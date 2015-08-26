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PayPal "One Touch" Türkiye'de

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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PayPal
 
Çevrimiçi alışveriş yapanların yakından tanıdığı elektronik ödeme servisi PayPal, One Touch isimli hızlı ödeme sistemini aralarında Türkiye'nin de olduğu 16 farklı ülkeye genişlettiğini duyurdu.
İlk olarak uygulamada daha sonra ise Web üzerinde çalışır hale getirilen PayPal One Touch, kullanıcıların tanımladıkları kişisel bilgilerini kaydediyor ve bir sonraki alışverişlerde bu bilgilerin tekrar girilmesi ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu sayede art arda yapılan alışverişlerde büyük zaman kazancı sağlayan ve hata yapılması önleyen özellik, artık Türkiye ile beraber Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İsviçre'de de aktif olarak kullanılabiliyor.
Yeni desteklenen ülkelerdeki PayPal kullanan şirketlerin One Touch özelliği aktif etmek için herhangi bir güncelleme yapmasına da gerek kalmadığı belirtiliyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/08/26/paypal-expands-its-one-touch-payment-system-across-europe-turkey-and-australia/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
9unkarekoku 2 yıl
Bu özelliğin hesabımda bir telefon üzerinden etkinleştirildiği bilgi mail'i geldi fakat ben böyle bir şey yapmadım. Dikkat edin sahte hesap olarak birileri kullanabilir.
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kadirirdem 3 yıl
paypal tr ye geldiyse samsung'un samsung pay de gelecektir :)
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