Philips'ten 5.3-inç ekranlı ve çift sim kart girişli akıllı telefon-tablet melezi: W8355

Ekran büyüklüğü göz önüne alındığında, akıllı telefonlar ile tabletler arasında konumlandırılan melez cihazlara şimdi de Philips W8355 katılmaya hazırlanıyor.







147.6 mm uzunluğunda, 79 mm genişliğinde ve 10.9 mm kalınlığında tasarlanan W8355, elimize ulaşan bilgilere doğrultusunda, gücünü 1 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciden ve 512 MB'lık sistem belleğinden alacak. Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' mobil işletim sistemi ile çift sim kart desteğini bir arada sunacak akıllı telefonda, hangi firmanın hangi çipsetinin kullanılacağı ise bilinmiyor.



5.3-inç büyüklüğünde ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla donatılan W8355, LED flaşlı kamerasıyla 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabiliyor. Ayrıca akıllı telefona 3G alt yapısı ile Wi-Fi bağlantısı desteği eşlik etmekte.









Philips, W8355'in Çin dışındaki ülkelerde satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklamada bulunmamış. Öte yandan Bluetooth SIG , akıllı telefonun Asya, Afrika, Avustralya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Güney Amerika pazarlarına açılacağını tahmin ediyor. Bakalım Philips, W8355'te, uzun bekleme süresine ve uzun konuşma süresine olanak tanıyan bataryaya yer verecek mi?

http://www.androidauthority.com/dual-sim-philips-w8355-coming-soon-with-5-3-inch-screen-and-android-4-0-ics-146901/