Philips, kablosuz ses bombasını satışa sundu





Son yıllarda mobil cihazlara kablolu veya kablosuz olarak bağlanarak güçlü ses çıkışlarına imkan veren ve ses bombası olarak tabir edilen minik hoparlörler oldukça popüler olmaya başladı. İlk etapta Çin menşeli ürünlerle başlayan segmente artık büyük oyuncular da katılıyor. Philips de kendi ses bombası olan SBT30 Müzik Bombası'nı satışa sundu.





SBT30 Müzik Bombası, Bluetooth üzerinden kablosuz müzik akışı sağlayabiliyor ve dahili mikrofonu sayesinde eller serbest görüşmeye de imkan tanıyor. Dahili bataryası ile 8 saate kadar müzik dinlemek mümkün. Bataryayı micro-USB ile şarj edebiliyorsunuz. 3,5 mm kulaklık girişi mevcut olan ürün 67 x 82 x 65 mm boyut ölçülerinde ve 138 gram ağırlığında. Ses çıkışı ise 2 Watt.





Ürün kemerinize veya çantanıza takabilmeniz için bir klipse de sahip. Philips SBT30 Müzik Bombası'nın satış fiyatı 90-110TL arasında değişiyor.