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Peaky Blinders beşinci sezon fragmanı yayınlandı

Savaş sonrasındaki ve buhran dönemindeki İngiltere’yi anlatan Peaky Blinders dizisinin beşinci sezonu yayına hazır. BBC yeni sezonun ilk fragmanını yayınladı.
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Haber Editörü
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İzleyicileri Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere’sine götüren Peaky Blinders dizisi büyük bir ilgi gördü ve bugüne kadar BAFTA dahil pek çok ödül kazandı. Dizinin beşinci sezonu için ilk fragman yayınlandı.

Peaky Blinders neler sunuyor?

2013 yılında BBC tarafından yayınlanmaya başlayan Peaky Blinders dizisi Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere Birmingham’da faaliyet gösteren aynı adlı çeteyi konu ediniyor. Çetenin başında ne olursa olsun yükselmeyi kafasına koymuş Thomas Shelby vardır. Dört sezon boyunca dönemin getirdiği zorluklar ve politik ilişkiler izleyicilere aktarılmıştı.

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Beşinci sezon ise 1929 yılındaki büyük ekonomik buhran dönemini anlatacak. Shelby ailesi bu yıkım döneminde fırsatları değerlendirecekler veya kayıplara uğrayacaklar. Yeni sezonun Ağustos ortasında yayınlanması bekleniyor.

Senaryosunu Steven Knight, yapımcılığını ise Caryn Mandabach’ın üstlendiği dizide Thomas Shelby rolünde ünlü aktör Cillian Murphy yer alıyor. Paul ANderson, Sam Neill, Helen McCrory da diğer oyuncular arasında.


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