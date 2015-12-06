Patent davasında Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus izleri





Zaman zaman firmalar aleyhine açılan davalarda, henüz geliştirme aşamasında olan ve adı açıklanmayan ürünlerin gün yüzüne çıktığını görüyoruz. Bir ABD patent trolünün Çinli Xiaomi aleyhine açtığı patent ihlali davasında, firmanın henüz lanse etmediği iki modeli ortaya çıktı.





Batmakta olan firmaların ellerindeki patentleri satın alarak depo oluşturan ve başka firmalara dava açarak tazminat kazanmaya çalışan patent trolleri, teknolojinin gelişmesindeki en önemli engellerden birisi olarak görülüyor. Xiaomi'nin peşine düşen troll ise Blue Spike LLC ve veri koruma teknolojileri ile ilgili 8,930,719 B2 patentinin ihlal edildiğini iddia ediyor.





Patent davasında Xiaomi Mi 4, Xiaomi Mi 4 LTE, Xiaomi Mi 4c, Xiaomi Mi 4i, Xiaomi Mi Note Plus, Xiaomi Redmi 1S, Xiaomi Redmi 2, Xiaomi Redmi 2 Prime, Xiaomi Redmi 2 Pro, Xiaomi Redmi 2A ve Xiaomi Redmi Note 2 modellerinin ismi geçiyor. Bunlar zaten piyasada olan modellerdi. Ayrıca dava dosyasında Xiaomi Mi 5 ve Xiaomi Mi 5 Plus adında iki modele daha yer verilmiş.





Blue Spike'nin ihlal edildiğini iddia ettiği patenti, Alan Düzenini Rastgele Hale Getirmeyi Adresleme - AWLS şeklinde bir yazılımı ve ilgili teknolojileri kapsıyor. Blue Spike aynı konudan 45 farklı firmaya daha ihlal davası açmış durumda. Davaları kabul edilirse yüklü miktarda tazminata kavuşacak ve gelecek ürünlerden de lisans bedeli elde edebilecek.





Xiaomi Mi 5 amiral gemi modeli gelecek yıl firmanın en büyük silahı olacak. Snapdragon 820 yonga seti ile gelmesi beklenen modelin 5.2 inçlik 4K ekran ve 4GB LPDDR4 RAM barındıracağı tahmin ediliyor. Davada sürpriz ise Xiaomi Mi 5 Plus ile geldi. Böyle bir model hakkında henüz bir bilgi yok ancak 5.7 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 / Helio X20 yonga seti, 4GB RAM gibi özellikleri olacağı belirtiliyor.





Xiaomi'nin bu davaya nasıl yanıt vereceği merak konusu zira henüz piyasaya çıkmamış iki ürün de dosyaya eklenmiş. Davadaki en büyük risk, piyasada olan mevcut modeller için toplam bir ihlal tazminatı çıkması. Ayrıca Mi 5 ve Mi 5 Plus için de lisans bedeline hükmedilmesi demek fiyatların daha da artması demek. Henüz büyüme aşamasındaki Xiaomi için yüklü bir tazminat belinin bükülmesine sebep olabilir.

http://www.phonearena.com/news/U.S.-patent-troll-targets-Xiaomi-with-lawsuit-unannounced-Xiaomi-Mi-5-and-Mi-5-Plus-are-cited_id76418