Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips'ten 5.3-inç ekranlı ve çift sim kart girişli akıllı telefon-tablet melezi: W8355

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
1
18
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ekran büyüklüğü göz önüne alındığında, akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırılan melez cihazlara şimdi de Philips W8355 katılmaya hazırlanıyor.

147.6 mm uzunluğunda, 79 mm genişliğinde ve 10.9 mm kalınlığında tasarlanan W8355, elimize ulaşan bilgilere doğrultusunda, gücünü 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 512 MB'lık sistem belleğinden alacak. Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ile çift sim kart desteğini bir arada sunacak akıllı telefonda, hangi firmanın hangi çipsetinin kullanılacağı ise bilinmiyor.
5.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla donatılan W8355, LED flaşlı kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Ayrıca akıllı telefona 3G alt yapısı ile Wi-Fi bağlantısı desteği eşlik etmekte.

Philips, W8355'in Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmamış. Öte yandan Bluetooth SIG, akıllı telefonun Asya, Afrika, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika pazarlarına açılacağını tahmin ediyor. Bakalım Philips, W8355'te, uzun bekleme süresine ve uzun konuşma süresine olanak tanıyan bataryaya yer verecek mi?

http://www.androidauthority.com/dual-sim-philips-w8355-coming-soon-with-5-3-inch-screen-and-android-4-0-ics-146901/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ShotgunPadre 6 yıl en beğenilen
Asya, Afrika, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika pazarlarına açılacağını tahmin ediyor..antartika yoksa tutmaz o zaman
1 Yanıt Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 6 yıl
Philip. Bir kere de adam gibi bir cihaz yap ya. Batarya ömrün de olmasa cep telefonunda ömrün falan olmayacak ama. Yakında o da gider.
Oysa en uzun batarya ömrü onda. Koysa şöyle 3000mAh ama bataryası 7 gün giden bir 4.7 inçlik Galaxy S3 ayarında bir cihaz. Gör bak ne biçim satıyor.
4.7 ekranlı 3000mAh batarya 7 gün gider mi, manyak mısın demeyin.
Philips X528
Konuşma süresi: 30 Saat.
Bekleme süresi: 2400 Saat "100 GÜN" (3 ay 10 gün...)
gsmarena.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LithiumCW 6 yıl
tutmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-OD- 6 yıl
450 tl den fazla etmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 6 yıl
PHilips'inii 1 yıl daha uğraşması lazım bu telefon üzerinde. Donanımını bayağı güçlendirmesi lazım:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masteryoda_ 6 yıl
Philips telefon işini beceremeyip Çinlilere isim hakkını satalı 4 yıl oldu. Bahsedilen telefon çinli üreticinin geliştirip üstüne sadece Philips markası bastığı bir telefon. Gerçek Philips ile zerre kadar alakası yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salona 6 yıl
Philips tamam. Olur. Peki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ethnicity 6 yıl
Sende mi brütüs...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stalker(1979) 6 yıl
philisps'den telefon almam arkadaş 5 yıl önce almıştım. Yakın zamanda telefonculara gittim adamlar 5 Tl bile vermeyeceklerini söylediler. Neymiş piyasada yokmuş kimse almak istemiyormuş. Evde duruyo yedek tel olarak:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FFadeleSS 6 yıl
2010 un teknolojisini kullanmış resmen. ÖLÜ PHILIPS
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ironman 6 yıl
AkıLLı oL Philips
512 RAM mi kaldı Alan kişiyi saç baş yoldurmayı hedefliyor demek..!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
playmaker10 6 yıl
Olmuş mu şimdi bu philips, sence olmuş mu?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 6 yıl playmaker10
playmaker10

Olmuş mu şimdi bu philips, sence olmuş mu?

Sakin ol philips'in tek iddiası batarya ömrü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1233 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, philips
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nikon Coolpix S800C "Android işletim sistemli ilk fotoğraf makinesi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim