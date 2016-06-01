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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Paypal neden Türkiye'den çıkıyor? Geri gelecek mi?

PayPal Türkiye’nin faaliyetlerini durdurması ile başlayan şokun artçı sarsıntıları devam ediyor. Ortada pek çok iddia var ve hangisi doğru? Sizler için araştırdık.
2 yıl
13,2b
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67
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dün itibariyle PayPal Türkiye ofisinin faaliyetlerini durdurma kararı alması gündeme bomba gibi düşmüştü. Elektronik ticaret ile uğraşan pek çok kişiyi kara kara düşündüren bu haber, pek çok iddiayı da peşinde getirdi. Peki iddialar ne kadar doğru?

PayPal Türkiye tarafından yapılan açıklamada, BDDK ile lisans anlaşması konusunda problemler yaşandığı ve bu nedenle de faaliyetlerin sona erdirildiği duyurulmuştu. Pek çok platformda BKM Express hizmetinden tutun Troy kart projesine kadar sayısız iddia, PayPal’ın lisans alamamasının sebebi olarak gösterilmişti. Bununla birlikte çok farklı bir sebep gündemde.

Sıkıntı Nerede?

Konunun uzmanlarının ifadelerine göre, 2014 yılında çıkarılan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında, elektronik ortamda ödeme hizmeti veren platformların, finansal verilerini ve sunucularını ülke içerisinde tutması gerekiyor. BKM Express, Yapı Kredi Mobil Ödeme gibi hizmetler zaten yerli olduğu için sıkıntı yok ancak PayPal açısından sıkıntı.

Hizmet verdiği Avrupa’nın pek çok ülkesinde, sunucularını barındıran ve finansal verilerini paylaşan PayPal, ülkemizde ise bu tebliğe uymadı ve faaliyetlerine yurtdışı odaklı devam etti. Ülkede dönen para akışını kontrol etmek ve yasal hale getirmek isteyen BDDK da, faaliyet izni vermedi.

Pek çok kaynak, PayPal’ın lisans problemi yaşadığının ve faaliyetlerine son vermeyi planladığının bir iki ay öncesinden bilindiğini ifade ediyor. Bu bakımdan, son gelişmeler onları şaşırtmamış.

Geri Dönecek mi?

PayPal’ın gerekli faaliyet izinlerini alabilmesi için, sunucularını ülkemize taşıması gerekiyor. Şimdilik bunun pek mümkün olmadığı düşünülüyor ancak ola ki PayPal kabul ederse, o takdirde uzun bir taşınma süreci yaşanacak. Yani en iyi ihtimalle 2017 sonlarını bulacaktır.

Ayrıca Bkz. "PayPal Türkiye, faaliyetlerini durduruyor"

PayPal’ın çekilmesi, ülkemizdeki elektronik ticaret işletmecilerini farklı arayışlara itecektir ancak devletin kontrolü altında olmayan para döngüsünün azalacağı söylenebilir. Tebliğ aslında diğer yabancı ödeme platformlarını da etkiliyor. Skrill gibi platformların ülkemizde faaliyet izni alabilmesi için sunucularını taşıması gerekecek. 

 

