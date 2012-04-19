Philips'in L Prize ödüllü ampulleri Pazar günü satışa sunuluyor

Dünyamızda giderek azalan kaynaklar nedeniyle enerji tüketimini alternatif yollardan karşılamanın yanında enerji tasarruflu ürünler kullanmak da büyük önem taşıyor.





Geçen yıl ABD'de L Prize adında, en fazla enerji tasarrufu yapabilecek ampul standardını ortaya koymak adına bir yarışma düzenlendi. Sadece Philips'in projesiyle başvurduğu yarışma sonunda, 10 milyon dolarlık yatırım ödülü LED ampulünün geliştirilmesi amacıyla Philips'e verildi. Yarışmanın amacı 2014 yılında yasaklanacak 40 watt üzeri parlak ampüllerin yerine alternatif ampuller koyabilmek.





Standart 60 wattlık ampüllerle aynı parlaklığa sahip ancak sadece 10 watt enerji tüketen Philips'in L Prize ödüllü LED ampulü, günde 4 saatlik kullanımla yılda 8$'lık tasarruf yapılmasını sağlıyor. Kullanım ömrü ise 20 yıl.





Philips'in LED ampülü Pazar günü pek çok market ve mağazada satışa sunuluyor. Ancak fiyatı 20$-60$ arasında değişiyor. Ağırlıklı olarak 50-60$ arasında satılacak ampullerin fiyatının 20$ seviyesine inmesi için Philips'in girişimleri devam ediyor.





Önemli bir enerji tasarrufu sağlasa da 1 dolarlık standart ampullerin veya 15 dolarlık floresanların karşısında fiyat olarak dezavantaja sahip. Ancak uzun vadedeki faydaları ve kimyasal barındırmaması en büyük avantajları olarak gösteriliyor.