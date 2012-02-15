Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PayPal temassız ödemelerde NFC'den yana değil

7 yıl
2,5b
1
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en büyük açık artırma sitesi eBay iştirakinde kurulan çevrimiçi ödeme sistemi PayPal, şu anda dünyanın en çok para transfer edilen çevrimiçi sistemi haline geldi. Mobil çevrimiçi para transferi alanında da yine lider olan firma bir süredir temassız ödeme çözümleri konusunda çalışmalar yapıyor. Ancak firma NFC teknolojisine sıcak bakmıyor.
2012 yılının en gözde trendleri arasında gösterilen yakın alan iletişimi - NFC sayesinde bu yongayı taşıyan mobil cihazlar temassız alışveriş noktalarında kolayca ödemelerini gerçekleştirebiliyor. Sadece temassız ödeme değil havalanlarında check-in kontrolleri gibi pek çok alanda NFC teknolojisi yerleşmeye başladı.
PayPal ise NFC teknolojisinin kendisine kazandıracağı bir şey olmadığını ifade ediyor. NFC teknolojisi hali hazırda mevcut sistemlere ve cihazlara ek yeni aparatlar ve yongalar eklenmesini gerektiriyor. Uyumlu ekipman olmadığı takdirde sistem işlemiyor.
PayPal kendi temassız ödeme çözümünde ise farklı bir yöntem kullanıyor. Bu yöntemde müşterinin PayPal hesabı telefon numarasıyla ilişkilendiliyor ve bir pin kodu veriliyor. Alışveriş sırasında telefon numarası ve pin kodu girilerek PayPal hesabından ücret ödeniyor. Elektronik bir fatura da telefona gönderiliyor.
PayPal'ın yönteminde mağazaların ek bir sistem kullanmasına gerek yok. Sadece mevcut ödeme sistemleri üzerinde entegre edilecek bir yazılımla hazır hale geliyor. Böylece nakit, kredi kartı ve PayPal, mağazanın sunduğu alternatif ödeme yöntemleri oluyor.
PayPal'ın daha önce NFC tabanlı bir mobil cüzdan hizmeti üzerinde çalıştığı bildirilmişti. Ayrıca NFC uyumlu cihazların birbiri arasında para aktarımı yapmasını sağlayacak PayPal Android uygulaması da mevcut.
Ancak PayPal'dan ayrılan iki yöneticinin yine NFC tabanlı Google Wallet programında çalışmaya başlaması neticesinde Google'a gizlilik ihlali davası açan PayPal, bu süreçten sonra farklı çözümler üzerine odaklanma yolunu seçti.
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
SliTheRiNN 7 yıl
paypal kusura bakmasında kartlı işlem onunkinden daha cazip, kartı tak pin gir işlem tamam. NFC özellikli telefonlarda ve temassız işlem özellikli kartlarda 35 tl ye kadarsa göster geç daha fazlaysa pin gir. Sırf kendi sistemini kullandırmak için NFC ye dil uzatmış :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 7 yıl
ulaşamadığı ciğere mundar demiş...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl PowerColor Radeon HD 7770 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim