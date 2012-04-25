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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pegatron da Microsoft'un Android lisansı kapsamına girdi

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un elinde bulundurduğu Android işletim sistemine ait patentler nedeniyle Samsung ve HTC gibi firmalardan 10-15$ civarında lisans ücreti aldığı ve Windows Phone cihazlarından kazandığının daha fazlasını bu lisanslardan kazandığını bilmeyen yok. 

Microsoft, Tayvanlı üreticilerden Pegatron ile de lisans konusunda anlaşma masasına oturduğunu resmen duyurdu. Anlaşma kapsamında Android ve Chrome OS tabanlı cihazlar bulunuyor. Pegatron; Apple, ASUS ve HP gibi firmaların bileşen tedarikçisi durumunda.

Bu cihazlar e-okuyucular, akıllı telefonlar ve tabletler şeklinde tanımlanıyor. Bu da Pegatron firmasının Chrome OS tabanlı bir tablet üzerinde çalışıyor olabileceği ihtimalini düşündürüyor.

Bu anlaşma ile en büyük 5 Tayvanlı üreticiden 4'ü Microsoft ile lisans anlaşması imzalamış oldu. Cihaz başına ödenecek ücret konusunda firmalar bir açıklama yapmadı ancak Microsoft, anlaşmadan duyduğu büyük memnuniyeti dile getirdi.

Neredeyse tüm Android üreticileriyle lisans anlaşması imzalayan Microsoft böyle giderse bir dönem piyasadaki tüm cihazlardan lisans ücreti alıyor olacak. Bu da cihaz fiyatlarında 10-15$'lık bir artışa neden oluyor.

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V4LKyR 7 yıl
Megatron diye okudum. Transformers serisinde kötü taraf olan Decepticon'ların başı var ya hani. İşte o. Hatta yardımcısının ismi Starscream'dir. Sağlam bir savaş uçağıdır.
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manyakurt 7 yıl
xxl567
manyakurt
cagataykoroglu
manyakurttamam bilgi güçtür ama, bütün patentleri de böyle tekelinde toplayıp haraç kesmek ne kadar doğru acaba...
Ne saçma yorum. adamlar ar-ge bütçesini millet bedava kullansın diye mi ayırıyor?
Ne saçma bir çıkarım, hiç ar-ge ile uğraşmadan parayla patent de alabiliyorlar, googleın motorolayı alması yakın zamanda buna en güzel örnek. Google o patentlere arge ile mi ulaştı şimdi ?
O parayı da ağaçtan toplamadı herhalde Google

Arkadasla patent uzerine atisiyorduk ama, yorumunun konuyla baglantisini goremedim.
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E_Aydin35 7 yıl
Eli mahkum, başka seçenekelri yok Microsoft'a işini biliyor ya, memnuniyetini dile getirmiş, çakallara bak sen..:))
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manyakurt 7 yıl
cagataykoroglu
manyakurttamam bilgi güçtür ama, bütün patentleri de böyle tekelinde toplayıp haraç kesmek ne kadar doğru acaba...
Ne saçma yorum. adamlar ar-ge bütçesini millet bedava kullansın diye mi ayırıyor?

Ne saçma bir çıkarım, hiç ar-ge ile uğraşmadan parayla patent de alabiliyorlar, google'ın motorolayı alması yakın zamanda buna en güzel örnek. Google o patentlere arge ile mi ulaştı şimdi ?
1 Yanıt Yanıtla
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xxl567 7 yıl manyakurt
manyakurt
cagataykoroglu
Orijinalden alıntı: manyakurttamam bilgi güçtür ama, bütün patentleri de böyle tekelinde toplayıp haraç kesmek ne kadar doğru acaba...
Ne saçma yorum. adamlar ar-ge bütçesini millet bedava kullansın diye mi ayırıyor?

Ne saçma bir çıkarım, hiç ar-ge ile uğraşmadan parayla patent de alabiliyorlar, google'ın motorolayı alması yakın zamanda buna en güzel örnek. Google o patentlere arge ile mi ulaştı şimdi ?

O parayı da ağaçtan toplamadı herhalde Google
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snow-leopard 7 yıl
pentegon diye okudum
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cagataykoroglu 7 yıl
Doğru söyleyeni eksileyin. Başka işiniz yok.
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cagataykoroglu 7 yıl
manyakurt
tamam bilgi güçtür ama, bütün patentleri de böyle tekelinde toplayıp haraç kesmek ne kadar doğru acaba...

Ne saçma yorum. adamlar ar-ge bütçesini millet bedava kullansın diye mi ayırıyor?
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manyakurt 7 yıl
tamam bilgi güçtür ama, bütün patentleri de böyle tekelinde toplayıp haraç kesmek ne kadar doğru acaba...
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