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java 2 yıl
Benim ülkemden para kazanacaksa benim insanımın mali bilgilerini bu ülkede tutmaya ve kazandığının vergisini vermeye herkes gibi mecburlar...
Aynı olay Fransa, Almanya vs gibi ülkelerde de yeni yasalarla mecbur tutulmaya başladı... Oradan da çıkmayıp şartları sağlıyorsa benim memleketimde de şartları sağlayacak ya da bizim sırtımızdan para kazanmasın kardeşim...
Benim ülkemden para kazanacaksa benim insanımın mali bilgilerini bu ülkede tutmaya ve kazandığının vergisini vermeye herkes gibi mecburlar...Aynı olay Fra...
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ozkn_s 2 yıl
Yettiniz Lennn
Facebook Mark Zuckerberg
Twitter Jack Dorsey
Bakin size son ikazim.
Ayaginizi denk alin.
Yoksa adamin aklini aliriz lann!
Tez elden server'ler ulkeye getirtilecek.
Yetmez turgev'e bagis ogul bilal'e hisse verilecek
Yetmez Damat berat yonetim krl.baskani yapilacak
Yetmez tez zamanda saraya etek opmeye gelinecek.
Bu istekler yerine getirilmezse
Adi gecen ecnebilerin ulkeye girisleri yasaklana
Terore paralele bulasmaktan yargilana
Saraya itaatsizlikten kelleleri vurula
Yettiniz LennnFacebook Mark ZuckerbergTwitter Jack DorseyBakin size son ikazim.Ayaginizi denk alin.Yoksa adamin aklini aliriz lann!Te...
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asdfzxcv12 2 yıl
Sen gel vergi verme rahat rahat takıl. Diğer Avrupa ülkelerinde onların dediğini yap bize gelince hayır. Birde kara propaganda yapıyor kendini mazlum gibi gösteriyor bizi kötülüyor. Bizim memleketin hükümet düşmanları istemezükcüler foşik tc ciler de PayPal in kara propagandasına destek oluyor. Bazıları da hükümetin çaldığı milyarlara bakın PayPal in aldığı 3 kuruşa mi göz diktiniz diyor. Yazıklar olsun . 20 25 yaşındaki velet önceleri bilmezki tarih okumazki hürriyet ten cumhuriyetten başka.
Sen gel vergi verme rahat rahat takıl. Diğer Avrupa ülkelerinde onların dediğini yap bize gelince hayır. Birde kara propaganda yapıyor kendini mazlum gibi göste...
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Multibionta 2 yıl
lakin bugün gördügüm bir haberde 1 sene içinde tekrar faliyete geçeceğini gördüm umarim tekrar aktive olur.
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interwap 2 yıl
Dönüyor....
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Sahle 2 yıl
Geri neden gelsin ki?
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DH Misafiri 2 yıl
Biri demiş Paypal vergi vermiyordu. Paypal bizden vergi bedeli almıyorduki vergi versin. Para kuru dönüşümü sırasında çok küçük bir fark alıyordu hizmet bedeli olarak. Oda bence gayet makul ve düşük bir bedeldi. Şimdi Türkiye'ye geri gelecek olursa kur farkına eklediği küçük hizmet bedelinin haricinde birde vergi bedeli alacak. Yani sadece %2 fark alıyordu şimdi %2 + fixed fee alacak ki o fixed fee KDV oluyor, KDV sini ödeyebilsin. Malesef ülkemizde insanlar verginin tam manasını bilmeden yorum yapıyorlar. Paypal'ı kullanmayan duyan duymayan herkez kafasına göre yorum yapıyor. Çok yazık. Vergiyi daima emekli ve emekçi yani işçi öder. Hiçbir zaman şirketler ödemezler. Onlar sattıkları ürünlere vergi bedelini eklerler. O vergi bedeli alışveriş yapan müşteriden çıkar. Son tahlilde vergiyi veren emekli ve işçidir. Paypal bizim için bir nimetti ve alternatifi var gibi gözüksede aslında halen tam olarak yoktur zira çok uluslararası çalışan kişi ve kurumlar Paypal dışında ödeme yapmamaktadır veya almamaktadır.
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GunslingeR085 2 yıl
Payza kullanın paypala 1000 basar :)
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NKFPK 2 yıl
Benim düşüncem paypal bizi tırkıklıyordu..
Hükümet cari açığı %x kısmını kredi kartlarının aşırı kullanımına bağladı
bu % minimumu dışarı kaçan paranın önünü keserek aldı.
Sokaktaki amcanın anlayacağı dilden tüketim çılğınlığına stop...
---------buda işin yasal özü.. webtekno.com/...
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Umutcan 2 yıl
Satın alma konusunda sıkıntı olmaz sanal kartla güvenli bir şekilde alırsınız.
Ama artık satış yapılamayacak çünkü ödeme paypal üzerinden ülkemizdeki bankalara havale ediliyordu. Bu şekilde yurtdışına ürün/hizmet satıp para kazanan insanımıza oldu olan.
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spacemonkey 2 yıl
Paypal gidince hangi alisveris imkanlari gidecek , liste fln varmi ?

(Amazon, ebay, alibaba vs gibi genel bir liste kastedyrm)
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aycibin 2 yıl
Yemisim vergisini.vergi veriliyor da bana mı veriliyor.gecekondu saray gibi abuk sabuk yerlere harcaniyor
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winwinwin 2 yıl
paypal'ın muadili yokki gelsin, isterse Türkiye'ye özel PayPal'dan kırk kat daha güvenli daha kullanışlı bir sistem çıksın, yurtdışında millet bu yeni sistemde hesap açmayacağı için hiçbir işe yaramaz.
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DH Misafiri 2 yıl
arkadaşlar bakın adamlar ticaret yapıyor ve ticaret hacmi bizim ülkemizin ekonomisinden büyük burdaki sıkıntı.aslında ülkemizde e ticaretin maliye bakanlığı tarafından hala salam temellere ve sistemlere oturtulmuş olmamasıdır.e ticaret vergilendirme olsun takibi olsun gerek kullanıcı haklarını koruma olsun avrupa ve amerikadan galaksi kadar uzağız böle olunca.firmalar ve devletler arasında uçurum oluyor adamlara kızıyoruz niye türkiyeye getirmiyor diye serverlarını peki türkiye deki e ticaret sistemi buna hazırmı uyumlumu hayır.paypala sadece basit bi ödeme sistemi gözüyle bakmayın örneğin evinizdeki bilgisayarınızdan hindistandaki internet sitesinden bir ürün aldınız ve ürününüz sahte veya kusurlu çıktı paypal burda devreye giriyo ve paranızı koruyor.vs şeyler çinliler neden internetten ürünlerini bedava satıyorlar çünkü çin devleti ihracatta 500gr kadar kargo parası almıyo.devlet yeterki ihracat olsun diye teşvik veriyo yani ticaretin önünü açıyo aslında çin malı dediğin zaman dünyada 5 sıfır geride başlıycakları yerde devletin teşvikleriyle dünyada fiyat avantajıyla öne geçiyorlar halbuki biz türkiye olarak kaliteli ürün üretiyoruz peki devlet e ihracatta ne destek veriyo ne desteğiköstek olmasın yeter modunda insanlar.yani önce insanların önünü açsan insanlar ihracat yapsa sistemi sen kursan sen desteklesen sen yönetsen ülkeye katma değer katsan yok öle yattığın yerden yasaklamak olmuyo.çünkü işten anlayan insanlar yok başında e ticaret e ihracat bambaşka birşey ve uzmanlık alanı istiyor.bekara karı boşamak kolay dostlar kısacası.
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