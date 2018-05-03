Pentagon, tüm ABD üslerinde Huawei ve ZTE marka telefon satışını yasakladı

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri, İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle Çinli ZTE'ye büyük bir ceza vermişti. ABD Ticaret Bakanlığı, aralarında Qualcomm'un da yer aldığı tüm ABD'li şirketlerin yedi yıl boyunca ZTE'ye ürün satmalarını yasakladı. Benzer bir soruşturma, Çin hükümetiyle yakın ilişkilerinin olduğu iddia edilen ve zaten bu konuda ABD'de büyük sıkıntı yaşayan Huawei için de yürütülüyor.

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Anlaşılan o ki Çinli şirketlere yönelik ambargonun sonu gelmeyecek. Bu kez de ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, dünya genelinkdeki tüm ABD askeri üslerindeki perakende satış noktalarına, Huawei ve ZTE marka akıllı telefon satışlarını durdurma emri verdi.

Huawei ve ZTE suçlamaları reddediyor

ABD yönetimi her fırsatta Huawei ve ZTE gibi Çinli şirketlere karşı güvenlik endişelerini dile getiriyor. Washington'daki yetkililer, Çin hükümetinin bu şirketleri ürettikleri akıllı telefonlar aracılığıyla casusluk faaliyetleri yürütmeye zorlayabileceği görüşünde. Bu suçlamalar hem Huawei hem de ZTE tarafından defalarca reddedildi.

Şirketlerin güvencelerine rağmen Pentagon'un talimatı doğrultusunda, Huawei ve ZTE marka akıllı telefonlar ABD askeri üslerindeki perakende satış mağazalarının raflarından indirilecek. ABD askeri personelinin bu şirketlerden kişisel kullanım için cihaz satın almaları yasak değil ancak bundan böyle başka yerlerden satın almak zorunda kalacaklar. Ayrıca Pentagon'un personelini, kişisel kullanım için bile bu markalardan uzak durmaları konusunda uyarmayı planladığı da söyleniyor.

https://www.wsj.com/articles/pentagon-asking-military-bases-to-remove-huawei-zte-phones-1525262076