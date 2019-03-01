Pentagon'un yeni teknolojisi ile yürüme ve hareket biçiminize göre telefon kilidinizi açın

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Amerikan ordusu, yürüyüş şekli ve diğer bio geribildirimlerin cep telefonu sensörleriyle algılanabileceği bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Washington Post’a göre Savunma Bakanlığı, telefon donanımlarının algılayabileceği; yürüyüş, telefonu tutuş, yazı yazma şekilleri gibi fiziksel özellikler sayesinde kullanıcıların telefonlarının kilidini açmalarına izin verecek teknolojinin testini iki ay içinde bitirecek. Testin başarılı olması durumunda söz konusu teknoloji iki yıl içinde, ABD’de satılan telefonlarda kullanılmaya başlanabilir.

Pentagon’a ait Savunma Bilgi Sistemleri Merkezinde görevli bilim insanı Steven Wallace’a göre bahse konu teknolojinin odağı, en başından beri ticari seviyede kullanılabilecek halde sunulması planı olmuş.

İnternet ve GPS teknolojileri de askeri projeler olarak başladı

Wallace, geçmişte askeri projeler olarak başlayan GPS ve internet gibi teknolojilerin de takip eden süreçte toplum geri kalanının hizmetine sunulduğunun da altını çiziyor.

Ayrıca bilim insanı, “ GPS ya da internet kadar büyük çaplı bir teknoloji üreteceğimizi söylemiyorum. Ancak kurumun üzerinde çalıştığı projelerin de eninde sonunda tüketici cihazlarına gelmek gibi bir huyu var.” şeklindeki sözleriyle gazeteye açıklamalarda bulunmuş.

Düşük maliyetli ve ekstra bir güvenlik sağlayacağı değerlendirilen sistem, kullanıcıların hareketlerinde çok fazla değişken tespit ederse telefonu kilitleyecek.

Pentagon merkezli teknolojinin Çin’in geliştirdiği ve yürüyüş şekline göre izleme yapan teknolojinin aksine, insanları izlemeyeceği ifade ediliyor!

https://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/the-cybersecurity-202/2019/02/26/the-cybersecurity-202-your-phone-could-soon-recognize-you-based-on-how-you-move-or-walk/5c744b9b1b326b71858c6c39/?utm_term=.4ed866a657e8