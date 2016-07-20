Performans odaklı Hyundai i30 N kamuflajlı olarak görüntülendi

2013 yılında Hyundai, firmanın ürettiği araçların performans odaklı versiyonlarını geliştirmek ve Dünya Ralli Şampiyonası programını yönetmek için N Performance adında bir alt marka oluşturacağını duyurmuştu.

Bu açıklamanın üzerinden 3 yıl geçti ve "N" markasını üzerinde taşıyacak ilk araç yol testleri esnasında görüntülendi. Yüksek performansa sahip bu model 2017'de piyasaya sürülecek yeni i30 hatchbacki temel alıyor. Hakkında şu an için pek fazla bilgi bulunmayan aracın bazı kaynaklara göre iki farklı güç ve şanzıman seçeneğine sahip olacağı belirtilirken şasesinin i20 WRC ralli aracındaki gibi yarış odaklı olarak komponent malzemeden oluşacağı söyleniyor.

Performans odaklı hatchback modelin 2016 sonunda piyasada olması beklenirken araç, Volkswagen Golf GTI ve Ford Focus ST gibi rakiplerle mücadele edecek. Casus görsellerden yola çıkılarak oluşturulan tahmini i30 N render görselin aşağıdan inceleyebilirsiniz.

http://www.topspeed.com/cars/hyundai/2018-hyundai-i30-n-ar173751.html