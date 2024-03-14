Apple, Michael Douglas'ın başrolünü oynadığı "Franklin" dizisinin fragmanını yayınladı

Dizi, 70 yaşındaki Benjamin Franklin'in hikayesini anlatıyor. Hikaye, Pulitzer Ödülü sahibi Stacy Schiff'in, "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" adlı kitabına dayanarak oluşturuldu. Franklin'in Amerika'nın bağımsızlığı için kritik bir dönüm noktasında Fransa'ya yaptığı gizli bir görevi konu alıyor.
12 Nisan'da yayınlanacak
Fragmanda, Franklin'in Fransa'daki siyasi manevralarını, Fransız monarşisini Amerika'nın davasına ikna etme çabalarını ve kişisel mücadelelerini görüyoruz. Elbette ki Michael Douglas'ın performansı da fragmanda öne çıkanlar arasında.
Dizide Douglas'a Noah Jupe, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Ludivine Sagnier ve Eddie Marsan gibi isimler de eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda ise "Boardwalk Empire" ve "Game of Thrones" dizilerinden tanıdığımız Tim Van Patten var. Franklin, 12 Nisan 2024'te Apple TV+ platformunda yayınlanmaya başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.