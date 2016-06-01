Paypal neden Türkiye'den çıkıyor? Geri gelecek mi?

Dün itibariyle PayPal Türkiye ofisinin faaliyetlerini durdurma kararı alması gündeme bomba gibi düşmüştü. Elektronik ticaret ile uğraşan pek çok kişiyi kara kara düşündüren bu haber, pek çok iddiayı da peşinde getirdi. Peki iddialar ne kadar doğru?

PayPal Türkiye tarafından yapılan açıklamada, BDDK ile lisans anlaşması konusunda problemler yaşandığı ve bu nedenle de faaliyetlerin sona erdirildiği duyurulmuştu. Pek çok platformda BKM Express hizmetinden tutun Troy kart projesine kadar sayısız iddia, PayPal’ın lisans alamamasının sebebi olarak gösterilmişti. Bununla birlikte çok farklı bir sebep gündemde.

Sıkıntı Nerede?

Konunun uzmanlarının ifadelerine göre, 2014 yılında çıkarılan Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ kapsamında, elektronik ortamda ödeme hizmeti veren platformların, finansal verilerini ve sunucularını ülke içerisinde tutması gerekiyor. BKM Express, Yapı Kredi Mobil Ödeme gibi hizmetler zaten yerli olduğu için sıkıntı yok ancak PayPal açısından sıkıntı.

Hizmet verdiği Avrupa’nın pek çok ülkesinde, sunucularını barındıran ve finansal verilerini paylaşan PayPal, ülkemizde ise bu tebliğe uymadı ve faaliyetlerine yurtdışı odaklı devam etti. Ülkede dönen para akışını kontrol etmek ve yasal hale getirmek isteyen BDDK da, faaliyet izni vermedi.

Pek çok kaynak, PayPal’ın lisans problemi yaşadığının ve faaliyetlerine son vermeyi planladığının bir iki ay öncesinden bilindiğini ifade ediyor. Bu bakımdan, son gelişmeler onları şaşırtmamış.

Geri Dönecek mi?

PayPal’ın gerekli faaliyet izinlerini alabilmesi için, sunucularını ülkemize taşıması gerekiyor. Şimdilik bunun pek mümkün olmadığı düşünülüyor ancak ola ki PayPal kabul ederse, o takdirde uzun bir taşınma süreci yaşanacak. Yani en iyi ihtimalle 2017 sonlarını bulacaktır.

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"PayPal Türkiye, faaliyetlerini durduruyor"

PayPal’ın çekilmesi, ülkemizdeki elektronik ticaret işletmecilerini farklı arayışlara itecektir ancak devletin kontrolü altında olmayan para döngüsünün azalacağı söylenebilir. Tebliğ aslında diğer yabancı ödeme platformlarını da etkiliyor. Skrill gibi platformların ülkemizde faaliyet izni alabilmesi için sunucularını taşıması gerekecek.