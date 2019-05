Patent davası nedeniyle HTC One Mini İngiltere'de yasaklandı

Bilindiği gibi HTC'nin başı yılın başlarında One amiral gemi modelinde kullandığı HAAC mikrofonları nedeniyle Nokia ile derde girmişti. One modelinden apar topar kaldırılan mikrofonlardan sonra HTC bu kez farklı bir konu nedeniyle Nokia ile karşı karşıya geldi.





Nokia'nın One ve One mini modellerinde kullanılan bir mikroçip nedeniyle HTC'nin kendi patentlerini ihlal ettiğini iddia etmiş ve dava açmıştı. Londra'da görülen duruşmada hakim patent ihlalini kabul etti ve One Mini modelinin İngiltere'de satılmaması gerektiğine hükmetti.





6 Aralık itibariyle HTC One Mini modeli İngiltere'de satış yasağına maruz kalacak. Bu yıl mali durumunu düze çıkaramayan HTC'nin bu karar ile büyük bir darbe alacağı belirtiliyor. HTC One modeli de yine aynı dava kapsamında yasaklanabilir. Ancak hakim HTC'nin mali durumunu göz önüne alarak bu model için karar gününü erteledi ve HTC'ye kararı temyiz etmesi için de süre tanıdı.





HTC ise patent ihlali yapan yongaların çok küçük boyutlarda olduğunu ve yasak gerektirmediğini dile getirdi. Mahkeme bugüne kadar ihlal konusu cihazlardan İngiltere'de 750 bin adet satıldığını ve toplamda 363 milyon dolar gelir elde edildiğini açıkladı.

http://www.bloomberg.com/news/2013-12-03/nokia-gets-ruling-blocking-sales-of-htc-s-one-mini-phone-in-u-k-.html