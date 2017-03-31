Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Periscope isim hakkı davasını kaybetti, Türkiye'de kapanıyor mu?

Twitter’ın sahibi olduğu Periscope canlı yayın hizmeti, ülkemizde aleyhine açılan izinsiz marka kullanım davasını kaybetti ve yayın yasağı ile karşı karşıya kaldı.
2 yıl
9,1b
1
41
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Canlı yayın denildiği zaman akla ilk gelen hizmet olan Periscope, ülkemizde yayın yasağı ile karşı karşıya. Twitter’ın sahibi olduğu canlı yayın hizmeti, açılan marka ihlal davasını kaybetti ve ülkemizde faaliyetlerini sonlandırma noktasına geldi.

İsim hakkı kavgası 

Yerel basında gelişen gündeme göre Periskop İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri LTD. ŞTİ'nin platforma karşı açtığı marka hakkının izinsiz ihlali davası sonuçlandı ve Periscope platformu suçlu bulundu. Mahkeme de ihtiyati tedbir kararı aldı.

Şirketin temsilcisi Gökhan Selamet, Periscope ismini ilk olarak kendilerinin tescil ettirdiğini, Twitter'ın kendilerinden sonra patent enstitüsüne başvurduğunu ve buna rağmen Periscope isim hakkını tescil ettirdiğini ifade ediyor. Yani aslında ortada patent enstitüsünün bir hatası var gibi duruyor. Bu durumda da Gökhan Selamet'e dava açma hakkı doğuyor. Peki neden şimdi sorusunun cevabı yok. 
Bu karar sonrasında Periscope mobil uygulamaları, periscope.tv internet adresi ve @periscopeco isimli Twitter kullanıcısının yasaklanması bekleniyor. Ayrıca Periscope’nin ülkemizdeki tüm reklam faaliyetlerinin de yasaklanması talep edildi.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 serisi karşınızda: Her şey yeniden başlıyor"

Önümüzdeki bir kaç saat içerisinde mahkeme kararının uygulanması ve Periscope platformunun ülkemizdeki faaliyetlerinin tamamen kapatılması bekleniyor. Kullanıcılar bundan böyle Facebook Live gibi rakip hizmetlere yönelmek zorunda kalacak. 

 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
arrivederci 2 yıl en beğenilen
periscopu ütüyle maç yayını yapanlar ve şakşukacılar dışında kullanan kaldımı?
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cruel53 2 yıl Limonen
Ficus
Periscopeco Twitter adresi engellenmiş. saçmalıklar ülkesi Türkiye.

saçmalik olan bir yerini söyle ?
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GenkaNuank 2 yıl Limonen
İsterse donuna kadar ister adam önce almış onun hakkı su kadar basit bir olay neden bu kadar tuhaf yorumlandi anlamıyorum
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
tatu_mehmet 2 yıl
Patent meselesi ciddi iştir sağlam avukat lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
aha troller saçmalamış...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yldrmzffr 2 yıl
Adamlar dibine kadar haklı. Ben isim hakkı alsam başkası gelip o isimle iş yapsa bende rahatsız olurum. Twitter gibi bir firmanın yaptığı ise farklı saçmalık Periskop İletişim Hizmetlerini satın al.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 yıl
Twitter'in yerinde olsam Periskop İletişim Hizmetlerini satın alıp, sonra bütün çalışanlarını işten çıkarırdım...


