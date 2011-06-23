Philips'den 1 aya varan bekleme süresi ve çift sim kart desteği sunan telefon: X325

Philips, bekleme ve konuşma süresi konusunda başarılı Xenium serisine yeni bir üye daha ekliyor: Xenium X325

900 ve 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabilen X325, çift sim kart desteği sunarak birden fazla GSM operatörü kullanan tüketicileri hedef alıyor. 114,5 x 49 x 13,8 mm boyutlarında ve 98 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip telefonda 2.4-inç boyutunda ekrana ve 16 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilmiş.

Bluetooth 2.1 veya USB kablosu aracılığıyla veri aktarımı yapabilen telefonda el feneri, RDS'li FM radyo gibi özellikler unutulmamış. Telefonun, 1150 mAh'lik bataryası 1 aya varan bekleme, 16 saate varan konuşma ve 30 saate varan müzik dinleme süresi iddiası taşıyor.



Philips Xenium X325'in 123$ civarında satışa sunulması planlanıyor.





