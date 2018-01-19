Periscope ile Periskop arasındaki isim kavgası devam ediyor

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Canlı yayın uygulaması Persicope ile Türk şirketi Periskop’un isim kavgası devam ediyor. Periskop, canlı yayın şirketine açtığı davayı kazanmış ve uygulama geliştiricileri Türkiye’de uygulama adını Scope olarak değiştirmişti.

Periskop’un Genel Müdürü Gökhan Selamet, isim değişiminin yeterli olmadığını belirterek tamamen değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"İsmi tamamen değişmeli"

Kullanıcılar tarafından uygulamanın adının hala daha Periscope olarak anıldığını belirten Selamet, “Periscope marka ismini ‘Scope’ olarak değiştirse de hâlâ bizle anılıyor. Kullanıcılar, ‘Scope’ demiyor, Periscope diyor. TV programlarında Periscope deniliyor. Bundan büyük rahatsızlık duyuyoruz. Günde onlarca yüzlerce şikâyet telefonu geliyor. Bu da yetmiyor, canlı yayın uygulaması Periscope’a açılan davalar, savcılığın başlattığı suç duyuruları da bize geliyor. Yaşadığımız bu durumdan gerçekten bıktım, sıkıldım” dedi. Uygulamanın Scope ismiyle yola devam etmesinin çözüm olmayacağını, isminin tamamen değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Marka haklarının elinde bulunduran Periskop şirketi, ismin yazılışını Periscope A.Ş. olarak değiştirecek. Gökhan Selamet, mahkeme kararından dolayı böyle bir haklarının olduğunu söylüyor. Periskop ve Scope uygulamasının geleceği merak konusu.

http://www.hurriyet.com.tr/periscope-ile-periskop-arasindaki-kavga-yeniden-alevlendi-periscope-a-s-geliyor-40714738