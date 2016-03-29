Periscope, ilk yılında 200 milyon canlı yayına ev sahipliği yaptı

Mobil canlı yayın alanında önemli bir değişimin öncülüğünü yapan Periscope, sürekli büyümeye devam ediyor. İlk yılını geride bırakan hizmet, önemli başarılara da imza atıyor.

Twitter’dan yapılan duyuruda, bir yıl içerisinde Periscope üzerinde 200 milyondan fazla canlı yayın yapıldığı ve kullanıcıların gün içerisinde 100 yıllın canlı video izlediği ifade edildi. Geçtiğimiz Ağustos ayında bu rakam 40 yıl civarındaydı. Aradan geçen 9 ayda, izlenme oranları ikiye katlandı.

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Aslında, hem iOS hem de Android platformunda ilk yer alan canlı yayın platformu Meerkat idi. Periscope ise sadece iOS tarafındaydı. Twitter tarafından satın alındıktan sonra hızlı bir şekilde yayılan Periscope, rakibi Meerkat’ı ring dışına itti. Twitter içerisinde canlı yayın izleme ve web üzerinde eski yayınları görebilme gibi yenilikler kazanan Periscope’nin şimdilik karşısında durabilecek bir hizmet yok. Hali hazırda ise YouTube Connect ve Facebook Live adındaki yeni hizmetler, Periscope’dan pay kapmaya çalışacak.