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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pentagon operasyonlarını siber uzaya kaydırıyor

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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İnsanların bilgi paylaşımında bulunmak, iletişim kurmak veya sadece vakit geçirmek gibi nedenlerle girdiği internet artık uçsuz bucaksız bir dünya haline geldi. İnterneti tamamen kontrol altında tutabilecek genel kurallar olmadığı için kötü niyetli kişilerden korunmak birey veya kurumun kendisine düşüyor. Kendini yeterince koruyamayan kullanıcıların ise kolayca hedef haline geldiği ve bünyesindeki önemli önemsiz sayısız bilgiyi çaldırdığı sıklıkla görünüyor.

Politik nedenlerden ötürü en fazla saldırıya uğrayan kurumlar genelde ABD’ye ait. Kritik öneme sahip pek çok kurumun siteleri çökertildi veya veritabanı internete sızdırıldı. Yakın dönemde Pentagon askeri öneme sahip 24 000 dosyayı bir hacker saldırısında çaldırmıştı. 

Artık ABD sanal korsanlara karşı mücadelesini daha da sertleştirme kararı aldı. Pentagon yaptığı açıklamada; hava, kara veya deniz gibi sanal dünyanın da bir operasyon sahası haline getirileceğini belirtti. 

Bu kararın temelini Savunma Bakanlığı Sekreter Yardımcısı William Lynn III tarafından duyurulan, sistemlere yapılacak bir sızıntıya karşı ilk olarak uygulanacak tedbirleri kapsayan yeni bir savunma stratejisi oluşturuyor. 

Bir askeri yetkili, şu sıralar bir saldırının kaynağını bulmaktan başlayan ve savaş sebebi sayılacak bir harekete karşı nasıl karar verileceğine kadar giden pek çok konunun üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Pentagon’un en çok canını sıkan saldırılardan birisi yılın başlarında RSA güvenlik birimi tarafından iki faktörlü onaylama sisteminde kullanılan SecurID anahtarlarına erişilerek kopyalanması oldu. RSA görevlileri sisteme bir yanda SecurID anahtarını diğer yanda farklı bir PIN kodunu girerek ulaşabiliyor. Kilit açıldıktan sonra kozmik belgelere ulaşılabiliyor.

Pentagon’un siber dünyayı bir operasyon sahası haline getirmesinin ülke savunmasına nasıl bir katkı yapacağını şimdiden kestirmek zor. Ancak ülke sınırlarını aşan operasyonların politik açıdan krizlere yol açabilmesi muhtemel.

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Rusty 7 yıl
Sağa sola saldırmak için bahane uydurmanın yeni yolu
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darkone16 7 yıl
semih611
malum microsoft bir amerikan çirketi ve tim windows lu pc lerde microsoftun pc yi kontrol edebileceği dosyaların oldugu soylenıyor.bunu destekleyıcı bır olayda tsk nın pc lerınde işletim sistemi olarak türk yapımı olan pardus u kullanmasıdır.bu saldırıları abd nın kurumsal birliklerine yapması çokta önemli olmasa gerek.işin içine abd ve siyaset girince şahsen ben o konuyla ilgili hiçbirşeye inanmıyorum

Microsoft Amerikan demişsin de ey arkadaşım Pardus saf Türk işletim sistemi mi sanıyorsun o Linux'un içinde hiç mi Amerikan katkısı yok?
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qoqoCAN 7 yıl
Bunlar anca kendi kendilerini bombalarlar...
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Castiel 7 yıl
microsoft da aynen facebook gibi zaman zaman CIA hızmet etmış olabılır
buna karşın yerlı sıstem pardus hem guvenlık hemde casus yazılımlara karsı kendını kanıtlıyor tum guvenlık ve devlet kurumları bence pardusu kullanmalı lısansa harcanan para parduse hıbe edılse sıstem cok gelısır
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merttr 7 yıl
TSK pardusu kullanıyorsa sebebi güvenlik değil microsofta onbinlerce pc için lisans ödememektir büyük ihtimalle.
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v10rs8 7 yıl
Süper güç olmaları halinde, halen savunma stratejisine önem vermeleri, ülke içerisinde ne kadar profesional yatırımcılarının olduğunu gösteriyor.
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urqun 7 yıl
semih611
malum microsoft bir amerikan çirketi ve tim windows lu pc lerde microsoftun pc yi kontrol edebileceği dosyaların oldugu soylenıyor.bunu destekleyıcı bır olayda tsk nın pc lerınde işletim sistemi olarak türk yapımı olan pardus u kullanmasıdır.bu saldırıları abd nın kurumsal birliklerine yapması çokta önemli olmasa gerek.işin içine abd ve siyaset girince şahsen ben o konuyla ilgili hiçbirşeye inanmıyorum

dostum pardus stail değil o yüzden bi bakanlıkta denediler ve vazgeçtiler şu anda devlette kullanılmıyor diye biliyorum zaten amerikada cia va fbi gibi kurumlarda bile windows kullanılmıyor o kadar da mankafa değillerdir heralde ki tüm dünyaya pazarladıkları ürünü kendi stratejik organlarında kullanmazlar.
cia de redhat ın daha gelişmişi kullanılıyor diye biliyordum sistemleri cok farklıymış
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urqun 7 yıl
bence fos çünkü çinli ya da rus hackerlar pentagona saldırsa koskoca usa rusya veya çin e bomba mı sallayacak yani ha öle olsa bunların eli armut toplar mı o da var bi de şu olabilir bizim ayt saldırsa pkk yı desteklemiyoruz diyen clinton döneklik yapar mı acaba en azından :p
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Fx_57,5 7 yıl
malum microsoft bir amerikan çirketi ve tim windows lu pc lerde microsoftun pc yi kontrol edebileceği dosyaların oldugu soylenıyor.bunu destekleyıcı bır olayda tsk nın pc lerınde işletim sistemi olarak türk yapımı olan pardus u kullanmasıdır.bu saldırıları abd nın kurumsal birliklerine yapması çokta önemli olmasa gerek.işin içine abd ve siyaset girince şahsen ben o konuyla ilgili hiçbirşeye inanmıyorum
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