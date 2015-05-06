Periscope yakın çevredeki yayınları keşfetmenize imkan sunacak

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Mobil uygulamalardan yayın yapma olanağı veren Periscope uygulaması gün geçtikçe popüler hale gelmeye devam ediyor. Popüler olmasının yanında her gün geliştirilmeye de devam eden uygulamanın yeni bir özelliği gün yüzüne çıktı.Periscope kurucusu Kayvon Beykpour'un paylaştığı yeni özellik konum bazlı yayınların bulunmasına olanak sağlayacak. Uygulama zaten arkadaşlarınızın yaptığı yayınlardan haberdar olmanızı sağlıyordu ancak bu yeni özellik ile çevrenizdeki etkinliklerden haberden olabilir, veya katılamayacak olsanız da etkinliği canlı olarak takip edebilirsiniz.Ayrıca uygulamanın bu yeni özellik ile belirlenen alandaki yayınları göstermesi de bekleniyor. Bu sayede örneğin gidemediğiniz bir spor müsabakası alanını işaretleyerek o alandan yapılan canlı yayınları takip edebilirsiniz. Yeni özellik bir çok kullanıcının farklı yayınları keşfetmesi için güzel bir imkan sunacağa benziyor.