Paypal NFC tabanlı para transfer uygulamasını Android için yayınladı

Yakın Alan İletişimi anlamına gelen NFC teknolojisi kısa mesafe içerisinde temassız olarak belirli işlemler gerçekletirmek amacıyla geliştirildi. En önemli kullanım alanı olarak temassız ödeme sistemleri ön plana çıkıyor. Temassız ödeme konusunda Google başta olmak üzere pek çok dev firma NFC teknolojisine yatırım yapmaya başladı.





Google kapalı devre indirim sistemi Offers uygulamasını pilot bölgelerde başlatmış ve NFC uyumlu telefonlarla Wallet hizmeti üzerinden ödeme yapılabilmesini de desteklemişti.





Ancak en somut adım Paypal’dan geldi. Ebay sitesinin yan kuruluşu olan online ödeme platformu Paypal hemen her mobil işletim sistemi için çıkardığı uygulamalar ile mobil ödeme alanında lider konumunda.





Paypal bugün NFC tabanlı ilk mobil ödeme çözümünü Android cihazlar için yayınladı. Uygulama temassız ödemeler için geçerli değil. Şimdilik sadece NFC uyumlu cihazdan yine NFC uyumlu diğer bir cihaza ödeme yapmak için kullanılıyor.





Transferin gerçekleştirilebilmesi için kullanıcıların PayPal wigdetini açık tutmaları gerekiyor. Ödeme talebi gönderildiğinde telefonlar birbirine yakın tutuluyor ve algılama gerçekleştikten sonra şifre ile onay veriliyor. Para aktarımı iki cihaz arasında şifreli bir anahtar kullanıyor. Bu sistem NFC teknolojisinin genelde SIM kart üzerinde depoladığı kredi kartı bilgileri gibi güvenli verileri kullanmıyor. Normalde NFC teknolojisi herhangi bir aktarım için tanımlama verilerini SIM kart üzerinde veya farklı bir bellekte saklamak zorunda.





Telefonların algılama yapabilmesi için birbirlerine hafifçe çarpmak gerekiyor. Cihazlar arası NFC fonksiyonu da bu şekilde çalışıyor.





PayPal NFC Android widgeti Android NFC yazılım geliştirme kiti ile yapılmış. Şu an sadece Nexus S cihazı ile çalışıyor. Ancak ileride çıkacak NFC uyumlu Android telefonları ile de çalışabilecek.





PayPal geçtiğimiz Mayıs ayında pilot yayına başlayan Google Wallet’ın kendi bünyesinde çalışan iki geliştiricinin sızdırdığı bilgilerle oluşturulduğunu iddia ederek dava açmıştı. Bu uygulamayla PayPal NFC alanında erken bir çıkış yakalamak istiyor.