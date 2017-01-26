HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ülkemizde başladı

Akıllı telefon üreticilerinin Android 7.0 Nougat güncellemesi devam ediyor. HTC de geçen yılın amiral gemi modeli için ülkemizle birlikte pek çok bölgede Android 7.0 güncellemesini vermeye başladı.

Dünya ile Aynı Anda

Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM gibi özelliklere sahip olan amiral gemi modeline yeni güncelleme ile HTC tarafında arayüz iyileştirmeleri ve performans artışı getiriliyor.

Google tarafındaki önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.

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Yine aylık olarak yayınlanan güvenlik güncellemeleri de Android 7.0 genel güncellemesinin içerisine dahil edilmiş ve ekstra bir yüklemeye gerek bırakmamış. Bu bakımdan toplamda 1.17GB dosya büyüklüğüne ulaşılmış.

Güncelleme HTC 10 ve HTC 10 Style modelleri için geçerli. Avrupa’da başlayan One M9 için Android 7.0 güncellemesinin ülkemize ne zaman geleceği ise bilinmiyor.