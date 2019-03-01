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Pentagon'un yeni teknolojisi ile yürüme ve hareket biçiminize göre telefon kilidinizi açın

Pentagon'un üzerinde çalıştığı yeni bir teknoloji sayesinde,vücut hareketlerimiz ile cep telefonlarının kilidi açılabilecek. Sistem vücut hareketlerinde anormallik tespit ederse telefon kilitlenecek.
2 ay
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Cep Telefonları
Gökhan G.
Editör
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Pentagon'un yeni teknolojisi ile yürüme ve hareket biçiminize göre telefon kilidinizi açın
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Amerikan ordusu, yürüyüş şekli ve diğer bio geribildirimlerin cep telefonu sensörleriyle algılanabileceği bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Washington Post’a göre Savunma Bakanlığı, telefon donanımlarının algılayabileceği; yürüyüş, telefonu tutuş, yazı yazma şekilleri gibi fiziksel özellikler sayesinde kullanıcıların telefonlarının kilidini açmalarına izin verecek teknolojinin testini iki ay içinde bitirecek. Testin başarılı olması durumunda söz konusu teknoloji iki yıl içinde,  ABD’de satılan telefonlarda kullanılmaya başlanabilir.

Pentagon’a ait Savunma Bilgi Sistemleri Merkezinde görevli bilim insanı Steven Wallace’a göre bahse konu teknolojinin odağı, en başından beri ticari seviyede kullanılabilecek halde sunulması planı olmuş.

İnternet ve GPS teknolojileri de askeri projeler olarak başladı  

Wallace, geçmişte askeri projeler olarak başlayan GPS ve internet gibi teknolojilerin de takip eden süreçte toplum geri kalanının hizmetine sunulduğunun da altını çiziyor.

Ayrıca bilim insanı, “ GPS ya da internet kadar büyük çaplı bir teknoloji üreteceğimizi söylemiyorum. Ancak kurumun üzerinde çalıştığı projelerin de eninde sonunda tüketici cihazlarına gelmek gibi bir huyu var.” şeklindeki sözleriyle gazeteye açıklamalarda bulunmuş.   

Düşük maliyetli ve ekstra bir güvenlik sağlayacağı değerlendirilen sistem, kullanıcıların hareketlerinde çok fazla değişken tespit ederse telefonu kilitleyecek.

Pentagon merkezli teknolojinin Çin’in geliştirdiği ve yürüyüş şekline göre izleme yapan teknolojinin aksine, insanları izlemeyeceği ifade ediliyor!


https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2019/02/26/the-cybersecurity-202-your-phone-could-soon-recognize-you-based-on-how-you-move-or-walk/5c744b9b1b326b71858c6c39/?utm_term=.4ed866a657e8 Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 2 ay en beğenilen
Tehlike anında normalden farklı hareket edince telefon kitlenecek, artık kimseye haber de verilemez. Atıyorum jurassic parka gittiniz trex kovalıyor ama normalden hızlı koşunca telefon çalışmıyor. Yavaşlayınca da trex yakalıyor.
Tehlike anında normalden farklı hareket edince telefon kitlenecek, artık kimseye haber de verilemez. Atıyorum jurassic parka gittiniz trex kovalıyor ama normald...
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Celonfix 2 ay
Amerikan ordusu, yürüyüş şekli ve diğer bio geribildirimlerin cep telefonu sensörleriyle algılanabileceği bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Gerekli sensör verilerini Google sağlamıştır zaten.
Pentagon merkezli teknolojinin Çin’in geliştirdiği ve yürüyüş şekline göre izleme yapan teknolojinin aksine, insanları izlemeyeceği ifade ediliyor!

CSB
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deoks 2 ay
Hepimiz cia ajanıyız ya. Çok gerekliydi böyle bir teknoloji.
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mur37 2 ay
Ulan adamlar ne satıyor be,bizde daha 3310’u anlatan kanallar var
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serafon 2 ay mur37
Bir de süper ezikler
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Tugrul_512bit 2 ay en beğenilen
Tehlike anında normalden farklı hareket edince telefon kitlenecek, artık kimseye haber de verilemez. Atıyorum jurassic parka gittiniz trex kovalıyor ama normalden hızlı koşunca telefon çalışmıyor. Yavaşlayınca da trex yakalıyor.
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Spider_hip 2 ay Tugrul_512bit
Bence dedikleriniz mantıklı.
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fuckulteli 2 ay Tugrul_512bit
İşte bunun için şifreler var. Parmak izi de olsa, yüz tanıma da olsa bunların çalışmadığı durumda kullanmak için şifre isteniyor.
Karanlıkta yüz tanımanın çalışmaması, duştan çıkınca buruşuk parmak izinin okunamaması durumları gibi bununda çalışmadığı yanıldığı durumlar olacaktır.
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Kevin De Bruyne 2 ay Tugrul_512bit
Cihaz koştuğunu anlayabilir. Yürüme tarzi herkesin farklıdır. Eğer farklı bir yürüyüş tarzini algilarsa kitler.
Koştuğunda herhangi bir işlem yapmaz.
Sizin örneğiniz ve düşünceniz hatali fakat ayağınız sakatlanirsa o zaman sorun olur.
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Altyazar 2 ay
olsun bizim tanzimimiz var
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gps, pentagon ve
4 etiket daha güvenlik önlemi Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Gökhan Gülsün
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