduğunu ve yasak gerektirmediğini dile getirdi. Mahkeme bugüne kadar ihlal konusu cihazlardan İngiltere'de 750 bin adet satıldığını ve toplamda 363 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.  

http://www.bloomberg.com/news/2013-12-03/nokia-gets-ruling-blocking-sales-of-htc-s-one-mini-phone-in-u-k-.html Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 5 yıl en beğenilen
Danışıklı dövüşmü bunlar hep? önce sat, kullanmasına göz yum; sonuçta tedarikçi bilmiyormu,uyarmıyormu? sonrada ver mahkemeye zarara uğrat. Aynı ülkelerde savaş çıkartıp sonra silah satmaya ondan sonrada size özgürlük vereceğim vaadine benziyor. Adidas markalı eşofmanın çakmasını pazardan almaya benzemiyorki bu durum. Mikroçip original, nerede bu üretici? Başka oyunlar var bu işte...
Danışıklı dövüşmü bunlar hep? önce sat, kullanmasına göz yum; sonuçta tedarikçi bilmiyormu,uyarmıyormu? sonrada ver mahkemeye zarara uğrat. Aynı ülkelerde savaş...
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DH Misafiri 5 yıl
Nokia digerleri kadar telefon satamiyor belki ama surekli kazandigi patent davalarindan belkide diger firmalardan fazla kazanc elde ediyor :-) :-)
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fz18 5 yıl
muhtemelen zaten satmayan bir üründü...
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e-Militarist 5 yıl
Yazmadığım şeyler üzerinden suçlanmam, yazdıklarımın ne kadar doğru şeyler olduğunun ve birilerinin ne kadar savunmasız, aciz kaldıklarının ispatıdır yazdıklarım karşısında.

Edit: Takviye kuvvetler. Sizler de gözümden kaçmıyosunuz.

Beni bir tartışma içinde görmeyin. Hemmen karşımda kim olursa olsun arka çıkın hemmen.

Daha kaç kere verecek cevap bulamayıp bana, bana cevap verenin cevabına cevap vereceksiniz acaba merak etmiyor da değilim hani.

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kralkarga 5 yıl
"düşene vurulmaz" diye bi görgü kuralı yok bu ecnebilerde.adamlar zaten zor durumda, bi tekme daha atmayın ağalar, adam öldü ölecek zaten.yazık sana htc.
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01001101 5 yıl
o değil de, son dönemde en iğrendiğim telefon one mini dir. orjinalinden sadece 5mm daha küçük olan telefonun adını hiç utanmadan: "mini" koymuşlar. bir de küfreder gibi 1gb ram koymuşlar. kenarlarına koyulan bembeyaz eşşek gibi şeritten hiç bahsetmiyorum bile.

adamlar açıkça mini kullanıcısı ezik olmak zorunda diyo. allah kahretsin böyle zihniyeti.
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e-Militarist 5 yıl
Mahkemenin kararına saygı duymak lazım. Mahkeme HTC'yi suçlu bulduysa HTC suçludur. Davayı Nokia açmış, nerdeyse Nokia'yı HTC'ye tazminat ödemeye mahkum edeceksiniz.
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darkaura 5 yıl e-Militarist
e-Militarist

Mahkemenin kararına saygı duymak lazım. Mahkeme HTC'yi suçlu bulduysa HTC suçludur. Davayı Nokia açmış, nerdeyse Nokia'yı HTC'ye tazminat ödemeye mahkum edeceksiniz.

dedikleriniz dogru. aynen katiliyorum. ama merak ettigim karar nokia'nin alehine cikmis olsaydi gene ayni yorumu yazar miydiniz?
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Nokia Specialist 5 yıl e-Militarist
e-Militarist
Mahkemenin kararına saygı duymak lazım. Mahkeme HTC'yi suçlu bulduysa HTC suçludur. Davayı Nokia açmış, nerdeyse Nokia'yı HTC'ye tazminat ödemeye mahkum edeceksiniz.

Hocam pek aktif değilsin artık hayırdır?
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wolf silver 5 yıl
Burda nokia nin cip üreten sirketi mahkemeye vermeliydi. Htc nin hiç bir suçu yok.
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Reanimate 5 yıl
BEn yasaklama olayına karşıyım mahkeme anlaşma yapmaya zorlamalı sanırım microsoft bu konuda en iyi firma patentlerinin bir çoğunu google cihaz başına ücretle verdi.Böyle olması gerek hakkını almasın demiyorumda tekel durumuna sokmamalı en azından 1 sene sonrası için teknolojinin satışı mecbur olması gerek.
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Onurmsq 5 yıl
Bu firmalar nekadar hırsız
Samsung, apple, htc
Ver parasını al kullan patenti. Diğer firmalar salak mı patent yapıyolar
Şuan sony ilgili patent davası duymadım. Nolia ve lg de de duymadım
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Htc yi fena kumpasa getiriyorlar: Adamlar açmış bakmış "anaaa bizim mikroçipler lan bunlar, verek mahkemeye" değil tabikide. Sipariş aşamasında biliyorlardı kendi mikroçipleri olduğunu, algımızdan daha büyük işler dönüyor. 2'nci sıradan sen düş neredeyse sona. Htc nin kusuru yokmu? var tabiki, kurtlar vadisi burası; ufak mufak farkediyor adamlar, artık nasıl bilemem
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DALLAMAX 5 yıl
Apple htc samsung lg sony motorola vs diğer firmalar patent konusunda nokia ya selam vermeden yolda yürüyemezler.
Şuan kullandığınız çoğu teknoloji nokia nın eseridir.
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