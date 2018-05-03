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Pentagon, tüm ABD üslerinde Huawei ve ZTE marka telefon satışını yasakladı

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, tüm ABD askeri üslerindeki perakende satış noktalarına Huawei ve ZTE marka telefon satışlarını durdurma emri verdi. Çinli şirketler ülkede sıkıntı yaşamaya devam ediyor
1 yıl
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çinli ZTE'ye büyük bir ceza vermişti. ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Qualcomm'un da yer aldığı tüm ABD'li şirketlerin yedi yıl boyunca ZTE'ye ürün satmalarını yasakladı. Benzer bir soruşturma, Çin hükümetiyle yakın ilişkilerinin olduğu iddia edilen ve zaten bu konuda ABD'de büyük sıkıntı yaşayan Huawei için de yürütülüyor.
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Anlaşılan o ki Çinli şirketlere yönelik ambargonun sonu gelmeyecek. Bu kez de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, dünya genelinkdeki tüm ABD askeri üslerindeki perakende satış noktalarına, Huawei ve ZTE marka akıllı telefon satışlarını durdurma emri verdi.

Huawei ve ZTE suçlamaları reddediyor

ABD yönetimi her fırsatta Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketlere karşı güvenlik endişelerini dile getiriyor. Washington'daki yetkililer, Çin hükümetinin bu şirketleri ürettikleri akıllı telefonlar aracılığıyla casusluk faaliyetleri yürütmeye zorlayabileceği görüşünde. Bu suçlamalar hem Huawei hem de ZTE tarafından defalarca reddedildi.
Şirketlerin güvencelerine rağmen Pentagon'un talimatı doğrultusunda, Huawei ve ZTE marka akıllı telefonlar ABD askeri üslerindeki perakende satış mağazalarının raflarından indirilecek. ABD askeri personelinin bu şirketlerden kişisel kullanım için cihaz satın almaları yasak değil ancak bundan böyle başka yerlerden satın almak zorunda kalacaklar. Ayrıca Pentagon'un personelini, kişisel kullanım için bile bu markalardan uzak durmaları konusunda uyarmayı planladığı da söyleniyor.

https://www.wsj.com/articles/pentagon-asking-military-bases-to-remove-huawei-zte-phones-1525262076 Yorum Yaz
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faniseyler 1 yıl en beğenilen
Ben Çinin yerinde olsam tüm Apple ürünlerini ülkede yasaklatırım misilleme olarak.
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kımyasal 1 yıl
Çin'in bu saatten sonra yapması gereken şey ticaretini ''yuan'' üzerinden yürütmek,artık ABD'ye dersini vermenin zamanı geldi.
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Opioid 9 ay
Apple zora girdi desenize
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Bay Robot 1 yıl faniseyler
Apple Çin’de üretim yapıyor yalnız...
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serafon 1 yıl
Noldu abd başkaları senin ürününü yasaklayınca avaz avaz bağırıyordun özgürlük vs diye, sen en ufağına tahammül edemiyorsun.
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smart1978 1 yıl
Cin ordusuna da yasaklama getirilsin esit tepki olur . Sivilleri karistirimayin ozellikle sivil Cinliler Iphone kullanabilsin :)
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mementopolis 1 yıl
Amerika kim oluyorda Cini engelliyor. Cin sömürge devleti de biz biliyoruz ??
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sahafiec 1 yıl
kelin ilacı olsa kendi kafasına sürer. güven ve casusluktan bahsedene bak hele.
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V4LKyR 1 yıl
Ulan GERİZEKALI Çin, yasaklasana "ısırılmış elma" ürünlerini.
Gerçekten çok salaklar ya.
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yasin_92 1 yıl
Çin misilleme olarak apple ı yasaklasa abd kıyameti kopartır
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kımyasal 1 yıl
Çin'in bu saatten sonra yapması gereken şey ticaretini ''yuan'' üzerinden yürütmek,artık ABD'ye dersini vermenin zamanı geldi.
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Elsa 1 yıl kımyasal
Çin en büyük dolar rezervine sahip ülke, yuan'a geçiş çok sancılı olur.
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Samet Oğuzhan HACPJ 1 yıl
Biraz saçma olmuş bence
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