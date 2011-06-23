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Philips'den 1 aya varan bekleme süresi ve çift sim kart desteği sunan telefon: X325

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,2b
1
18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Philips, bekleme ve konuşma süresi konusunda başarılı Xenium serisine yeni bir üye daha ekliyor: Xenium X325
900 ve 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabilen X325, çift sim kart desteği sunarak birden fazla GSM operatörü kullanan tüketicileri hedef alıyor. 114,5 x 49 x 13,8 mm boyutlarında ve 98 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip telefonda 2.4-inç boyutunda ekrana ve 16 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilmiş.
Bluetooth 2.1 veya USB kablosu aracılığıyla veri aktarımı yapabilen telefonda el feneri, RDS'li FM radyo gibi özellikler unutulmamış. Telefonun, 1150 mAh'lik bataryası 1 aya varan bekleme, 16 saate varan konuşma ve 30 saate varan müzik dinleme süresi iddiası taşıyor.
Philips Xenium X325'in 123$ civarında satışa sunulması planlanıyor.


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#Gakko_ 8 yıl en beğenilen
X503 kullanıyorum iki aydır. telefon sürekli elimde, haftada bi kere şarj ediyorum. sadelik ve pil ömrü isteyenler Xenium serisine bi göz atmalılar bence...
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rea0110 6 yıl
bu telefondan nasıl alabilirim???
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alperefe35 5 yıl
yaa şu philips cep telefonları artık türkiye ye gelsin. yeter artık...uzun şarj süreleri mükemmel. bende 9@9k vardı. ayda 2 defa senede 24 defa şarj ediyodum. ama gel görki düşürdüm ve parçalandı 2 yıl önce. aklım hala o telefonda:)
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séquestre 8 yıl
Bunlardan bir tane almak lazım ..
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dirdom 8 yıl
hiç kullanılmadığında 2 ay gidiyor x500 ve 9@9k modelleri!
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mali198534 8 yıl
Abartmıyorum xenium 500 ile ortalama kullanım ile 12-13 gün çıkarıordum :):)

dirdom

hiç kullanılmadığında 2 ay gidiyor x500 ve 9@9k modelleri!

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nec85 8 yıl
şarj aletinin yerini unutur insan bununla ya :D
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xxxx1 8 yıl
lapya
cep telefonunda philips bildigimiz philips degil,cep telefonunda isim hakkini ve uretim tesislerini Cinli China Electronics Corporation (CEC)`e satmisti... newscenter.philips.com/...

okadarını biliyoruz kardeş,,,İphone de kendi üretimi olmayan iphone,ipad gibi cihazları yine bir uzak doğulu foxcon tarafından yapılıp iphone nin ismi vurulmakta...bu malı küçümsemek anlamına gelmemeli...Philips ismini bir cihaza veriyorsa mutlaka kalite standartlarını isterrr...
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lapya 8 yıl
xxxx1
lapya

cep telefonunda philips bildigimiz philips degil,cep telefonunda isim hakkini ve uretim tesislerini Cinli China Electronics Corporation (CEC)`e satmisti... newscenter.philips.com/...


okadarını biliyoruz kardeş,,,İphone de kendi üretimi olmayan iphone,ipad gibi cihazları yine bir uzak doğulu foxcon tarafından yapılıp iphone nin ismi vurulmakta...bu malı küçümsemek anlamına gelmemeli...Philips ismini bir cihaza veriyorsa mutlaka kalite standartlarını isterrr...

Olay bundan farkli kardes. İphone urunu cindeki bir tedarikcisine montaj yaptiriyor, philips ise tamamiyla bu isten cikmis durumda. Cep telefonu segmentini satti adamlar... Hemen telefonu kotulemisim algisi yaratmayin, sadece philips cep telefonlarina iliskin ek bilgi olarak gorun, siz daha once gormus olsaniz bile...
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OverClocK1ng 8 yıl
Tasarımı güzel yapıyorlar.
Pil ömrü de şahane oluyor.
Ama gel gelelim kullanıma bak berbat. Bluetooh düzgün çalışmaz.
Cihaz seçer. Menüleri, rehberi iyi değil vs.vs.
Bari şu Xenium teknolojisini diğer cep telefonu firmalarına satsa da ondan sonra üretmese de olur...
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lapya 8 yıl
cep telefonunda philips bildigimiz philips degil,cep telefonunda isim hakkini ve uretim tesislerini Cinli China Electronics Corporation (CEC)`e satmisti...

newscenter.philips.com/...
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neXXen 8 yıl
Güzel telefon,şık tasarıma sahip
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4w3e 8 yıl
Ayrıca çokta şık ürün :)
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mali198534 8 yıl
Xenium 500 kullanmıştım gayet kapasiteli telefondu hatta onun bataryası 1700mA di. Herhangi bir sorun da yoktu ama şunu da belirtmeliyim ki philipslerde tek gıcık durum parça değişimini heryerde bulamıyorsunuz çok sıkıtılı bir durum. Örneğin kapağınız çiziliyor ama kapak bulabileceğiniz biryer maalesef yok telefonu alırken bunu da soruşturursanız iyi olur ;)

4w3e

Ayrıca çokta şık ürün :)

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ForbiddenOne 8 yıl
İşte telefon budur kardeşim uzun şarj süresi, uzun mzüik dinleme ve konuşma süresi. Zaten telefonda aradığım şey arama yapsın, mesaj atsın yeter mp3 player ile müzik dinliyorum eğer şarj süresi uzunsa bunu kullanırım tam benlik ürün.
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