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nusret_yildiz 2 yıl
İsmi degismis uygulamanin cok. Zor. Bisey sanki scope diye yollarina devam ediyolar peri ismi tr de cok kullanildigindan butun peri ler isyan cikartmis sanirim. O yuzden artik peri yok
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SiNaPSiS 2 yıl
Versinler isim hakkı parasını devam etsinler cimriliğe gerek yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MDV 2 yıl
sacma sapan uygulamalar komple kapansin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
___Lawyer___ 2 yıl
Bu ülke beni yoruyor. Uluslararası markaya karşı yerel markayı yıkmak bir yana iki isim benzedese aynı sektörde değiller ki rekabet oluştursun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaki83 2 yıl
Adini degistirsin memeac yapsin.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
geçmiş olsun Sileceğiz yani uygulamayı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9090 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, Periscope ve
6 etiket daha periskop Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Ekrem71 MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Silahlandırılmış polis droneları gerçek oluyor 2 yıl Mercedes, 10 sene içerisinde sürücüsüz otomobil üretebileceğini düşünmüyor 2 yıl Tüm Android mağazalarının gelirleri App Store’u geride bırakmak üzere 2 yıl DDR5 standardı 2020 yılına yetişiyor 2 yıl iPhone 7 Foxconn’a yaradı: Şirket yüzde 30 gelir artışı sağladı 2 yıl Mad Catz iflas erteleme istedi 2 yıl Exynos 8895'li Galaxy S8, Snapdragon 835'li modeli gölgede bıraktı 2 yıl Casper VIA F1 incelemesi "Şık tasarım, Çift arka kamera" 2 yıl Xiaomi Mi 6 30 MP kameraya sahip olabilir 2 yıl Alman mahkemesi korsanla mücadele için aileleri cezalandırma kararı aldı 2 yıl ABD’nin telekomünikasyon devleri: İnternet verilerini satmayacağız 2 yıl Çılgın ASUS sistemler ve RGB devrimi özel video 2 yıl Vahşi doğada nesli tükendiği sanılan köpek türü görüntülendi 2 yıl It fragmanı interneti salladı; Hızlı ve Öfkeli'nin rekorunu kırdı 2 yıl CIA antivirüs programlarının güvenliğini aşmanın yolunu biliyor 2 yıl N.O.V.A. Legacy sadece Android için indirmeye sunuldu 2 yıl ADATA performans odaklı yeni SSD modelini duyurdu 2 yıl Oculus Rift’in mimarı Palmer Luckey, Facebook’tan ayrıldı 2 yıl Samsung Galaxy S8 Microsoft Edition geliyor 2 yıl Ms. Pac-Man Google Maps’e geldi 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Periscope isim hakkı davasını kaybetti, Türkiye'de kapanıyor mu? Sonraki Twitter’ın yumurta avatarı “çok sevildiği için” kaldırıldı 2 yıl Ulaştırma Bakanlığının "ucuz internet" tarifeleri belli oldu! 2 yıl Yeni Apple Watch 2 reklamı yayımlandı 2 yıl Teknoloji devleri Trumpa’a karşı iklim mücadelesi veriyor 2 yıl Türkiye'nin ilk ve en kapsamlı "sosyal bağış" hareketi başladı 2 yıl Apple'ın 5 milyar dolarlık kampüsünün 4K videosu yayınlandı 2 yıl 2si1 “Taksici” Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Blue Origin'in lüks uzay aracının içerisinden görüntüler 2 yıl Asus, Join the Republic: Outshine the Competition etkinliğini sunar 2 yıl Huawei'nin yeni amiral gemisi P10′un Türkiye fiyatı belli oldu 2 yıl Referandum 2017 uygulamaları mobil mağazalarda yer aldı 2 yıl TÜRSAB şimdi de "Trivago" ve "TripAdvisor" sitelerine dava açmaya hazırlanıyor 2 yıl Galaxy S8'in Yüz Tanıma teknolojisi bir fotoğrafla aşılabiliyor 2 yıl Adobe'dan fotoğraf stili transfer edebilen müthiş teknoloji 2 yıl Android 8.0 ile gelen 20 yenilik - Bölüm 4 2 yıl ABD koramirali: Uzay savaşlarına hazır olmalıyız! 2 yıl Samsung Galaxy S8 için en ilginç aksesuar 2 yıl Daha güçlü bir Mercedes-AMG C63 R modeli yolda olabilir 2 yıl Intel Optane kısmen de olsa masaüstüne geliyor 2 yıl Renault modelleri Asya'da Mitsubishi markasıyla satılabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim