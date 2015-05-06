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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Periscope yakın çevredeki yayınları keşfetmenize imkan sunacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Mobil uygulamalardan yayın yapma olanağı veren Periscope uygulaması gün geçtikçe popüler hale gelmeye devam ediyor. Popüler olmasının yanında her gün geliştirilmeye de devam eden uygulamanın yeni bir özelliği gün yüzüne çıktı.

Periscope kurucusu Kayvon Beykpour'un paylaştığı yeni özellik konum bazlı yayınların bulunmasına olanak sağlayacak. Uygulama zaten arkadaşlarınızın yaptığı yayınlardan haberdar olmanızı sağlıyordu ancak bu yeni özellik ile çevrenizdeki etkinliklerden haberden olabilir, veya katılamayacak olsanız da etkinliği canlı olarak takip edebilirsiniz.

Ayrıca uygulamanın bu yeni özellik ile belirlenen alandaki yayınları göstermesi de bekleniyor. Bu sayede örneğin gidemediğiniz bir spor müsabakası alanını işaretleyerek o alandan yapılan canlı yayınları takip edebilirsiniz. Yeni özellik bir çok kullanıcının farklı yayınları keşfetmesi için güzel bir imkan sunacağa benziyor.
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Jeezy1 4 yıl
Hocam bende ipad mini var ama appstoreda gozukmuyor cihazdanmı yoksa ios 8.1.3 oldugu içinmi?
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ayatata 4 yıl
periscope sosyal medyayı ele geçirecek gibi. görünen köy kılavuz istemiyor.

androide gelmesin. böyle çok iyi.
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Tey_mur 4 yıl ayatata
neden gelmesinki androide kotumu olur yani gelse planlar suya mi duser aksine guzel olur insanlar artar ve unlu olur periscope
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Tey_mur 4 yıl
peki androide ne zaman gelicek
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