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Periscope, canlı yayın butonlarını kullanıma sundu

3 yıl
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1
Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Periscope, canlı yayın butonlarını kullanıma sundu


Twitter'ın popüler canlı yayın servisi Periscope, yayıncıların paylaşımını kolaylaştıracak önemli bir özellik kazandı.

Periscope tarafından "On Air Buton" olarak adlandırılan bu özellik, kişilerin yayın bağlantılarını farklı internet sitelerine koymasına ya da bir diğer deyişle gömmesine (Embed) imkan tanıyor. Bu buton üzerinden hızlı şekilde yayıncının sayfasına gidilebiliyor ve kişi canlı yayında ise buton renk değiştirerek bunu vurgulayabiliyor. Otomatik olarak çalışan ve iki farklı boyutu bulunan buton, sadece kullanıcı adını yazarak elde edilebiliyor.

Periscope'un konu hakkındaki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


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alemburda34 3 yıl
Younow bence ciddi rakip olarak geliyor. Ayrıca aktif kullanılıyor.
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