Periscope isim hakkı davasını kaybetti, Türkiye'de kapanıyor mu?

Canlı yayın denildiği zaman akla ilk gelen hizmet olan Periscope, ülkemizde yayın yasağı ile karşı karşıya. Twitter’ın sahibi olduğu canlı yayın hizmeti, açılan marka ihlal davasını kaybetti ve ülkemizde faaliyetlerini sonlandırma noktasına geldi.

İsim hakkı kavgası

Yerel basında gelişen gündeme göre Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin platforma karşı açtığı marka hakkının izinsiz ihlali davası sonuçlandı ve Periscope platformu suçlu bulundu. Mahkeme de ihtiyati tedbir kararı aldı.

Şirketin temsilcisi Gökhan Selamet, Periscope ismini ilk olarak kendilerinin tescil ettirdiğini, Twitter'ın kendilerinden sonra patent enstitüsüne başvurduğunu ve buna rağmen Periscope isim hakkını tescil ettirdiğini ifade ediyor. Yani aslında ortada patent enstitüsünün bir hatası var gibi duruyor. Bu durumda da Gökhan Selamet'e dava açma hakkı doğuyor. Peki neden şimdi sorusunun cevabı yok.

Bu karar sonrasında Periscope mobil uygulamaları, periscope.tv internet adresi ve @periscopeco isimli Twitter kullanıcısının yasaklanması bekleniyor. Ayrıca Periscope’nin ülkemizdeki tüm reklam faaliyetlerinin de yasaklanması talep edildi.

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Önümüzdeki bir kaç saat içerisinde mahkeme kararının uygulanması ve Periscope platformunun ülkemizdeki faaliyetlerinin tamamen kapatılması bekleniyor. Kullanıcılar bundan böyle Facebook Live gibi rakip hizmetlere yönelmek zorunda kalacak.