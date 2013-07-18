Perfectly Clear fotoğraf düzenleme ve çekme uygulaması, Android için 2.0 sürümüne güncellendi





Android işletim sistemi için hazırlanan popüler fotoğraf düzenleme ve çekme uygulaması Perfectly Clear, yeni özellikler ile 2.0 sürümüne güncellendi.

Yeni sürümünde gerçekçi ve artistik olmak üzere iki yeni HDR modu eklenen uygulama, ayrıca kolay panorama çekim desteğine, dört farklı çekim stili,ne farklı odaklama ve pozlama noktalarına, kılavuz çizgilerine, eğim bilgileri ve sabitleme göstergesi gibi yeni güçlü yakalama özelliklerine ve otomatik yüz ve gülüş yakalama gibi diğer özelliklere kavuşmuş durumda.

2.0 sürümü ile artık çok daha güçlü ve ayrıntılı özellikler sunan Perfectly Clear uygulaması, 2,78$ fiyat etiketiyle Google Play Store üzerinden ya da direkt olarak buradan elde edilebiliyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.worldiety.athentech.perfectlyclear