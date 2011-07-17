Pentagon operasyonlarını siber uzaya kaydırıyor

İnsanların bilgi paylaşımında bulunmak, iletişim kurmak veya sadece vakit geçirmek gibi nedenlerle girdiği internet artık uçsuz bucaksız bir dünya haline geldi. İnterneti tamamen kontrol altında tutabilecek genel kurallar olmadığı için kötü niyetli kişilerden korunmak birey veya kurumun kendisine düşüyor. Kendini yeterince koruyamayan kullanıcıların ise kolayca hedef haline geldiği ve bünyesindeki önemli önemsiz sayısız bilgiyi çaldırdığı sıklıkla görünüyor.





Politik nedenlerden ötürü en fazla saldırıya uğrayan kurumlar genelde ABD’ye ait. Kritik öneme sahip pek çok kurumun siteleri çökertildi veya veritabanı internete sızdırıldı. Yakın dönemde Pentagon askeri öneme sahip 24 000 dosyayı bir hacker saldırısında çaldırmıştı.





Artık ABD sanal korsanlara karşı mücadelesini daha da sertleştirme kararı aldı. Pentagon yaptığı açıklamada; hava, kara veya deniz gibi sanal dünyanın da bir operasyon sahası haline getirileceğini belirtti.





Bu kararın temelini Savunma Bakanlığı Sekreter Yardımcısı William Lynn III tarafından duyurulan, sistemlere yapılacak bir sızıntıya karşı ilk olarak uygulanacak tedbirleri kapsayan yeni bir savunma stratejisi oluşturuyor.





Bir askeri yetkili, şu sıralar bir saldırının kaynağını bulmaktan başlayan ve savaş sebebi sayılacak bir harekete karşı nasıl karar verileceğine kadar giden pek çok konunun üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtti.





Pentagon’un en çok canını sıkan saldırılardan birisi yılın başlarında RSA güvenlik birimi tarafından iki faktörlü onaylama sisteminde kullanılan SecurID anahtarlarına erişilerek kopyalanması oldu. RSA görevlileri sisteme bir yanda SecurID anahtarını diğer yanda farklı bir PIN kodunu girerek ulaşabiliyor. Kilit açıldıktan sonra kozmik belgelere ulaşılabiliyor.





Pentagon’un siber dünyayı bir operasyon sahası haline getirmesinin ülke savunmasına nasıl bir katkı yapacağını şimdiden kestirmek zor. Ancak ülke sınırlarını aşan operasyonların politik açıdan krizlere yol açabilmesi muhtemel.