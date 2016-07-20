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Performans odaklı Hyundai i30 N kamuflajlı olarak görüntülendi

Hyundai'nin N Performance markası altında piyasaya sürmeyi planladığı ilk araç olan Hyundai i30 N kamuflajlı olarak görüntülendi. Aracın görselleri ve şu ana dek çıkan detayları haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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2013 yılında Hyundai, firmanın ürettiği araçların performans odaklı versiyonlarını geliştirmek ve Dünya Ralli Şampiyonası programını yönetmek için N Performance adında bir alt marka oluşturacağını duyurmuştu.
Bu açıklamanın üzerinden 3 yıl geçti ve "N" markasını üzerinde taşıyacak ilk araç yol testleri esnasında görüntülendi. Yüksek performansa sahip bu model 2017'de piyasaya sürülecek yeni i30 hatchbacki temel alıyor. Hakkında şu an için pek fazla bilgi bulunmayan aracın bazı kaynaklara göre iki farklı güç ve şanzıman seçeneğine sahip olacağı belirtilirken şasesinin i20 WRC ralli aracındaki gibi yarış odaklı olarak komponent malzemeden oluşacağı söyleniyor.
Performans odaklı hatchback modelin 2016 sonunda piyasada olması beklenirken araç, Volkswagen Golf GTI ve Ford Focus ST gibi rakiplerle mücadele edecek. Casus görsellerden yola çıkılarak oluşturulan tahmini i30 N render görselin aşağıdan inceleyebilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/hyundai/2018-hyundai-i30-n-ar173751.html Yorum Yaz
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berkayjan 3 yıl en beğenilen
En aşağıdaki resimdeki gibiyse çok şık bir araç olmuş.
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BekirTemel 3 yıl
fiyatlandırma önemli, araç güzel görünüyor onda sorun yok.
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kadirirdem 3 yıl
alttaki araba çok şık olmuş ...
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aycibin 3 yıl
Maskeli aracın burnu mitsibishi evo gibi küt iniyor.tahmini resimde civic gibi kavisli yapmışlar.250-300bg gücü varsa awd ya da arkadan itiş olmalı
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berkayjan 3 yıl en beğenilen
En aşağıdaki resimdeki gibiyse çok şık bir araç olmuş.
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personalcomputer 3 yıl
Sehir trafiginde pek bir pay alamayacagini dusunuyorum.
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Schneeflocke 3 yıl personalcomputer
bir gti araç için bu yorum tam memur kafası olmuş.
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