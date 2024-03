Apple, Michael Douglas'ın başrolünü oynadığı "Franklin" dizisinin fragmanını yayınladı

Tam Boyutta Gör Apple TV+ yayın hizmeti, Benjamin Franklin'in Amerika'nın kuruluşundaki rolünü anlatacak olan yeni dizisi "Franklin "in ilk fragmanını paylaştı. Sekiz bölümden oluşan dizinin başrolünde Oscar ödüllü Michael Douglas var. Ünlü aktörün aynı zamanda projenin yapımcılığını da üstlendiğini belirtelim.

Google'dan güvenlik açıklarını bulanlara 10 milyon dolar ödül 15 sa. önce eklendi

Dizi, 70 yaşındaki Benjamin Franklin'in hikayesini anlatıyor. Hikaye, Pulitzer Ödülü sahibi Stacy Schiff'in, "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" adlı kitabına dayanarak oluşturuldu. Franklin'in Amerika'nın bağımsızlığı için kritik bir dönüm noktasında Fransa'ya yaptığı gizli bir görevi konu alıyor.

12 Nisan'da yayınlanacak

Fragmanda, Franklin'in Fransa'daki siyasi manevralarını, Fransız monarşisini Amerika'nın davasına ikna etme çabalarını ve kişisel mücadelelerini görüyoruz. Elbette ki Michael Douglas'ın performansı da fragmanda öne çıkanlar arasında.

Dizide Douglas'a Noah Jupe, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Ludivine Sagnier ve Eddie Marsan gibi isimler de eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise "Boardwalk Empire" ve "Game of Thrones" dizilerinden tanıdığımız Tim Van Patten var. Franklin, 12 Nisan 2024'te Apple TV+ platformunda yayınlanmaya başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.