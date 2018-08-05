Picard yeni Star Trek dizisi ile geri dönüyor

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Star Trek: Discovery ile orijinal içerik alanına hızlı bir giriş yapan CBS All Access, orijinal dizi sayısını hızla arttırıyor. CBS'in dijital platformu, haziran ayında duyurulan dört yeni Star Trek dizisinden ilkine resmi onayı verdi. CBS'ten resmi onayı alan proje yeni Picard dizisi oldu.

Şimdilik ismi açıklanmayan bu yeni dizi, Star Trek: The Next Generation'ın ana karakteri olan Kaptan Picard'ın yeni maceralarına odaklanacak. Usta oyuncu Patrick Stewart tarafından canlandırılan Kaptan Pickard, Star Trek hayranlarının favori karakterleri arasında yer alıyor.

Picard dizisi, Star Trek: Discovery'nin yaratıcılarından Alex Kurtzman öncülüğünde hazırlanacak. Dizinin yaratıcı ekibinde Kurtzman'a James Duff (The Closer), Akiva Goldsman (A Beautiful Mind), Michael Chabon (John Carter) ve Kirsten Beyer (Star Trek: Discovery) eşlik edecek.

Patrick Stewart'ın Picard rolü ile geri döneceği yeni dizi, Star Trek: Next Generation'ın yeniden yapımı veya devamı olmayacak. Bunun yerine Picard'ın hikayesinde yeni bir bölümü işleyecek.