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Philips'in L Prize ödüllü ampulleri Pazar günü satışa sunuluyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyamızda giderek azalan kaynaklar nedeniyle enerji tüketimini alternatif yollardan karşılamanın yanında enerji tasarruflu ürünler kullanmak da büyük önem taşıyor.

Geçen yıl ABD'de L Prize adında, en fazla enerji tasarrufu yapabilecek ampul standardını ortaya koymak adına bir yarışma düzenlendi. Sadece Philips'in projesiyle başvurduğu yarışma sonunda, 10 milyon dolarlık yatırım ödülü LED ampulünün geliştirilmesi amacıyla Philips'e verildi. Yarışmanın amacı 2014 yılında yasaklanacak 40 watt üzeri parlak ampüllerin yerine alternatif ampuller koyabilmek.

Standart 60 wattlık ampüllerle aynı parlaklığa sahip ancak sadece 10 watt enerji tüketen Philips'in L Prize ödüllü LED ampulü, günde 4 saatlik kullanımla yılda 8$'lık tasarruf yapılmasını sağlıyor. Kullanım ömrü ise 20 yıl.

Philips'in LED ampülü Pazar günü pek çok market ve mağazada satışa sunuluyor. Ancak fiyatı 20$-60$ arasında değişiyor. Ağırlıklı olarak 50-60$ arasında satılacak ampullerin fiyatının 20$ seviyesine inmesi için Philips'in girişimleri devam ediyor.

Önemli bir enerji tasarrufu sağlasa da 1 dolarlık standart ampullerin veya 15 dolarlık floresanların karşısında fiyat olarak dezavantaja sahip. Ancak uzun vadedeki faydaları ve kimyasal barındırmaması en büyük avantajları olarak gösteriliyor.

http://www.businessweek.com/ap/2012-04/D9U68VE81.htm Yorum Yaz
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Lucidbit 7 yıl en beğenilen
Üretim maliyeti daha ucuz olan bir teknolojiyi bu kadar pahalıya satmaya çalışmak böyle şirketlerin gerçek yüzünü iyice ortaya çıkartıyor. Bir de ürünleri enerji tasarrufu, çevreye zararlı olmayan içerik vs. gibi konularla süsleyerek reklam yapmaları iğrençliğin boyutunu daha bir gözler önün seriyor. Bunlarda çevreye duyarlılıkmış, insani değerlermiş vs. hiçbiri yok. Akılları da yok ki kendilerini de bu zihniyetle yok ettiklerini farkedebilsinler.
Kimse kanıp bunlara bu parayı vermesin şu anda. Hatta bu zihniyete sahip markaların tüm ürünlerini listelerden silmek daha anlamlı olur. Led teknolojisi doğaya, çevreye büyük katkılar sağlayacak olan halihazırda mevcut bir teknoloji olmasına rağmen. Yavaş yavaş milleti söümerecekler diye yıllardır hayata geçemiyor. Yazık ya..
Üretim maliyeti daha ucuz olan bir teknolojiyi bu kadar pahalıya satmaya çalışmak böyle şirketlerin gerçek yüzünü iyice ortaya çıkartıyor. Bir de ürünleri enerj...
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DH Misafiri 7 yıl
sn:Waveform yazdıklarınızın harfine,virgülüne dokunmadan tamamına katılıyorum. Ayrıca konuya duyarlı'lığınızdan dolayı sizi kutlarım
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DH Misafiri 7 yıl
[(60w*5saat*365gün*20yıl)/1000]*32kuruş=580 lira
10w ile 580/5=116 lira
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DH Misafiri 7 yıl
türkiyede yediğiniz elektrik kazığına böyle ampuller her türlü kar ettirir acı ama gerçek.
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laapslaaps 7 yıl
60$ ampul parasi vercegime.
Evime full 10liraya ampul takarim.90gun acik birakirim.
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında herkezin biliçlenip bunlardan kulalnması gerekir ama o kadar yaygın değil, vede fiyatlar heleki Türkiye gibi bir yerde en son satın alınıcak şey olarakda işaretlenebilir.. Ama tabi edeceğin tasarruf ne kadar olur belki kar etmişolursun bunu bilmek hesaplamak gerekir..
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.Kara. 7 yıl
1 yıldır led ampuller marketlerde satılıyor zaten?
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KUM23 7 yıl
Waveform
Üretim maliyeti daha ucuz olan bir teknolojiyi bu kadar pahalıya satmaya çalışmak böyle şirketlerin gerçek yüzünü iyice ortaya çıkartıyor. Bir de ürünleri enerji tasarrufu, çevreye zararlı olmayan içerik vs. gibi konularla süsleyerek reklam yapmaları iğrençliğin boyutunu daha bir gözler önün seriyor. Bunlarda çevreye duyarlılıkmış, insani değerlermiş vs. hiçbiri yok. Akılları da yok ki kendilerini de bu zihniyetle yok ettiklerini farkedebilsinler.Kimse kanıp bunlara bu parayı vermesin şu anda. Hatta bu zihniyete sahip markaların tüm ürünlerini listelerden silmek daha anlamlı olur. Led teknolojisi doğaya, çevreye büyük katkılar sağlayacak olan halihazırda mevcut bir teknoloji olmasına rağmen. Yavaş yavaş milleti söümerecekler diye yıllardır hayata geçemiyor. Yazık ya..


bu yorum herşeyi anlatmış..söylediğiniz gibi amaç sadece (para) yazıkı ne yazık..
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Einstein 7 yıl
Türkiye'deki zamlardan sonra Türkiye'de yılda 50 lira kar sağlanıyor. Yabancıların elektrik fiyatlarına bakıp aldanmayın.
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dostum kertenkele 7 yıl
yılda 8 dolar kar etmek için bir lambaya 60 dolar verilirmi delimi bunlar
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hazarRS 7 yıl
madem philips katılmış sadece yarışmaya,keşke ben de katılsaymışım.hiçbişey yapmasam bile 2. olurdum en kötü ihtimalle :)
50 dolar inanılmaz büyük bir rakam.philips maliyeti düşürmeye uğraşıyor iyi güzel ama kısa vadede ne kadar azaltabilirler ki?maliyetinin 3-5 dolara inmesi uzun bir zaman alır bana kalırsa.
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