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Philips, kablosuz ses bombasını satışa sundu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3b
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Müzik / Ses Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips, kablosuz ses bombasını satışa sundu

Son yıllarda mobil cihazlara kablolu veya kablosuz olarak bağlanarak güçlü ses çıkışlarına imkan veren ve ses bombası olarak tabir edilen minik hoparlörler oldukça popüler olmaya başladı. İlk etapta Çin menşeli ürünlerle başlayan segmente artık büyük oyuncular da katılıyor. Philips de kendi ses bombası olan SBT30 Müzik Bombası'nı satışa sundu.

SBT30 Müzik Bombası, Bluetooth üzerinden kablosuz müzik akışı sağlayabiliyor ve dahili mikrofonu sayesinde eller serbest görüşmeye de imkan tanıyor. Dahili bataryası ile 8 saate kadar müzik dinlemek mümkün. Bataryayı micro-USB ile şarj edebiliyorsunuz. 3,5 mm kulaklık girişi mevcut olan ürün 67 x 82 x 65 mm boyut ölçülerinde ve 138 gram ağırlığında. Ses çıkışı ise 2 Watt. 

Ürün kemerinize veya çantanıza takabilmeniz için bir klipse de sahip. Philips SBT30 Müzik Bombası'nın satış fiyatı 90-110TL arasında değişiyor. 

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ssbrutality 6 yıl en beğenilen
Ses bombasınada bak sen 2 Watt. :D
2 Yanıt Yanıtla +22
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl HitmaN_47
HitmaN_47
hava alanina girdigimi düsünemiyorum.

memur bey bir şey değil ya ses bombası
1 Yanıt Yanıtla +13
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Bradley Cooper 5 yıl
harbi bomba olmuş bu ama 2W komik olmuş
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Hi Guy 5 yıl
Bim'de bunun ucuzu var
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Te Amo Querido 5 yıl
İlginç ve güzelmiş..
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Mr.Loney 6 yıl
n11.com/...
alsam mı ne yapsam :D
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RushEpicsTR 6 yıl
Tasarım çok hoş 2045 de geçen filmlerdeki bombalardan farkı yok Banka soygunu için harika Bu yıl hırsızın seçimi veya yılın bombası gibi ödüller alacağını seziyorum :)
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Puzzles 6 yıl
Görünüm müthiş .
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artcraft35 6 yıl
100 tl ver ses bombası al, *suruk bombası çıksın
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umutarslan.com 6 yıl
2 gün önce frisby ses bombası aldım.bluetooth ile eller serbest özelliği(handsfree) telefondan çalan müziği bir sonraki parçaya geçirme geri alma özelliği micro sd kart usb bellek aux girişi ve kulaklık çıkışı var üstelik 3w 67TL ücreti var.Oldukça ağır metal malzemeden yapılmış.frisby yazmasa anlaşılmayacak kadar kaliteli.Tavsiye ederim

Frisby FS-P130R
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Brky 6 yıl
Bunu.. Bunu alın dışarıya
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Srcn81 6 yıl
Güzelmiş.
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JoeyBane 6 yıl
2W o kadar da yeterli bir seviye değil. 4-5W olmasını beklerdim. Havan topu falan.
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onur01651 6 yıl
Darbe silahı, atın bunu içeri
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kımyasal 6 yıl
Tasarımı güzel olmuş.Artık kablosuz bağlantı sunan ürünlerde artış sağlanıyor.
*saatler
*klavye mause
*kulaklıklar
*ses sistemleri
*Google glass
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