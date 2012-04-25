Pegatron da Microsoft'un Android lisansı kapsamına girdi

Microsoft'un elinde bulundurduğu Android işletim sistemine ait patentler nedeniyle Samsung ve HTC gibi firmalardan 10-15$ civarında lisans ücreti aldığı ve Windows Phone cihazlarından kazandığının daha fazlasını bu lisanslardan kazandığını bilmeyen yok.





Microsoft, Tayvanlı üreticilerden Pegatron ile de lisans konusunda anlaşma masasına oturduğunu resmen duyurdu. Anlaşma kapsamında Android ve Chrome OS tabanlı cihazlar bulunuyor. Pegatron; Apple, ASUS ve HP gibi firmaların bileşen tedarikçisi durumunda.





Bu cihazlar e-okuyucular, akıllı telefonlar ve tabletler şeklinde tanımlanıyor. Bu da Pegatron firmasının Chrome OS tabanlı bir tablet üzerinde çalışıyor olabileceği ihtimalini düşündürüyor.





Bu anlaşma ile en büyük 5 Tayvanlı üreticiden 4'ü Microsoft ile lisans anlaşması imzalamış oldu. Cihaz başına ödenecek ücret konusunda firmalar bir açıklama yapmadı ancak Microsoft, anlaşmadan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi.





Neredeyse tüm Android üreticileriyle lisans anlaşması imzalayan Microsoft böyle giderse bir dönem piyasadaki tüm cihazlardan lisans ücreti alıyor olacak. Bu da cihaz fiyatlarında 10-15$'lık bir artışa neden oluyor.