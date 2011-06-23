Philips'den 1 aya varan bekleme süresi ve çift sim kart desteği sunan telefon: X325

Haber Editörü
Philips, bekleme ve konuşma süresi konusunda başarılı Xenium serisine yeni bir üye daha ekliyor: Xenium X325
900 ve 1800 MHz'lik GSM frekanslarıyla uyumlu çalışabilen X325, çift sim kart desteği sunarak birden fazla GSM operatörü kullanan tüketicileri hedef alıyor. 114,5 x 49 x 13,8 mm boyutlarında ve 98 gram ağırlığında monoblok tasarıma sahip telefonda 2.4-inç boyutunda ekrana ve 16 GB'a kadar microSD kart desteğine yer verilmiş.
Bluetooth 2.1 veya USB kablosu aracılığıyla veri aktarımı yapabilen telefonda el feneri, RDS'li FM radyo gibi özellikler unutulmamış. Telefonun, 1150 mAh'lik bataryası 1 aya varan bekleme, 16 saate varan konuşma ve 30 saate varan müzik dinleme süresi iddiası taşıyor.
Philips Xenium X325'in 123$ civarında satışa sunulması planlanıyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
okadarını biliyoruz kardeş,,,İphone de kendi üretimi olmayan iphone,ipad gibi cihazları yine bir uzak doğulu foxcon tarafından yapılıp iphone nin ismi vurulmakta...bu malı küçümsemek anlamına gelmemeli...Philips ismini bir cihaza veriyorsa mutlaka kalite standartlarını isterrr...
Olay bundan farkli kardes. İphone urunu cindeki bir tedarikcisine montaj yaptiriyor, philips ise tamamiyla bu isten cikmis durumda. Cep telefonu segmentini satti adamlar... Hemen telefonu kotulemisim algisi yaratmayin, sadece philips cep telefonlarina iliskin ek bilgi olarak gorun, siz daha once gormus olsaniz bile...
Pil ömrü de şahane oluyor.
Ama gel gelelim kullanıma bak berbat. Bluetooh düzgün çalışmaz.
Cihaz seçer. Menüleri, rehberi iyi değil vs.vs.
Bari şu Xenium teknolojisini diğer cep telefonu firmalarına satsa da ondan sonra üretmese de olur...
newscenter.philips.com/...
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
17200 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, philips ve