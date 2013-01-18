PayPal ve eBay, bu yıl 20'şer milyar dolar mobil ödeme geliri bekliyor





Mobil cihazların her geçen gün daha da gelişmesi, tüketicilerin pek çok alışverişi bu cihazlardan yapma eğilimi göstermesine sebep oluyor. Mobil ödeme sistemi sunan PayPal ve onun sahibi olan yine mobil e-ticaret konusunda popüler eBay, bu yıl için rekor mobil ödeme geliri beklediklerini açıkladı.





Her iki firma da geçen yıl için 10 milyar dolar mobil ödeme geliri beklediklerini açıklamıştı. Ancak yıl sonunda eBay 13 milyar dolar, PayPal ise 14 milyar dolar mobil ödeme geliri elde etti. PayPal önceki yıla göre üç kat, eBay ise iki kat artış sağladı. PayPal'ın mobil ödeme hacmi 2012 yılında toplam ödeme hacminin yüzde onunu oluşturdu.





Yaşanan bu gelişme ile firmanın bu yıl ki beklentileri de artış gösterdi. PayPal ve eBay, bu yıl için 20'şer milyar dolar mobil ticaret ve ödeme geliri bekliyor.





EBay'in mobil uygulamaları geçen yıl 4 milyon yeni müşteri kazanırken, yeni ürünlere olan ilgi ile birlikte gelir artışının en büyük sebebi oldu. Ödemeler genelde PayPal üzerinden yapıldığı için bu firma da dolaylı olarak gelirlerini artırdı.

http://techcrunch.com/2013/01/16/ebay-and-paypal-expect-to-do-20-billion-each-in-2013-mobile-commerce/