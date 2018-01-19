Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Periscope ile Periskop arasındaki isim kavgası devam ediyor

Periscope uygulaması ile Türk şirket Periskop arasındaki isim kavgası hala daha sonuçlanmamış gibi görünüyor. Periskop Genel Müdürü, uygulamanın isminin tamamen değişmesi gerektiğini söylüyor.
1 yıl
4,1b
1
3
Mobil Uygulamalar
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Periscope ile Periskop arasındaki isim kavgası devam ediyor
Tam Boyutta Gör

Canlı yayın uygulaması Persicope ile Türk şirketi Periskop’un isim kavgası devam ediyor. Periskop, canlı yayın şirketine açtığı davayı kazanmış ve uygulama geliştiricileri Türkiye’de uygulama adını Scope olarak değiştirmişti.

Periskop’un Genel Müdürü Gökhan Selamet, isim değişiminin yeterli olmadığını belirterek tamamen değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İsmi tamamen değişmeli"

Kullanıcılar tarafından uygulamanın adının hala daha Periscope olarak anıldığını belirten Selamet, “Periscope marka ismini ‘Scope’ olarak değiştirse de hâlâ bizle anılıyor. Kullanıcılar, ‘Scope’ demiyor, Periscope diyor. TV programlarında Periscope deniliyor. Bundan büyük rahatsızlık duyuyoruz. Günde onlarca yüzlerce şikâyet telefonu geliyor. Bu da yetmiyor, canlı yayın uygulaması Periscope’a açılan davalar, savcılığın başlattığı suç duyuruları da bize geliyor. Yaşadığımız bu durumdan gerçekten bıktım, sıkıldım” dedi. Uygulamanın Scope ismiyle yola devam etmesinin çözüm olmayacağını, isminin tamamen değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Marka haklarının elinde bulunduran Periskop şirketi, ismin yazılışını Periscope A.Ş. olarak değiştirecek. Gökhan Selamet, mahkeme kararından dolayı böyle bir haklarının olduğunu söylüyor. Periskop ve Scope uygulamasının geleceği merak konusu.


http://www.hurriyet.com.tr/periscope-ile-periskop-arasindaki-kavga-yeniden-alevlendi-periscope-a-s-geliyor-40714738 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ambarad 1 yıl en beğenilen
Eğer Twitter'ın Periscope uygulamasını çıkarmasından önce alındıysa isim hakkı, sonuna kadar haklıdır Periskop şirketi. Haklarını arayacaklar tabii ki. Söz konusu Twitter diye, alaya alacak değilim şahsen.
Eğer Twitter'ın Periscope uygulamasını çıkarmasından önce alındıysa isim hakkı, sonuna kadar haklıdır Periskop şirketi. Haklarını arayacaklar tabii ki. Söz konu...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 yıl
Denizaltilarina da el atmasinlar o.O ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barni Moloztaş 1 yıl
Scope yakında kapanır, maçlar ve +18 yayınlar yüzünden
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ambarad 1 yıl en beğenilen
Eğer Twitter'ın Periscope uygulamasını çıkarmasından önce alındıysa isim hakkı, sonuna kadar haklıdır Periskop şirketi. Haklarını arayacaklar tabii ki. Söz konusu Twitter diye, alaya alacak değilim şahsen.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Türkiye ile Endonezya İHA konusunda işbirliği yapacak 1 yıl Yanlış füze alarmı yapılan Hawaii'de yeni güvenlik zafiyeti ortaya çıktı 1 yıl ABD'li doktorlar CRISPR tekniğini kanser hastaları üzerinde test edecek 1 yıl Şeffaf güneş panelli ilk binanın inşaatı başlıyor 1 yıl Rocky efsanesi yeniden mobilde 1 yıl Nanorobotlar 100.000 kat daha hızlı hareket edebilecek 1 yıl Sanal gerçeklik teknolojisi ile teknik personel eğitimleri gerçekleştirilebilecek 1 yıl Google ve Tencent patentlerini paylaşmak için anlaşmaya vardı 1 yıl NASA'dan Mars görevleri için "çöp kutusu boyutunda" nükleer reaktör 1 yıl Google’ın yapay zekâ kamerası sertifika onaylarında göründü 1 yıl Samsung GDDR6 belleklerin hacimli üretimine başlıyor 1 yıl Afrin Operasyonu ile ilgili gelişmeleri askeri operasyon haritasından anlık takip edin 1 yıl Toplu taşımada yüz tanıma ile turnikesiz geçiş başlıyor 1 yıl Huawei telefonlarına RCS mesaj desteği geliyor 1 yıl Microsoft yazılanları resme döken yapay zeka geliştirdi 1 yıl Twitter'ın Android sürümünde "yer imleri" özelliği test ediliyor 1 yıl Xiaomi'nin 40 cihazına yeni arayüzü MIUI 9'u dağıtacağı onaylandı 1 yıl Samsung planlı eskitme iddialarını reddetti 1 yıl Samsung’un yapay zekâ yongası rekabete hazır 1 yıl Sevilen oyun World of Warships'in mobil versiyonu yayınlandı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Periscope ile Periskop arasındaki isim kavgası devam ediyor Sonraki Milli elektronik harp sistemi Koral, harekat öncesinde sınırda görüntülendi 1 yıl Xiaomi, telefonlarındaki WhatsApp sorununun kendisinden kaynaklandığını itiraf etti 1 yıl Google’dan işletmelere “makine öğrenimi” desteği sunan yeni servis 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Konuk: Timur Sırt 1 yıl Google hız güncellemesi yapıyor: Mobil sayfalar yükleme hızına göre sıralanacak 1 yıl WhatsApp Business yayınlandı: WhatsApp Business nedir? 1 yıl NASA uzmanından Türkiye’ye uyarı: “Az kar yağacak, çok sel olacak” 1 yıl CES 2018 fuarını TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan yorumluyor 1 yıl Alcatel 3C duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı! 1 yıl ThinkPad efsanesinde 6. Carbon dönemi 1 yıl Samsung yeni Exynos 5 serisini duyurdu 1 yıl Zlatan Legends ile efsaneyi yaşayın 1 yıl Peugeot, ABD pazarına dönüşü için elektrikli araç modellerini arttıracak 1 yıl Instagram’a metin oluşturma aracı geliyor 1 yıl Samsung 860 SSD serisi ufukta göründü 1 yıl Tesla'nın otomatik pilotunu portakalla kandırdılar [video] 1 yıl Mercedes-Benz Türk yeni Tourismo’yu tanıttı 1 yıl Yeni Skoda Fabia geliyor: Otomobilin ilk teaser görseli yayınlandı 1 yıl Teknolojinin hayatımıza soktuğu yeni yasak: Alkollüyken drone kullanılamaz! 1 yıl BMW'den tartışmalı karar: Apple CarPlay yıllık 80 dolara sunulacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim