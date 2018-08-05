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Picard yeni Star Trek dizisi ile geri dönüyor

Star Trek: The Next Generation dizisindeki Picard rolü ile Star Trek hayranlarının gönlünü kazanan Patrick Stewart, yeni Picard dizisinin resmi onayı aldığını açıkladı.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Picard yeni Star Trek dizisi ile geri dönüyor
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Star Trek: Discovery ile orijinal içerik alanına hızlı bir giriş yapan CBS All Access, orijinal dizi sayısını hızla arttırıyor. CBS'in dijital platformu, haziran ayında duyurulan dört yeni Star Trek dizisinden ilkine resmi onayı verdi. CBS'ten resmi onayı alan proje yeni Picard dizisi oldu.

Şimdilik ismi açıklanmayan bu yeni dizi, Star Trek: The Next Generation'ın ana karakteri olan Kaptan Picard'ın yeni maceralarına odaklanacak. Usta oyuncu Patrick Stewart tarafından canlandırılan Kaptan Pickard, Star Trek hayranlarının favori karakterleri arasında yer alıyor.
Picard dizisi, Star Trek: Discovery'nin yaratıcılarından Alex Kurtzman öncülüğünde hazırlanacak. Dizinin yaratıcı ekibinde Kurtzman'a James Duff (The Closer), Akiva Goldsman (A Beautiful Mind), Michael Chabon (John Carter) ve Kirsten Beyer (Star Trek: Discovery) eşlik edecek.
Patrick Stewart'ın Picard rolü ile geri döneceği yeni dizi, Star Trek: Next Generation'ın yeniden yapımı veya devamı olmayacak. Bunun yerine Picard'ın hikayesinde yeni bir bölümü işleyecek.

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Gt95 9 ay
ne enteresan şuan bu diziyi izliyordum son sezondayım iyi oldu bu haber :)
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tahir40 9 ay
Küçükken TGRT'de hergün kaçırmadan izlediğim, yıllar sonra Full HD olarak tamamını yine zevkle tekrar seyrettiğim, orjinalinden daha iyi bulduğum nadide dizilerdendir. Umarım CBS Discovery gibi serinin etinden sütünden faydalanmak için vasat altı bi dizi daha yapıp Patrick Amcayı da harcamazlar. Aradan 30 sene geçmiş...
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Şimdi söyle büyük bütçeyle, serinin adına yaraşır bi kadroyla yeniden çekseler yine izlerim...
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gun 9 ay
Piyasada o kadar çok gereksiz süper kahraman dizisi varken 4 yeni Star-Trek dizisi ilaç gibi haber.
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DH Misafiri 9 ay
adamım ya next generation serisini seyretmiştim hatta şimdi terkar seyrediyorum 3 sezondayım enyisi star trek orjinal serisinden sonra bu
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