PayPal ve Amazon anlaşmaya çok yakın

Bir tanesi sanal ticaretin lider firmalarından birisi. Diğer ise sanal ödeme platformlarının en büyüğü. Bununla birlikte bu ikisinin bir araya geldiğini görememiştik. Amazon ve PayPal şimdi geçmişi tarihe gömmeyi istiyor.

İki Sıkı Rakip

PayPal bildiğiniz üzere sayısız alışveriş platformunda veya internet sitesinde sanal ödeme işleminizi yerine getiriyor ancak yıllardır Amazon platformundan uzak durduğunu görmüştük. Bunun en büyük sebebi ise çatı firma eBay ile Amazon arasındaki rekabetti. Ticaret rekabeti yanında Amazon’un kendi ödeme sistemi vardı ve bu açıdan da bir rekabet halindeydiler. Hatta 2015 yılında PayPal’ın önemli bir yöneticisi Amazon’a transfer olmuştu.

2015 yılında PayPal ayrı bir şirket haline gelerek bağımsızlığını kazanınca bir dönem uzak kaldığı ticaret platformlarıyla anlaşma imkanını elde etti. En büyüklerden Amazon ile de geçen yıldan bu yana görüşmeler devam ediyor.

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Henüz resmi olarak doğrulanan bir detay yok ancak anlaşma her iki platform için de kazan-kazan anlamına geliyor. Toplamda 200 milyon kullanıcıya sahip PayPal ile ortaklık kurmak Amazon’un daha fazla kullanıcı kazanması demek. PayPal ise daha fazla kitleye hitap etmiş olacak.

PayPal hali hazırda Amazon müşterilerinin de uzun süredir gündeme getirdiği ve talep ettiği bir platformdu. Böylece Amazon müşterileri istediklerine kavuşmuş olacak. Ortaklığın ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor.