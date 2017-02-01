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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler

Monitörler konusunda uzman Philips ve marka lisans ortağı MMD, Avrupa Entegre Sistemleri - ISE 2017 fuarında yeniliklerle donattığı 6 yeni monitörünü görücüye çıkaracak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
2,5b
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler

Dünyanın en büyük ses ve görüntü sistemleri fuarı olan Avrupa Entegre Sistemleri - ISE 2017 fuarında Philips’in kurumlara yönelik olarak hazırladığı yenilikçi monitörleri görücüye çıkaracak.

Philips ile lisans ortağı MMD, çalışma hayatını kolaylaştıran ve daha üretken hale getiren yenilikler hazırlamış. İkili toplamda 6 yeni monitör kullanıma sunmayı planlıyor. 


258B6QUEB

25 inçlik 258B6QUEB modeli profesyonel düzeyde bağlantı için, en yeni nesil USB Tip-C bağlantısı sunuyor.  Ekranın tek kablolu kolay bağlantısı sayesinde, kullanıcılar monitörlerini herhangi bir USB Tip-C uyumlu diz üstü bilgisayara bağlayabiliyorlar. Monitör; görsel ve ses içeriğini tek bir kablo ile alıyor ve aynı zamanda da bağlı durumdaki diz üstü bilgisayarı şarj ediyor. Yine USB Tip-C kablo bağlantısı sayesinde bütün çevre birimleri de monitöre bağlanabiliyor ve diz üstü bilgisayar tarafından kullanılabiliyorlar

 

Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler

245C7QJSB

24 inçlik 245C7QJSB modeli Philips Monitörlerinin şimdiye kadarki en incesi. Aynı zamanda da üç taraftan çerçevesiz olduğu için, gerçekten akıcı bir görünüm sağlayarak dikkatin dağılmasını en aza indiriyor.  Ultra Wide Color teknolojisi sayesinde, kullanıcılar muhteşem görseller için daha geniş bir renk aralığına sahip oluyor.

Ayrıca Bkz. "Razer’dan akıllı telefon dünyasına büyük hamle"

Ayrıca Flicker-Free (daha sabit bir görüntü için parlaklığı), SmartContrast ve SmartImage (kontrastı görüntülenen içeriğe otomatik olarak ayarlama) gibi yenilikler masa başında geçen saatleri daha üretken kılmayı amaçlıyor.

Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler
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328P6VJEB

31.5 inçlik 328P6VJEB modeli yüksek kontrast için VA panel kullanıyor. 4K çözünürlük yanında Ultra Wide Color teknolojisi ile ekstra geniş renk gamı sağlanıyor. Çok yönlü MultiView bağlantısı ile yüksek çözünürlüklü sıkıştırılmamış görüntüyü ve sesi yürütmede 4K için kullanılan SmartConnect sayesinde, eş zamanlı olarak dörde kadar kaynağa kolayca bağlanabiliyor.

 

Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler
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BDM4037UW Brilliance

Piyasadaki en büyük 4K kavisli montiörü olan 40 inçlik BDM4037UW Brilliance, kullanıcının görüş çizgisini çevreleyerek daha fazla kişisel alan yaratıyor ve izleyenlerin ortam nedeniyle dikkatleri dağılmadan içeriğe yoğunlaşmalarını sağlıyor. Monitörde dahili hoparlör mevcut.

 

Philips’ten kurumlara yönelik profesyonel monitörler
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272B7QPTKEB

27 inçlik 272B7QPTKEB monitör ise kamera korsanlarına karşı geliştirilmiş. Web kamerası çerçevenin içerisinde saklı duruyor ve ihtiyaç anında çıkarılıyor. Böylece güvenlik ihlali için olası bir gözetleme deliği engellenmiş oluyor.

2560x1440 piksel çözünürlükteki cihaz, masa başında birinin bulunup bulunmadığını algılayarak kullanıcı ekran başından uzaklaşırsa otomatik olarak ekranın parlaklığını azaltan Philips PowerSensor teknolojisi de barındırıyor. Fuar 7 Şubat tarihinde başlayacak.

 

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Gencbeyiin 2 yıl
Canım çekti şöyle bir philips monitor
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redoracle 2 yıl
Şu usb olayı yaygınlaşsada devasa adaptörlerden bizi kurtarsalar artık,ısınmalarıda ayrı bir dert.
Son kullanıcı modellerinde de olmalı bir an önce,artık yeni anakartlarda usb type c yaygınlaşmaya başladı.
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St Batuhan 2 yıl redoracle
redoracle

Şu usb olayı yaygınlaşsada devasa adaptörlerden bizi kurtarsalar artık,ısınmalarıda ayrı bir dert.

Son kullanıcı modellerinde de olmalı bir an önce,artık yeni anakartlarda usb type c yaygınlaşmaya başladı.

Çok güzel olur da bir de onun beslenmesi var. Tüm güç ihtiyacı anakarttan aktarılacaksa anakart kısmında bayağı durumlar zorlaşır. Yine de desteklediğim bir kısım böyle ürünlerde de.
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