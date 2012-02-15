PayPal temassız ödemelerde NFC'den yana değil

Dünyanın en büyük açık artırma sitesi eBay iştirakinde kurulan çevrimiçi ödeme sistemi PayPal, şu anda dünyanın en çok para transfer edilen çevrimiçi sistemi haline geldi. Mobil çevrimiçi para transferi alanında da yine lider olan firma bir süredir temassız ödeme çözümleri konusunda çalışmalar yapıyor. Ancak firma NFC teknolojisine sıcak bakmıyor.

2012 yılının en gözde trendleri arasında gösterilen yakın alan iletişimi - NFC sayesinde bu yongayı taşıyan mobil cihazlar temassız alışveriş noktalarında kolayca ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Sadece temassız ödeme değil havalanlarında check-in kontrolleri gibi pek çok alanda NFC teknolojisi yerleşmeye başladı.

PayPal ise NFC teknolojisinin kendisine kazandıracağı bir şey olmadığını ifade ediyor. NFC teknolojisi hali hazırda mevcut sistemlere ve cihazlara ek yeni aparatlar ve yongalar eklenmesini gerektiriyor. Uyumlu ekipman olmadığı takdirde sistem işlemiyor.

PayPal kendi temassız ödeme çözümünde ise farklı bir yöntem kullanıyor. Bu yöntemde müşterinin PayPal hesabı telefon numarasıyla ilişkilendiliyor ve bir pin kodu veriliyor. Alışveriş sırasında telefon numarası ve pin kodu girilerek PayPal hesabından ücret ödeniyor. Elektronik bir fatura da telefona gönderiliyor.

PayPal'ın yönteminde mağazaların ek bir sistem kullanmasına gerek yok. Sadece mevcut ödeme sistemleri üzerinde entegre edilecek bir yazılımla hazır hale geliyor. Böylece nakit, kredi kartı ve PayPal, mağazanın sunduğu alternatif ödeme yöntemleri oluyor.

PayPal'ın daha önce NFC tabanlı bir mobil cüzdan hizmeti üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Ayrıca NFC uyumlu cihazların birbiri arasında para aktarımı yapmasını sağlayacak PayPal Android uygulaması da mevcut.

Ancak PayPal'dan ayrılan iki yöneticinin yine NFC tabanlı Google Wallet programında çalışmaya başlaması neticesinde Google'a gizlilik ihlali davası açan PayPal, bu süreçten sonra farklı çözümler üzerine odaklanma yolunu seçti.

