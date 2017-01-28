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PayPal ve Amazon anlaşmaya çok yakın

Uzun yıllardır Amazon müşterilerinin en çok eleştirdiği ve talep ettiği konuların başında gelen PayPal sanal ödeme entegrasyonu nihayet gerçekleşmeye çok yakın.
2 yıl
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1
13
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir tanesi sanal ticaretin lider firmalarından birisi. Diğer ise sanal ödeme platformlarının en büyüğü. Bununla birlikte bu ikisinin bir araya geldiğini görememiştik. Amazon ve PayPal şimdi geçmişi tarihe gömmeyi istiyor.

İki Sıkı Rakip

PayPal bildiğiniz üzere sayısız alışveriş platformunda veya internet sitesinde sanal ödeme işleminizi yerine getiriyor ancak yıllardır Amazon platformundan uzak durduğunu görmüştük. Bunun en büyük sebebi ise çatı firma eBay ile Amazon arasındaki rekabetti. Ticaret rekabeti yanında Amazon’un kendi ödeme sistemi vardı ve bu açıdan da bir rekabet halindeydiler. Hatta 2015 yılında PayPal’ın önemli bir yöneticisi Amazon’a transfer olmuştu.

2015 yılında PayPal ayrı bir şirket haline gelerek bağımsızlığını kazanınca bir dönem uzak kaldığı ticaret platformlarıyla anlaşma imkanını elde etti. En büyüklerden Amazon ile de geçen yıldan bu yana görüşmeler devam ediyor.

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Henüz resmi olarak doğrulanan bir detay yok ancak anlaşma her iki platform için de kazan-kazan anlamına geliyor. Toplamda 200 milyon kullanıcıya sahip PayPal ile ortaklık kurmak Amazon’un daha fazla kullanıcı kazanması demek. PayPal ise daha fazla kitleye hitap etmiş olacak.

PayPal hali hazırda Amazon müşterilerinin de uzun süredir gündeme getirdiği ve talep ettiği bir platformdu. Böylece Amazon müşterileri istediklerine kavuşmuş olacak. Ortaklığın ne zaman başlayacağı ise bilinmiyor. 

 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-01-27/paypal-talking-with-amazon-on-payments-business-paypal-ceo-says Yorum Yaz
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axesis 2 yıl en beğenilen
Ah be paypal senin gibi bir nimetide ülkeden kaçırdık ya daha ne diyim .. geçen bir işime yaradı paypal :( paramı çekecektim çekemedim yurt dışından tam 21 tl çekim ücreti ödedim farklı bir kuruma ahh ahh
Ah be paypal senin gibi bir nimetide ülkeden kaçırdık ya daha ne diyim .. geçen bir işime yaradı paypal :( paramı çekecektim çekemedim yurt dışından tam 21 tl ç...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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BekirTemel 2 yıl
Her şey şu paypalın ülkeden çekilmesi ile başladı zaten
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AkatooS86 2 yıl
Amazon bitcoinle anlasabilir. Isinizi görür ozaman.
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allenwalker36 2 yıl AkatooS86
AkatooS86
Amazon bitcoinle anlasabilir. Isinizi görür ozaman.

bitcoin ile anlaşabilir diyorsunuzda bitcoin kimseye bağlı bir şirket yada kuruluş değil.
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alemburda34 2 yıl
Paypal gittiginden yurtdisi islerimi dolayli yontemlerle bitcoin ile isletiyorum. Yada yurtdisindan adres aliyorum oyle suan usengeclikten ugrasamadim ama o iside cozecegim.
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sniper23 2 yıl
Paypal ile Amazon anlaşma ile TR'nin ne alakası var ? Yorumlar bahsetmişte.
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boombip 2 yıl
paypal nakit efsanesi unutulmadı, kalbimizde yaşıyor
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yunusaticioglu 2 yıl
paypal üzerine düşen yükümlülükleri yerin getirseydi de gitmek durumunda kalmasaydı
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engink 2 yıl
Paypal artık geri dönmez, başka dolanbaçlı yolları kullanmak zorundayız.
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12 Angry Men 2 yıl
Bende dün gece yurt dışından bir ürün alacaktım ( amazondan değil ) paypal hesabı açıp ödeme yapacaktım ama yapamadım. :(
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porsheli 2 yıl
Kaçırdık paypalı TR den :(
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BekirTemel 2 yıl
Her şey şu paypalın ülkeden çekilmesi ile başladı zaten
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axesis 2 yıl en beğenilen
Ah be paypal senin gibi bir nimetide ülkeden kaçırdık ya daha ne diyim .. geçen bir işime yaradı paypal :( paramı çekecektim çekemedim yurt dışından tam 21 tl çekim ücreti ödedim farklı bir kuruma ahh ahh
1 Yanıt Yanıtla +29
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kadirirdem 2 yıl axesis
axesis

Ah be paypal senin gibi bir nimetide ülkeden kaçırdık ya daha ne diyim .. geçen bir işime yaradı paypal :( paramı çekecektim çekemedim yurt dışından tam 21 tl çekim ücreti ödedim farklı bir kuruma ahh ahh

Haklısın , keşke geri gelseler...
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