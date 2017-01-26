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HTC 10 için Android 7.0 Nougat güncellemesi ülkemizde başladı

HTC’nin geçen yıl ki amiral gemi modeli için hazırladığı Android 7.0 Nougat güncellemesi dağıtıma başladı. Ülkemizle birlikte pek çok ülkede kullanıcılar güncellemelerini alıyor.
2 yıl
2,6b
1
10
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon üreticilerinin Android 7.0 Nougat güncellemesi devam ediyor. HTC de geçen yılın amiral gemi modeli için ülkemizle birlikte pek çok bölgede Android 7.0 güncellemesini vermeye başladı.

Dünya ile Aynı Anda

Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM gibi özelliklere sahip olan amiral gemi modeline yeni güncelleme ile HTC tarafında arayüz iyileştirmeleri ve performans artışı getiriliyor.

Google tarafındaki önemli özelliklere baktığımızda, Ayarlar menüsündeki alt menü başlıklarının kısa bilgilerle donatılması, yine Ayarlar menüsünde sol üst kısma yerleşmiş menü ikonu, Ses ve Bildirimler sekmesinin iki ayrı başlığa geçiş yapması, arka planda kurulan güncellemeler, bildirim çubuğunda biraz daha genişletilmiş alan, bildirim penceresinden gelen mesajlara cevap yazabilme, Doze tasarruf modunun daha agresif olması, Java 8 desteği, hızlı başlatma, yerleşik numara engelleme, gelişmiş RAM yönetimi bunlar arasında sayılabilir.

Ayrıca Bkz. "HTC’nin kısa vadede akıllı saat planı yok"

Yine aylık olarak yayınlanan güvenlik güncellemeleri de Android 7.0 genel güncellemesinin içerisine dahil edilmiş ve ekstra bir yüklemeye gerek bırakmamış. Bu bakımdan toplamda 1.17GB dosya büyüklüğüne ulaşılmış.

Güncelleme HTC 10 ve HTC 10 Style modelleri için geçerli. Avrupa’da başlayan One M9 için Android 7.0 güncellemesinin ülkemize ne zaman geleceği ise bilinmiyor. 

 

https://twitter.com/HTC_TR/status/824158611811266560 Yorum Yaz
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yenerbalcı 2 yıl
htc bu tasarımla her zaman zarar eder
ekran kasa oranına dikkat etmezse sony ile htc bu işi bıraksın
ekran / kasa = % 7 0 = Android
Android güncellemesi yapınca ekran kasa oranı artmıyor
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realceday 2 yıl yenerbalcı
HTC 10 Ekran / Kasa Oranı = Yüzde 71.1 değerinde.
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DH Misafiri 2 yıl
Dünya ile aynı anda değil, ABD'de çıkalı uzun zaman oldu. Biz yeni aldık maalesef. Ama yine de pek çok markadan hızlı olması güzel. Telefon da mükemmel kamera performansı ve sıfır kasma ile harika gerçekten.
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Mr. Kvnç 2 yıl
daha yeni mi geliyor? Biz sony kullanıcılarına kaç ay önce geldi
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MatrixCode 2 yıl
htc one e8 var gelir mi acaba bana da
gelse bile rootlu cihaz sıfır kurulum lazım
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Roark 2 yıl
yıl-ki bitişik yazılır. Hangi hallerde ayrı yazılması gerektiğini öğrenin. Ciddiye alamıyorum.
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kadirirdem 2 yıl
Hayırlı olsun Kullanıcılara , Dünya ile aynı anda olması çok güzel keşke diğer firmalar da buna uysa...
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Eeltorm 2 yıl
Asus ta örnek alıp Zenfone2 için çıkarsa keşke.
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